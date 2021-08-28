Ошибка: запуск этого устройства невозможен код 10

Всякий раз, когда драйвер устройства не загружается, ваша система Windows может генерировать код ошибки 10 с сообщением «Устройство не запускается (код 10) {Operation Failed} Запрошенная операция не удалась». Получение этой досадной ошибки просто означает, что ваш диспетчер устройств не может загрузить драйверы из-за несовместимости или повреждения. Код ошибки может появляться в любой версии Windows, и в основном это происходит с USB или аудиоустройствами. Это может произойти даже из-за тайм-аута во время инициализации оборудования EHCI.

Как устранить ошибку «Устройство не запускается (код 10)» в диспетчере устройств?

Существуют различные методы устранения ошибки «Устройство не запускается (код 10)». Однако, если вы хотите сразу выйти из строя, вы можете попробовать обновить драйверы устройства до последних версий. Мы рекомендуем это решение, так как оно помогло нескольким пользователям разрешить Code 10 на ПК с Windows.

После замены поврежденных, несовместимых и неисправных драйверов последними и правильными версиями вы можете сразу выйти из цикла Code 10. Для автоматического обновления драйверов мы рекомендуем установить Smart Driver Care. Это одна из лучших утилит для обновления драйверов, совместимая практически со всеми версиями Windows и известная тем, что предоставляет последние версии драйверов. На главной панели инструментов вам нужно нажать «Сканировать сейчас». Это запустит быстрое сканирование с помощью Smart Driver Care, в котором будут перечислены все потенциально неисправные драйверы, которые требуют немедленных действий. Вы можете обновить драйверы по отдельности или нажать кнопку «Обновить все», чтобы заменить все поврежденные, поврежденные и несовместимые драйверы последними версиями за один раз.

Примечание . Если вы используете только платную версию Smart Driver Care, вы сможете управлять автомобилем одним щелчком мыши с помощью кнопки «Обновить все».

Теперь, когда на вашем ПК с Windows установлены все последние и лучшие версии драйверов устройств, перезапустите систему.

Мы надеемся, что это устранит ошибку «Устройство не запускается (код 10)» без каких-либо проблем.

Устранено: «Это устройство не запускается (код 10)»

Если вы все еще боретесь с проблемой, не волнуйтесь; попробуйте следующие методы, чтобы как можно скорее устранить код ошибки.

Запустите средство устранения неполадок оборудования и устройств. ПК с Windows поставляется с несколькими автоматическими средствами устранения неполадок, которые помогают пользователям устранять различные ошибки. Запуск средства устранения неполадок оборудования поможет вам быстро исправить все потенциальные проблемы, связанные с устройством. Надеюсь, это также поможет исправить код ошибки 10 в диспетчере устройств. Увеличьте системную память. Проанализировав пространство и установив дополнительную оперативную память на свой компьютер, вы можете исправить проблему нехватки памяти и, в конечном итоге, код 10. Удалить недопустимые записи реестра. Если значения UpperFilters и LowerFilters в реестре были повреждены, скорее всего, вы увидите код 10: это устройство не запускается в диспетчере устройств. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо удалить эти недопустимые значения. Удалить проблемное обновление Windows. Иногда ошибочное обновление Windows также вызывает ошибку Code 10. Поэтому было бы разумно удалить обновление как можно скорее.

Запустите средство устранения неполадок оборудования и устройств

Выполните следующие действия, чтобы запустить средство устранения неполадок оборудования и устранить проблемы:

Перейдите в Настройки> Обновление и безопасность. Перейдите к параметру «Устранение неполадок» и нажмите «Оборудование и устройства». В следующем окне нажмите «Далее», чтобы запустить средство устранения неполадок. После того как средство устранения неполадок сканирует и извлекает отчет. Просто выберите те, которые вы хотите исправить, и нажмите кнопку «Далее».

Кроме того, вы можете запустить средство устранения неполадок через командную строку, и вы можете выполнить следующую командную строку- >, а затем нажать кнопку Enter! msdt.exe -id DeviceDiagnostic

Увеличение системной памяти

Внимательно следуйте инструкциям, если вы хотите проанализировать системную память и устранить проблему:

Запустите диспетчер задач (нажмите CTRL + SHIFT + ESC)> нажмите кнопку «Подробнее». Перейдите на вкладку «Производительность» и проверьте, сколько места для хранения доступно для использования. Теперь, когда вы проанализировали объем пространства, следующим шагом будет добавление оперативной памяти к вашему компьютеру.

Просто убедитесь, что вы используете именно тот тип памяти, который поставляется с вашим компьютером. Если у вас достаточно слотов для оперативной памяти, вы можете легко обновить системную память.

Удалить недопустимые записи реестра

Примечание. Прежде чем вносить какие-либо изменения в реестр, мы предлагаем экспортировать реестр. В дополнение к этому, если вы не уверены в этом, вы можете пропустить этот шаг.

Для этого просто следуйте приведенным ниже инструкциям по устранению неполадок:

Откройте редактор реестра (нажмите клавишу Windows и R, чтобы запустить «Выполнить», введите regedit>, а затем нажмите кнопку «Ввод»). Следуйте по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE и выберите «Система». Разверните Системную категорию и дважды щелкните CurrentControlSet. Из представленного набора параметров вам необходимо развернуть категорию Control и перейти к Class. Просто выберите 36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать параметр «Удалить».

Если вы видите записи UpperFilters или LowerFilters, мы рекомендуем вам удалить их и закрыть редактор реестра. Вам необходимо перезагрузить вашу систему, чтобы изменения успешно вступили в силу. Надеюсь, вы не увидите кода 10: это устройство не запускается в диспетчере устройств сейчас!

Удалить проблемное обновление Windows

Чтобы удалить глючное обновление Windows, вам необходимо выполнить следующие действия:

Перейдите в настройки ПК и перейдите к параметрам обновления и безопасности. Щелкните Просмотр истории обновлений. В следующем окне вам нужно нажать на опцию Удалить обновления. Теперь выберите обновление, которое вы недавно установили на свой компьютер.

Нажмите кнопку «Удалить», чтобы успешно удалить проблемное обновление. Обязательно перезапустите систему Windows, чтобы изменения вступили в силу.