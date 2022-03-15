Как перезагрузить айфон 13

Перезагрузка iPhone 13 — отличный способ устранить проблемы или просто начать все заново. Мы покажем вам несколько разных способов сделать это с инструкциями, которые также применимы к iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Как перезагрузить iPhone 13 с помощью аппаратных кнопок

Чтобы перезагрузить iPhone с помощью кнопок на самом устройстве, его необходимо сначала выключить . Для этого нажмите и удерживайте боковую кнопку (на правом краю вашего iPhone) и кнопку увеличения громкости (на левой стороне).

Продолжайте удерживать две кнопки, и через некоторое время на экране появится ползунок «Slide to Power Off». Чтобы выключить iPhone 13, сдвиньте кружок на ползунке вправо.

Затем вам нужно снова включить iPhone 13. Нажмите и удерживайте боковую кнопку (на правом краю iPhone), пока не увидите логотип Apple в центре экрана. Через мгновение ваш iPhone будет готов к работе.

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Как перезагрузить iPhone 13 в настройках

Вы также можете запустить перезагрузку, выключив iPhone через приложение «Настройки». Чтобы начать, сначала запустите «Настройки», коснувшись значка шестеренки. (Если вы не можете найти значок «Настройки», вы можете использовать Spotlight для его поиска.)

Когда откроется «Настройки», выберите «Общие».

В разделе «Общие» прокрутите вниз до самого низа и нажмите «Выключить».

Затем вы увидите ползунок «Slide to Power Off». Проведите вправо.

Ваш iPhone 13 выключится. Чтобы снова включить его, удерживайте боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple.

Как перезагрузить iPhone 13 с помощью AssistiveTouch

Вы также можете запустить перезагрузку iPhone с помощью специальной функции AssistiveTouch. Для этого сначала включите AssistiveTouch, запустив «Настройки» и выбрав «Доступность» > «Сенсорный экран» > «AssistiveTouch». Затем переведите переключатель рядом с AssistiveTouch в положение «включено».

На краю экрана появится специальная кнопка AssistiveTouch (в виде серого квадрата с белым кругом посередине). Каждый раз, когда вы хотите перезагрузить свой iPhone, нажмите кнопку AssistiveTouch, а затем перейдите к «Устройство»> «Еще» и нажмите «Перезагрузить».

Когда вы увидите всплывающее сообщение с запросом подтверждения, нажмите «Перезагрузить», и ваш iPhone 13 перезагрузится.

Как принудительно перезагрузить iPhone 13

Если ваш iPhone 13 перестает отвечать на запросы и не выключается или не перезагружается ни одним из способов, показанных выше, вы можете попробовать принудительный перезапуск. Принудительный перезапуск — это способ принудительного выключения и перезапуска iPhone без обычного процесса выключения. Он должен быть зарезервирован только для чрезвычайных ситуаций .

Чтобы выполнить принудительный перезапуск, вам нужно быстро нажать две кнопки, а затем удерживать третью. Сначала нажмите кнопку увеличения громкости и отпустите ее, затем нажмите кнопку уменьшения громкости и отпустите ее, затем нажмите и удерживайте боковую кнопку. Продолжайте удерживать боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple.

Когда появляется логотип Apple, iPhone был перезагружен.

Экран блокировки может появиться через некоторое время, пока iPhone выполняет проверки запуска, но когда это произойдет, вы сможете разблокировать и использовать свой iPhone как обычно. Если это не работает, как обычно, вам может потребоваться перевести iPhone в режим восстановления или обратиться в службу поддержки Apple.