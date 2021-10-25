Как установить подсистему Windows для Android (WSA) в Windows 11

В Windows 11 теперь вы можете установить подсистему Windows для Android на свой компьютер, чтобы добавить поддержку для установки и запуска приложений Android из Amazon Appstore.

Microsoft выпустила первую предварительную версию поддержки приложений Android в Windows 11. Однако эта функция все еще находится в разработке, а это означает, что вы должны зарегистрировать совместимый компьютер в программе предварительной оценки Windows, а точнее в бета-канале.

Кроме того, эта предварительная версия доступна только для устройств, находящихся в США, что означает, что на компьютерах необходимо указать регион «США». Кроме того, для установки приложений Android необходимо войти в магазин приложений Amazon с учетной записью в США.

В этом руководстве вы узнаете, как установить WSA на свой компьютер с последней бета-версией Windows 11.

Установите WSA в Windows 11

Хотя для установки подсистемы Windows для Android требуется всего один щелчок из Microsoft Store, вам все равно необходимо выполнить различные шаги перед добавлением поддержки.

1. Требования

Для приложений в Amazon Appstore требуется 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ), твердотельный накопитель (SSD) и поддерживаемый процессор (Intel Core i3 8-го поколения, AMD Ryzen 3000, Qualcomm Snapdragon 8c или выше) и Microsoft Приложение Store должно быть версии 22110.1402.6.0 или более поздней. Вы можете проверить это, нажав кнопку «Получить обновления» на вкладке «Библиотека» приложения (нижний левый угол).

2. Включите платформу виртуальных машин.

На устройстве должна быть включена виртуализация в прошивке UEFI, прежде чем вы сможете включить функцию платформы виртуальных машин. Если у вас не включена эта функция, обратитесь к производителю компьютера, чтобы узнать подробности, необходимые для выполнения этой задачи.

Чтобы включить платформу виртуальных машин в Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте Пуск . Выполните поиск по запросу «Включение или отключение компонентов Windows» и щелкните верхний результат, чтобы открыть приложение. Отметьте опцию Virtual Machine Platform . Щелкните кнопку ОК . Перезагрузите компьютер.

Выполнив эти шаги, вы можете приступить к регистрации компьютера в бета-канале.

3. Зарегистрируйте Windows 11 в бета-канале.

Чтобы зарегистрировать Windows 11 в бета-канале, выполните следующие действия:

Откройте настройки . Щелкните Центр обновления Windows . Щелкните страницу программы предварительной оценки Windows справа. Нажмите кнопку » Начать работу» . Щелкните ссылку « Связать учетную запись», чтобы связать свою учетную запись Microsoft. Нажмите кнопку « Продолжить» . Выберите опцию Beta Channel . Нажмите кнопку « Продолжить». Нажмите кнопку « Перезагрузить сейчас» .

После выполнения этих шагов вы можете приступить к установке WSA и Amazon Appstore.

4. Установите подсистему Windows для Android.

Есть несколько способов установить подсистему Windows для Android. Вы можете установить Amazon Appstore, который устанавливает WSA автоматически, или приложение «Подсистема Windows для Android с Amazon Appstore», которое также устанавливает магазин приложений Amazon.

Магазин приложений Amazon

Чтобы установить Amazon Appstore (с WSA), выполните следующие действия:

Откройте страницу приложения Amazon Appstore . Нажмите кнопку » Установить» .

Выполнив эти шаги, вы можете запускать приложения Android в Windows 11. Если у вас возникли проблемы с установкой этого приложения, вы можете попробовать установить WSA напрямую, выполнив следующие действия.

Подсистема Windows для Android с Amazon Appstore

Чтобы установить подсистему Windows для Android с Amazon Appstore, выполните следующие действия:

Откройте подсистему Windows для Android со страницей приложения Amazon Appstore . Нажмите кнопку » Установить» .

После того как вы выполните эти шаги, вы сможете запускать приложения Android в Windows 11.

Принудительная установка с помощью PowerShell

В качестве альтернативы, если у вас есть соответствующая машина или у вас есть компьютер в Dev Channel, вы можете принудительно выполнить установку с помощью команд PowerShell.

Чтобы установить WSA вручную с помощью PowerShell, выполните следующие действия:

Откройте сайт rg-adguard.net . Выберите вариант Productid, вставьте этот идентификатор: 9p3395vx91nr, выберите параметр «Медленно» и нажмите кнопку «Проверить» . Щелкните ссылку MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral_ ~ _8wekyb3d8bbwe.msixbundle, чтобы сохранить пакет приложения (1,2 ГБ). Откройте Пуск. Найдите PowerShell, щелкните правой кнопкой мыши верхний результат и выберите параметр «Запуск от имени администратора» . Введите следующую команду, чтобы изменить каталог на папку с файлом Msixbundle, и нажмите Enter : cd C:\PATH\TO\Msixbundle В команде обновите путь, указав расположение, в котором вы сохранили файл пакета. Введите следующую команду, чтобы установить подсистему Windows для Android в Windows 11, и нажмите Enter: Add-AppxPackage MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle В команде обязательно обновите имя пакета приложения тем, которое вы скачали.

После того как вы выполните эти шаги, на ваш компьютер будут установлены подсистема Windows для Android и приложение Amazon Appstore.