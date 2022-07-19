iOS 16: как создать новый экран блокировки iPhone

В iOS 16, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, Apple добавила несколько параметров для настройки экрана блокировки iPhone, в том числе возможность изменять шрифт и цвет, применять фильтры и даже добавлять информативные виджеты на обои.

Apple создала множество настраиваемых типов обоев экрана блокировки, которые вы можете выбрать, включая перетасовку фотографий, фоны Emoji, коллекции Apple и цвета, а также динамические экраны погоды и астрономии, которые отражают данные в реальном времени.

А с появлением виджетов экрана блокировки вы можете отображать такую ​​информацию, как погода, время, дата, уровень заряда батареи, события календаря, будильники, часовые пояса, ход активности и многое другое, а Apple предоставляет API-интерфейс виджетов для разработчиков.

Вы можете создать галерею различных обоев экрана блокировки и переключаться между ними на лету с помощью свайпа. Если у вас есть Apple Watch, интерфейс галереи экрана блокировки будет вам знаком, поскольку он очень похож на то, как работает настройка циферблата.

Как создать новый экран блокировки:

Разблокируйте свой ‌iPhone‌ с помощью Face ID или Touch ID. Нажмите и удерживайте на экране блокировки. Нажмите синюю кнопку + или проведите пальцем влево до конца, а затем нажмите « Добавить новый » . Выберите новые обои из меню параметров, которое включает «Люди», «Фотографии», «Перемешивание фотографий», «Эмодзи», «Погода», «Астрономия», «Коллекции» и «Цвет». Настройте внешний вид выбранного экрана блокировки, нажимая рамки вверху, чтобы изменить стиль часов и добавить виджеты над и под временем. Для дальнейшей персонализации используйте параметры фильтра и изображения в нижней части экрана, которые будут меняться в зависимости от выбранного вами типа обоев. Когда вы закончите настройку нового экрана блокировки, нажмите « Готово » в правом верхнем углу, а затем снова коснитесь экрана, чтобы выйти из галереи экрана блокировки.

Обратите внимание, что вы можете настроить текущий экран блокировки в любое время, вызвав представление галереи с экрана блокировки долгим нажатием или перейдя в «Настройки» -> «Обои и экраны блокировки».