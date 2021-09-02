Главная » Руководства » Windows 10

Как конвертировать mp4 в mp3

Как конвертировать mp4 в mp3
На чтение 7 мин Просмотров 77 Опубликовано
Содержание
  1. Как конвертировать MP4 в формат MP3 на Mac
  2. Как конвертировать MP4 в MP3 на ПК с Windows 10
  3. Как конвертировать MP4 в MP3 на iPhone
  4. Как конвертировать MP4 в MP3 на Android
  5. Как конвертировать MP4 в MP3 в iTunes
  6. Как конвертировать MP4 в MP3 с помощью VLC
  7. Как конвертировать MP4 в MP3 в Audacity
  8. Как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно

Если вы хотите получить аудиофайл из видео, вам необходимо преобразовать MP4 в MP3. Файлы MP3 поддерживаются любым устройством, передающим музыку, что является одной из наиболее распространенных причин конвертации. Как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно? К счастью, десятки программ и приложений позволяют сделать это всего за несколько кликов.

Если вы хотите конвертировать MP4 в MP3, вы попали в нужное место. В этой статье мы обсудим лучшие приложения для этого на нескольких платформах и предоставим пошаговое руководство о том, как это сделать.

Как конвертировать MP4 в формат MP3 на Mac

Если вы пользователь Mac и хотите конвертировать MP4 в MP3, у нас есть для вас хорошие новости: множество приложений позволяют сделать это быстро и легко.

Приложение, которое мы рекомендуем для конвертации, — это приложение «To MP3 Converter Free». Помимо преобразования MP4 в MP3, это приложение может обрабатывать более 200 аудио и видео форматов. Кроме того, это улучшает качество файлов MP3, если громкость слишком низкая.

Приложение предлагает бесплатную и премиальную версию. Если вы выберете бесплатный вариант, у вас будут ограниченные возможности. Премиум-версия предлагает такие функции, как пакетное преобразование файлов или добавление эффектов. Выполните следующие действия, чтобы установить приложение и преобразовать файлы:

  1. Откройте Mac App Store и введите «To MP3 Converter Free» в строке поиска или посетите этот веб-сайт.
  2. Установите приложение на свой Mac.
  3. Войдите и настройте приложение.
  4. Выберите форматы файлов, которые хотите преобразовать.
  5. Перетащите файл MP4 в приложение или в браузер своего устройства, чтобы выбрать его.
  6. После преобразования сохраните файл.

Как конвертировать MP4 в MP3 на ПК с Windows 10

Несколько приложений позволяют конвертировать файлы MP4 в MP3 в Windows 10. Мы рекомендуем «Vidmore Video Converter ». Имейте в виду, что у этого приложения есть бесплатная и платная версии. В бесплатной версии вы можете конвертировать только пять минут видеофайла.

  1. Загрузите приложение с этого сайта. Как конвертировать mp4 в mp3
  2. Установите приложение и выберите бесплатную пробную версию. Как конвертировать mp4 в mp3
  3. Нажмите знак плюса, чтобы добавить файл MP4, или перетащите его в приложение. Как конвертировать mp4 в mp3
  4. Нажмите «Аудио», а затем выберите первый вариант MP3.  Как конвертировать mp4 в mp3
  5. Нажмите «Аудио», а затем выберите первый вариант MP3. Как конвертировать mp4 в mp3
  6. В нижнем левом углу выберите папку назначения для файла MP3. Как конвертировать mp4 в mp3
  7. Выберите «Конвертировать все». Как конвертировать mp4 в mp3
  8. Нажмите «Продолжить бесплатную пробную версию». Как конвертировать mp4 в mp3

Теперь ваш файл MP4 будет преобразован и сохранен в предпочтительной папке. Если вы хотите преобразовать более пяти минут материала, сохранить файл в высоком качестве, добавить в файл различные эффекты и т. Д., Вам придется приобрести подписку.

Как конвертировать MP4 в MP3 на iPhone

Если вы хотите конвертировать файлы MP4 в MP3 и используете iPhone, вы будете рады узнать, что есть бесплатное приложение, которое вы можете использовать. Его название — «Медиаконвертер — видео в MP3», и мы проведем вас через этот процесс:

  1. Перейдите в App Store и загрузите «Медиаконвертер — видео в MP3» или нажмите эту ссылку, чтобы сделать это.
  2. Откройте приложение и коснитесь знака плюса в правом верхнем углу. Как конвертировать mp4 в mp3
  3. Выберите видео, которое хотите конвертировать. Вы можете импортировать его из папок, фотопленки или iCloud Drive.
  4. Теперь, когда вы добавили его в библиотеку, нажмите значок «i» справа. Как конвертировать mp4 в mp3
  5. Нажмите «Извлечь аудио» и настройте параметры. Вы можете извлечь определенную часть видео, отрегулировать громкость и т. д. Как конвертировать mp4 в mp3
  6. Нажмите «Начать преобразование». Как конвертировать mp4 в mp3
  7. После преобразования файл появится в библиотеке. Коснитесь значка «i» справа. Как конвертировать mp4 в mp3
  8. Выберите, хотите ли вы поделиться файлом через приложение или сохранить файл на своем устройстве. Как конвертировать mp4 в mp3

Как конвертировать MP4 в MP3 на Android

Пользователи Android, которые хотят конвертировать файлы MP4 в MP3, могут найти несколько полезных приложений в Play Store. Приложение, которое мы рекомендуем, называется «Конвертер видео в MP3 — MP3 Cutter and Merger».

