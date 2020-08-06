Официальная презентация нового смартфона еще не состоялась, но в Сети уже опубликовали официальные изображения новинки.

Так стало известно, что бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9C получил версию с NFC, которая будет представлена на европейском рынке.

Эта модель будет доступна в версии 2/32 ГБ и 3/64 ГБ. Стоимость первой конфигурации составит 129 евро, тогда как второй вариант оценят в 149 евро.

В сравнении с обычным смартфоном версия с NFC обойдется на 10 евро дороже.

В остальном характеристики новинки будут идентичны обычной модели, представленной ранее.