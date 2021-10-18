Какие функции были удалены с выпуском Windows 11

Windows 11 — самое значительное обновление последнего десятилетия, которое, как ожидается, предложит множество нововведений, в том числе новое обновление дизайна пользовательского интерфейса с центрированным меню «Пуск», переработанные приложения «Настройки» и «Проводник», множество улучшений многозадачности и игр, встроенная поддержка для Приложения для Android и многое другое.

Однако, помимо нового внешнего вида, функций и улучшений для Windows 11 , Microsoft также удалит и упразднит некоторые функции, оригинальные для Windows 10, которые больше не могут быть полезными, устаревшими или которые планируется заменить новыми.

В новой версии операционной системы компания планирует удалить или прекратить использование таких функций, как Cortana, Internet Explorer, синхронизация обоев на разных устройствах, S-режим, классическое меню «Пуск», режим планшета, временная шкала и другие.

Функции, удаленные или устаревшие в Windows 11

После обновления до Windows 11 или получения устройства с новой операционной системой следующие функции могут быть удалены или признаны устаревшими:

Меню «Пуск»: классные возможности Windows 10 будут заменены новым дизайном . В результате именованные группы и папки приложений больше не поддерживаются, а размер макета в настоящее время нельзя изменить. Закрепленные приложения и сайты не будут перенесены при обновлении с Windows 10. А живые плитки больше не доступны.

Панель задач: эта функция развивается, поэтому она вызовет некоторые изменения . Например, Мои люди больше не будут отображаться на панели задач. Некоторые значки могут больше не отображаться в области уведомлений (панели задач) для обновленных устройств, включая предыдущие настройки. Выравнивание по нижней части экрана — единственное допустимое место. И приложения больше не могут настраивать области панели задач.

Временная шкала: Windows 11 больше не будет включать функцию продолжения работы с документами с того места, где вы остановились. Однако некоторые функции будут доступны в Microsoft Edge и в меню «Пуск».

Кортана: цифровой помощник больше не будет включен при первой загрузке или закреплен на панели задач.

цифровой помощник больше не будет включен при первой загрузке или закреплен на панели задач. Фон рабочего стола: вы по-прежнему сможете изменять обои рабочего стола, но вы больше не сможете синхронизировать их между устройствами при входе в систему с учетной записью Microsoft.

Internet Explorer: устаревший браузер будет отключен и заменен на Microsoft Edge .

Панель математического ввода: эта функция будет удалена. Math Recognizer устанавливается по запросу и включает в себя средство управления математическим вводом и распознаватель.

Новости и интересы: функция виджетов заменит старый интерфейс .

Быстрый статус: функция экрана блокировки и связанные с ней настройки удалены.

Windows в S-режиме: этот ограниченный режим сейчас доступен только для Windows 11 Home edition.

Snipping Tool: приложение будет по-прежнему доступно, но старый дизайн и функциональность были заменены на те, что были у приложения, ранее известного как Snip & Sketch.

Режим планшета: эта функция была удалена, и добавлены новые функции и возможности для прикрепления и отсоединения клавиатуры.

Сенсорная клавиатура: эта функция больше не будет стыковать и откреплять раскладки клавиатуры на экранах размером 18 дюймов и больше.

Кошелек: в Windows 11 будет удалена эта функция.

Помимо удаления или устаревания перечисленных выше функций, следующие приложения больше не будут устанавливаться на новые устройства или после чистой установки Windows 11. Эти приложения включают 3D Viewer, OneNote для Windows 10, Paint 3D и Skype.

Как видите, не так много функций, которые компания отказывается от Windows 11. Однако список указывает на некоторые существенные изменения в работе. Например, вы больше не сможете изменить размер меню «Пуск» или изменить положение панели задач, поскольку оно будет доступно только в нижней части экрана.