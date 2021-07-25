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Игровую приставку Steam Deck заказали уже более 100 000 человек

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Нова портативная игровая консоль оказалась очень востребованной, что стало известно из данных о количестве оформленных предварительных заказов.

Как стало известно, игровую приставку Steam Deck заказали уже более 100 000 человек, но отмечается, что больше всего заказов было оформлено в Северной Америке.

Для заказа Steam Deck стала доступна неделю назад, тогда как ее продажи планируется начать в декабре.

Самой востребованной оказалась версия за 650 долларов с 512 ГБ. Топовых вариантов в США оформили более 55 тыс. человек, а еще 28 тыс. заказов пришлось на вариант с 256 ГБ памяти.

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