Как выключить iPhone 13

Для устранения неполадок или экономии заряда аккумулятора иногда требуется полностью перезагрузить или выключить iPhone 13. Мы покажем вам, как это сделать, с инструкциями, которые также применимы к iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Выключите iPhone 13 с помощью аппаратных кнопок

Вы можете легко полностью выключить iPhone 13, используя две кнопки с обеих сторон устройства. Для этого нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (на левой стороне телефона) и боковую кнопку (на правой стороне).

Удерживайте две кнопки, пока на экране не появится ползунок «Передвиньте, чтобы выключить». Затем используйте ползунок, поместив палец на кружок в ползунке и проведя им вправо.

После этого ваш iPhone 13 полностью выключится. Чтобы включить его позже, удерживайте боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple.

Выключите iPhone 13 через настройки

Также легко выключить iPhone 13 с помощью приложения «Настройки» — никаких кнопок не требуется. Для этого сначала откройте «Настройки», коснувшись серого значка шестеренки.

В настройках нажмите «Общие».

В разделе «Общие» прокрутите список вниз до конца и выберите «Завершение работы».

После нажатия «Завершение работы» на экране появится ползунок «Slide to Power Off». Проведите по нему вправо, и ваш iPhone 13 выключится.

Теперь, когда он выключен, ваш iPhone 13 больше не будет потреблять заряд батареи, поэтому вы можете хранить его в течение относительно длительного периода времени без потери заряда.

Если вы пытаетесь устранить проблему с iPhone, выключив его и перезагрузив, подождите 30 секунд, а затем снова включите iPhone, удерживая боковую кнопку (на правой стороне iPhone), пока не появится логотип Apple.