Помимо преобразования видео в аудиофайлы, приложение позволяет настраивать громкость, вырезать определенные части файлов и т. д.

Следуйте инструкциям ниже, чтобы использовать его:

  1. Перейдите в Play Store и найдите «Конвертер видео в MP3 — MP3 Cutter and Merger» или перейдите по этой ссылке.
  2. Установите и откройте приложение. Как конвертировать mp4 в mp3
  3. Выберите «Видео в аудио». Приложение запросит разрешение на доступ к медиафайлам и файлам на вашем устройстве. Как конвертировать mp4 в mp3
  4. Выберите файл MP4, который вы хотите преобразовать.
  5. В разделе «Формат» выберите «MP3». Как конвертировать mp4 в mp3
  6. Нажмите «Конвертировать». Как конвертировать mp4 в mp3
  7. Файл будет преобразован и сохранен на вашем устройстве. Вы можете поделиться им через разные приложения, установить в качестве мелодии звонка и т. д. Как конвертировать mp4 в mp3

Как конвертировать MP4 в MP3 в iTunes

Вы можете конвертировать файлы MP4 в MP3 в iTunes для Windows или в приложении Apple Music для Mac. Если вы используете Windows, выполните следующие действия:

  1. Откройте iTunes.
  2. В главном меню нажмите «Правка», а затем «Настройки». Как конвертировать mp4 в mp3
  3. Выберите вкладку «Общие» и нажмите «Импортировать настройки». Как конвертировать mp4 в mp3
  4. В меню импорта выберите MP3 Encoder. Как конвертировать mp4 в mp3
  5. Выберите файлы, которые вы конвертируете, нажмите «Файл», а затем выберите «Конвертировать». Как конвертировать mp4 в mp3
  6. Нажмите «Создать версию MP3». Как конвертировать mp4 в mp3

Ваш файл будет преобразован в MP3 и помещен в библиотеку. Если вы хотите его в другом месте, перетащите его в нужное место.

Если вы используете Mac, выполните следующие действия:

  1. Откройте Apple Music.
  2. Нажмите «Музыка», а затем выберите «Настройки».
  3. Перейдите на вкладку «Файлы» и нажмите «Импортировать настройки».
  4. Выберите формат кодирования MP3.
  5. Выберите файлы, которые вы конвертируете.
  6. Выберите «Файл», затем нажмите «Конвертировать».
  7. Нажмите «Создать версию MP3». Файлы MP3 появятся в вашей библиотеке.

Как конвертировать MP4 в MP3 с помощью VLC

VLC — один из самых популярных бесплатных медиаплееров, доступный на нескольких платформах. Он не предлагает много функций для редактирования и настройки ваших файлов, но охватывает основы, которых достаточно для большинства пользователей. Вот как конвертировать ваши файлы с помощью VLC Player:

  1. Если у вас его еще нет, загрузите плеер с этого сайта и откройте его.
  2. Выберите «Медиа» и выберите «Конвертировать / Сохранить». Как конвертировать mp4 в mp3
  3. Нажмите «Добавить» и выберите файл, который хотите преобразовать. Как конвертировать mp4 в mp3
  4. Выберите «Конвертировать / сохранить». Как конвертировать mp4 в mp3
  5. Перейдите в «Профиль» и выберите «Аудио — MP3». Как конвертировать mp4 в mp3
  6. Нажмите «Обзор» и выберите, где вы хотите сохранить файл. Как конвертировать mp4 в mp3
  7. Выберите «Начать». Как конвертировать mp4 в mp3

Когда процесс будет завершен, ваш файл будет сохранен в выбранной вами папке.

Как конвертировать MP4 в MP3 в Audacity

Audacity — еще одно бесплатное приложение, доступное для Windows, Mac и Linux. В дополнение к другим параметрам вы можете использовать его для преобразования файлов MP4 в MP3. Для этого вам необходимо установить библиотеку FFmpeg, без которой Audacity не сможет конвертировать ваши файлы. Вот как это сделать:

  1. Если вы еще этого не сделали, загрузите Audacity и откройте его.
  2. Если вы работаете в Windows, нажмите «Изменить» и откройте «Настройки». Если вы используете Mac, нажмите «Файл», а затем выберите «Настройки». как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно
  3. Откройте вкладку «Библиотеки». как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно
  4. Нажмите «Загрузить» рядом с «Библиотекой FFmpeg». Вы будете перенаправлены в раздел часто задаваемых вопросов о библиотеке FFmpeg. Откройте раздел установки, соответствующий вашей операционной системе, чтобы получить доступ к инструкциям. как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно
  5. После установки библиотеки FFmpeg откройте папку с файлом MP4, который вы хотите преобразовать, и перетащите его в Audacity. как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно
  6. Нажмите «Файл» и выберите «Экспортировать как MP3» в разделе «Экспорт». Выберите место назначения для файла MP3. как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно

После завершения преобразования файл будет сохранен в выбранной папке.

Как конвертировать mp4 в mp3 бесплатно

Преобразование файлов MP4 в MP3 позволяет сохранять любимые треки из видео и слушать их в любое время. Большинство приложений требуют, чтобы вы приобрели подписку, но мы собрали этот список бесплатных приложений или тех, которые предлагают бесплатные пробные версии, которые позволяют конвертировать без оплаты. Хотя большинство бесплатных версий ограничивают количество доступных опций, они выполняют свою работу.

Читайте также:

Photo by Tran Mau Tri Tam on Unsplash

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA