Главная » Руководства » Windows 10

Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим

Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
На чтение 4 мин Просмотров 50 Опубликовано
Содержание
  1. Что происходит с ПК в спящем режиме?
  2. Windows 10 выключается вместо сна? Вот решения
  3. 1. Обновите драйверы IMEI
  4. 2. Проверьте настройки питания.
  5. 3. Запустите средство устранения неполадок питания Windows.

Ваш компьютер с Windows выключается, а не переходит в спящий режим? Что ж, вы не одиноки. Это часто встречающаяся проблема на большинстве устройств с Windows 10. Эта проблема обычно возникает из-за неправильно настроенных параметров питания или устаревших драйверов IMEI.

В этом посте мы перечислили различные способы устранения неполадок, которые позволят вам решить проблему «Windows 10 выключается вместо сна».

Но прежде чем мы обсудим разрешения, давайте немного разберемся, что именно происходит с вашим ПК или ноутбуком, когда он переходит в спящий режим.

Что происходит с ПК в спящем режиме?

Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим

Как только ваш компьютер переходит в спящий режим, все фоновые действия приостанавливаются или остаются в режиме ожидания, так как ОЗУ переводится в состояние минимального энергопотребления. Минимального уровня мощности ОЗУ достаточно, чтобы вернуть устройство в нормальное состояние. Таким образом, большинство пользователей часто не понимают, следует ли им переводить свое устройство в спящий режим или вместо этого использовать выключение. Ну да, это распространенная дилемма!

В идеале, если вы делаете короткие перерывы между работой, лучше выбрать спящий режим. Вы также можете держать устройство в спящем режиме в течение долгих часов. Но время от времени рекомендуется полностью выключать устройство, так как это сохранит его состояние питания в долгосрочной перспективе.

Windows 10 выключается вместо сна? Вот решения

Вот несколько решений, которые позволят вам решить проблему «Windows 10 выключается вместо сна».

1. Обновите драйверы IMEI

Если ваше устройство работает с устаревшими драйверами IMEI (Intel Management Engine Interface), у вас могут возникнуть определенные ошибки, связанные с питанием, или ошибки в Windows 10. Чтобы обновить драйверы IMEI, выполните следующие быстрые действия:

  1. Нажмите комбинацию клавиш Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите «Devmgmt.msc» в текстовое поле и нажмите Enter.
  2. В окне диспетчера устройств нажмите «Системные устройства», чтобы развернуть раздел. Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
  3. Найдите в списке «Интерфейс Intel Management Engine», затем щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
  4. В окне «Свойства» перейдите на вкладку «Драйверы» и нажмите кнопку «Удалить драйвер».
  5. Закройте все окна и перезагрузите устройство.

Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим

После перезагрузки устройства перейдите по этой ссылке и загрузите последнюю версию драйверов IMEI на свой компьютер.

2. Проверьте настройки питания.

  1. Нажмите значок Windows на панели задач, откройте «Настройки». Выберите «Система».
  2. Перейдите в раздел «Питание и сон» на левой панели меню. Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
  3. Нажмите на «Дополнительные настройки мощности». Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
  4. Нажмите «Выберите, что делают кнопки питания» на левой панели меню. Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
  5. Измените значения для Когда я нажимаю кнопку питания, Когда я нажимаю кнопку сна и Когда я закрываю крышку. Убедитесь, что все значения установлены на «Сон». Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
  6. Сохраните последние изменения и закройте все окна.

3. Запустите средство устранения неполадок питания Windows.

Еще один эффективный способ решения проблемы «Windows 10 выключается вместо сна» — это запустить средство устранения неполадок питания Windows для устранения основных сбоев.

  1. Откройте настройки Windows, выберите «Обновление и безопасность». Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
  2. Перейдите в раздел «Устранение неполадок» на левой панели меню. Нажмите на «Power». Windows 10 выключается вместо перехода в спящий режим
  3. Нажмите кнопку «Запустить средство устранения неполадок», чтобы начать процесс устранения неполадок.Следуйте инструкциям на экране, чтобы успешно запустить средство устранения неполадок Windows Power на вашем устройстве. Когда вы закончите, попробуйте переключиться в спящий режим и посмотрите, выключается ли ваш компьютер или работает нормально.

Вот несколько советов, которые вы можете попробовать, чтобы исправить неисправность спящего режима на вашем ПК или ноутбуке с Windows. Вы можете использовать любой из этих приемов, чтобы самостоятельно решить проблему «Windows 10 выключается вместо сна».

Рекомендуем прочитать:

Photo by Sam Albury on Unsplash

Оцените статью
( Пока оценок нет )
@ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе
Добавить комментарий

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе