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iOS 16: как создать новый экран блокировки iPhone

iOS 16: как создать новый экран блокировки iPhone
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В iOS 16, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, Apple добавила несколько параметров для настройки экрана блокировки iPhone, в том числе возможность изменять шрифт и цвет, применять фильтры и даже добавлять информативные виджеты на обои.

Apple создала множество настраиваемых типов обоев экрана блокировки, которые вы можете выбрать, включая перетасовку фотографий, фоны Emoji, коллекции Apple и цвета, а также динамические экраны погоды и астрономии, которые отражают данные в реальном времени.

А с появлением виджетов экрана блокировки вы можете отображать такую ​​информацию, как погода, время, дата, уровень заряда батареи, события календаря, будильники, часовые пояса, ход активности и многое другое, а Apple предоставляет API-интерфейс виджетов для разработчиков.

Вы можете создать галерею различных обоев экрана блокировки и переключаться между ними на лету с помощью свайпа. Если у вас есть Apple Watch, интерфейс галереи экрана блокировки будет вам знаком, поскольку он очень похож на то, как работает настройка циферблата.

Как создать новый экран блокировки:

  1. Разблокируйте свой ‌iPhone‌ с помощью Face ID или Touch ID.
  2. Нажмите и удерживайте на экране блокировки.
  3. Нажмите синюю кнопку + или проведите пальцем влево до конца, а затем нажмите « Добавить новый » .
  4. Выберите новые обои из меню параметров, которое включает «Люди», «Фотографии», «Перемешивание фотографий», «Эмодзи», «Погода», «Астрономия», «Коллекции» и «Цвет». iOS 16: как создать новый экран блокировки iPhone
  5. Настройте внешний вид выбранного экрана блокировки, нажимая рамки вверху, чтобы изменить стиль часов и добавить виджеты над и под временем. Для дальнейшей персонализации используйте параметры фильтра и изображения в нижней части экрана, которые будут меняться в зависимости от выбранного вами типа обоев.
  6. Когда вы закончите настройку нового экрана блокировки, нажмите « Готово » в правом верхнем углу, а затем снова коснитесь экрана, чтобы выйти из галереи экрана блокировки. iOS 16: как создать новый экран блокировки iPhone

Обратите внимание, что вы можете настроить текущий экран блокировки в любое время, вызвав представление галереи с экрана блокировки долгим нажатием или перейдя в «Настройки» -> «Обои и экраны блокировки».

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