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Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9C получил версию с NFC

06.08.2020 11:42

Официальная презентация нового смартфона еще не состоялась, но в Сети уже опубликовали официальные изображения новинки. Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9C получил версию с NFC
Так стало известно, что бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9C получил версию с NFC, которая будет представлена на европейском рынке.

Эта модель будет доступна в версии 2/32 ГБ и 3/64 ГБ. Стоимость первой конфигурации составит 129 евро, тогда как второй вариант оценят в 149 евро.

В сравнении с обычным смартфоном версия с NFC обойдется на 10 евро дороже.

В остальном характеристики новинки будут идентичны обычной модели, представленной ранее.

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