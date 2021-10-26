Steam по-прежнему остается одной из самых популярных игровых платформ на ПК с миллионами активных пользователей. Приложение предлагает огромное количество игр, которые можно приобрести по доступным ценам и в которые можно играть мгновенно. Ну, не так быстро. Как увеличить скорость загрузки в Steam? Во-первых, вам нужно скачать игру, что иногда может быть непросто. Современные игры с каждым годом становятся все более значительными по размеру из-за всех улучшений графики и настроек. Названия AAA могут занимать до 100 ГБ места, что огромно по сравнению со старыми играми.

Загрузка занимает намного больше времени, чем раньше, в первую очередь из-за больших размеров файлов, но скорость загрузки также играет важную роль. Другие геймеры посоветовали бы вам улучшить соединение или отключить Wi-Fi McDonald’s, но иногда игры загружаются вечно, даже если у вас есть сверхбыстрый оптоволоконный Интернет. Эта проблема обычно не связана с вашим подключением к полосе пропускания, а с серверами, обеспечивающими загрузку, проблемами в приложении или даже с вашим компьютером.

Читайте дальше, чтобы узнать, как ускорить загрузку Steam.

Как увеличить скорость загрузки в Steam: 5 способов

Не теряйте надежды, если ваша скорость загрузки Steam останется прежней после опробования только одного из этих методов. Пройдите их все, и вы обязательно заметите улучшения.

Завершите ненужные процессы

Иногда слишком много приложений и служб используют ресурсы компьютера. Устранение неиспользуемых процессов открывает ОЗУ и ЦП для других задач, включая загрузки и любую обработку ввода / вывода, необходимую для получения желаемых игр Steam. Вот что нужно сделать, чтобы отключить ненужные процессы в Windows 10.

Откройте «Диспетчер задач», нажав «Ctrl + Alt + Delete» и выбрав его, или просто нажав «Ctrl + Shift + Esc».

Щелкните правой кнопкой мыши ненужные процессы и выберите «Завершить задачу». Обязательно закройте все браузеры и другие выборочные программы, которые могут повлиять на скорость загрузки.

В нижней части окна «Диспетчер задач» нажмите «Открыть монитор ресурсов», затем выберите «Вкладка« Сеть » в« Мониторе ресурсов », чтобы увидеть, не влияет ли что-то на вашу пропускную способность.

Если вы обнаружите, что приложение использует всю вашу пропускную способность, вы также можете завершить задачу там. Щелкните процесс правой кнопкой мыши и выберите «Завершить дерево процессов». Наберитесь терпения, поскольку часто требуется время, чтобы удалить его из списка.



Отдавайте приоритет загрузкам Steam.

Вы также можете использовать диспетчер задач, чтобы обеспечить максимальную скорость загрузки в Steam.

Убедитесь, что Steam запущен, а затем откройте Диспетчер задач . Найдите клиент Steam в списке процессов, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите « Перейти к деталям» . Теперь в окне «Подробности» вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши процесс SteamService.exe и установить для него приоритет « Высокий» . Этот метод не может творить чудеса с вашей скоростью загрузки Steam, но, по крайней мере, он будет иметь приоритет над другими запущенными в данный момент программами.

Примечание. Windows 10 не сохраняет настройки после завершения работы . Вам нужно будет переключать уровень приоритета после каждой загрузки .

Проверьте свой регион загрузки и ограничение пропускной способности.

Знаете ли вы, что Steam использует ваше местоположение для загрузок? Скорость загрузки зависит от вашего региона, но Steam иногда может обнаружить неправильную область. Для достижения оптимальных результатов вы всегда должны выбирать свое местоположение или ближайшее к вам.

Вы можете выбрать свой регион, выполнив следующие действия:

Откройте «Steam» и нажмите «Меню Steam» в верхнем левом углу, затем выберите «Настройки». Теперь щелкните раздел «Загрузки» . Отсюда вы увидите раскрывающееся меню «Загрузить регион», в котором вы можете выбрать ближайший к вам регион. Кроме того, убедитесь, что для параметра «Ограничить пропускную способность до» установлено значение «Без ограничений».



Учтите, что иногда ближайший к вам район — не самый подходящий вариант. Этот сценарий связан с высоким трафиком в этом регионе, поэтому выбор другого местоположения иногда может увеличить скорость загрузки, даже если оно находится дальше.

Отключите антивирус и брандмауэр.

Иногда ваш брандмауэр или антивирусные программы влияют на скорость загрузки. Попробуйте отключить каждый из них, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения. Ознакомьтесь с руководством или на веб-сайте вашего антивирусного провайдера, чтобы узнать, как его отключить.

Откройте меню «Пуск», введите «брандмауэр», затем выберите «Брандмауэр Защитника Windows». Затем выберите «Включить или выключить брандмауэр Защитника Windows». Наконец, вам нужно подтвердить это, установив флажок «Отключить брандмауэр Защитника Windows», затем нажмите «ОК».

Оптимизируйте подключение к Интернету.

Не каждый может позволить себе лучшую скорость интернет-соединения, но, по крайней мере, вы можете оптимизировать его в полной мере. Прежде всего, попробуйте использовать соединение Ethernet при загрузке чего-либо, включая игры в Steam. Wi-Fi не всегда обеспечивает оптимальную скорость загрузки.

Убедитесь, что драйверы вашей локальной сети обновлены, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого типа подключения. Многие программы легко обновляют все ваши драйверы, но большинство из них дорогие. DriverEasy поставляется как в бесплатной, так и в премиальной версиях, которые подходят для загрузки всех последних версий драйверов.

В заключение, низкая скорость интернета — одна из самых неприятных вещей в современном обществе. Надеюсь, приведенные выше предложения (по крайней мере, одно, если не больше) помогут ускорить загрузку Steam как раз к следующей большой распродаже Steam.

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