Apple выпустит дешевую версию iPhone 12 в 2021 году

Наряду с сообщениями о новых флагманах 2020 года, в сети периодически появляются данные о смартфонах 2021 года.

В этом гожу, как сообщалось ранее, в линейке флагманских смартфонов Apple будет представлено четыре модели, которые будут еще и поддерживать работу в сетях пятого поколения.

В 2021 году, как сообщил инсайдер Apple Lab, компания планирует выпустить удешевленный вариант смартфона, который будет оснащен IPS-экраном и получит поддержку 4G.

По предварительным данным, эта модель получит название iPhone 12e и будет доступна в версиях с экраном на 5,4 и 6,1 дюйма.

В основе такого устройства будет процессор Apple A14, дополненный 4 ГБ оперативной памяти. Еще в такой модели будет система Face ID и двойная основная камера.

Стоимость таких аппаратов составит 549 и 649 долларов в зависимости от диагонали дисплея, а это около 40 или 46 тыс. рублей.

Источник уточняет, что такие смартфоны могут появиться в марте следующего года.