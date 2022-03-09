Если у вас возникла серьезная проблема с Windows 10, вам следует использовать Восстановление системы, чтобы исправить ее, вернув компьютер к предыдущей точке восстановления. Восстановление системы — действительно полезный инструмент, но клиенты сообщают, что он не работает в Windows 10, что мы исправим сегодня. Если восстановление системы вашего ПК не работает, вы можете получить эту ошибку. Скорее всего, это произойдет, если точка восстановления каким-либо образом повреждена или повреждена.

В этом случае вы можете получить сообщение «Восстановление системы не выполнено успешно». В других случаях вы можете заметить, что средство восстановления системы зависает на полпути или утилита автоматически отключается. Это лишь некоторые из проблем, которые могут возникнуть, но, возможно, это руководство поможет вам решить проблемы с точкой восстановления системы в Windows 10.

Как исправить проблемы с точкой восстановления в Windows 10?

Вот несколько способов исправить проблемы с точкой восстановления системы в Windows 10.

Способ 1: проверьте место на жестком диске

Для эффективного функционирования восстановления системы требуется не менее 300 МБ свободного места на каждый раздел с включенным восстановлением системы. Проверьте количество свободного места, которое у вас есть, и отрегулируйте пространство, необходимое для точки восстановления системы.

Чтобы создать точку восстановления, нажмите клавишу Windows + S и введите «Создать точку восстановления». В списке параметров выберите «Создать точку восстановления». Выберите раздел жесткого диска и нажмите «Настроить», когда появится окно «Свойства системы». Отрегулируйте объем пространства, используемого восстановлением системы, перетащив ползунок.

Способ 2: временно отключить антивирус

Антивирусное программное обеспечение совершенствовалось с течением времени, чтобы гарантировать обнаружение как потенциальных угроз, так и вирусов и вредоносных программ, которые были обновлены в списке определений вирусов. В результате любое приложение, которое потребляет много ресурсов, потенциально опасно, из-за чего может возникнуть конфликт между System Restore Tool и вашим антивирусом.

Чтобы исключить этот сценарий, отключите антивирусное программное обеспечение на несколько минут и посмотрите, сможете ли вы создать точку восстановления системы в Windows 10. Если проблемы с точкой восстановления вашей системы устранены, виновником здесь является ваш антивирус. Решение этой проблемы зависит от антивирусной программы, и его можно найти в инструкциях к программному обеспечению или позвонив в службу поддержки.

Способ 3: запустить команду Chkdsk

Команда chkdsk, что означает «проверить диск», представляет собой команду командной строки, которая проверяет определенный диск и, при необходимости, исправляет или восстанавливает данные на диске. Chkdsk также помечает любые поврежденные или неисправные сектора на жестком диске или диске как «плохие» и восстанавливает все данные, которые еще можно использовать. Вот шаги для запуска этой команды:

Выберите Командная строка(Администратор) из меню, нажав клавишу Windows + X. Когда появится окно командной строки, введите в него следующее и нажмите Enter: chkdsk /f /r X: Замените X на букву, соответствующую разделу жесткого диска на вашем компьютере. Поскольку поврежденные файлы и папки на вашем диске могут привести к сбою точек восстановления, вам может потребоваться проверить жесткий диск, чтобы исправить поврежденные данные. Будьте терпеливы, так как этот процесс может занять много времени. Возможно, вам придется перезагрузить компьютер, чтобы завершить сканирование диска.

Способ 4: выполнить SFC

Средство проверки системных файлов можно использовать для сканирования Windows и восстановления данных, если некоторые операции Windows не работают или произошел сбой Windows. Вот шаги:

Выберите в меню Командную строку (Администратор), нажав клавишу Windows + X. Чтобы запустить его, введите в командной строке следующее и нажмите Enter: sfc /scannow Дождитесь завершения процесса, следуя инструкциям. Если ваша Windows 10 повреждена, восстановление системы может работать неправильно, и вам нужно будет запустить сканирование SFC, чтобы исправить это.

Способ 5: службы Windows

Операционная система Windows имеет множество служб, которые работают в фоновом режиме, чтобы пользователи могли безошибочно работать. Вот шаги для проверки службы Windows, связанной с восстановлением системы:

Введите services.msc, нажав клавишу Windows + S. Нажмите «ОК» или нажмите «Ввод». Найдите следующие службы, когда появится окно «Службы». Теневое копирование тома Диспетчер задач Служба поставщика теневого копирования программного обеспечения Microsoft Служба восстановления системы. Убедитесь, что для параметра «Тип запуска» установлено значение «Автоматически», а для параметра «Статус службы» установлено значение «Выполняется», когда вы дважды щелкаете любую из этих служб. Чтобы сохранить изменения, нажмите «Применить» и «ОК», затем закройте окно «Службы» и перезагрузите компьютер.

Примечание . Восстановление системы зависит от определенных служб, и если точка восстановления не работает, возможно, одна или несколько из этих служб не запущены.

Способ 6: использовать безопасный режим

Безопасный режим запускает Windows в минимальном виде, с установленным всего несколькими файлами и драйверами. Если проблема не возникает в безопасном режиме, маловероятно, что проблема вызвана настройками по умолчанию или базовыми драйверами устройств.

Нажмите кнопку питания в меню «Пуск». Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите кнопку «Перезагрузить» на клавиатуре. Выберите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Параметры запуска» и «Перезагрузить» при перезагрузке компьютера. Нажмите F5, чтобы выбрать безопасный режим с поддержкой сети при перезагрузке компьютера. Попробуйте восстановить систему после входа в безопасный режим.

Поскольку некоторые приложения могут вызывать ошибки при использовании функции восстановления системы, для восстановления системы рекомендуется использовать безопасный режим.

Способ 7: изменить реестр

Реестр, часто называемый реестром Windows, представляет собой базу данных, которая содержит информацию, настройки, параметры и другие переменные для программного и аппаратного обеспечения, установленного во всех версиях Microsoft Windows.

Откройте редактор реестра, выбрав «Поиск» и набрав regedit. Перейдите по следующему пути реестра: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCache Для начала сделайте резервную копию раздела реестра TaskCache. Выберите «Экспорт» в контекстном меню TaskCache, щелкнув его правой кнопкой мыши. Введите имя для файла резервной копии, выберите для него место и сохраните его. Затем в редакторе реестра перейдите к этому ключу. HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCacheTreeMicrosoftWindows В контекстном меню ключа Windows щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Для подтверждения нажмите кнопку «Да» и закройте реестр. Перезагрузите компьютер.

Способ 8: запустить DISM

DISM расшифровывается как Deployment Image Servicing and Management и представляет собой утилиту командной строки для обслуживания образов Windows. Чтобы смонтировать и получить информацию о файле образа Windows, используйте команды управления образом DISM. Вот шаги для запуска DISM:

Найдите cmd, затем щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите «Запуск от имени администратора». Скопируйте и вставьте следующие строки одну за другой в командную строку, нажимая Enter после каждой:

DISM /online /Cleanup-Image / ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Дождитесь завершения процесса, прежде чем продолжить. Перезагрузите компьютер.

Точка восстановления системы — это важная функция операционной системы Windows, которая помогает восстановить стабильное программное состояние компьютера в случае сбоя или повреждения системы. Вышеуказанные методы помогут вам убедиться, что ваш инструмент восстановления системы свободен от всех проблем, и вы можете безопасно создать точку восстановления системы.