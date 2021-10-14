Со временем ваш телефон имеет тенденцию заполняться ненужными данными, и это влияет на производительность устройства. Если вы хотите избавиться от неряшливости вашего Android-устройства, вы должны начать с очистки ненужных файлов. Наряду с нежелательными и временными файлами очистите кеш Android. Поскольку он может отвечать за хранение большого объема памяти, мы должны научиться, как очистить кэш на андроиде? Давайте начнем с того, что немного узнаем, что такое кеш, а затем перейдем к тому, как очистить кеш Android.

Что такое файлы кэша на Android?

Файлы кэша — это файлы временного хранилища, в которых хранится информация на устройстве для быстрого выполнения задачи в следующий раз. В Android файлы кеша создаются приложениями и веб-браузерами. Когда вы открываете веб-страницу на своем устройстве, она сохраняет свои данные в виде кеша, поэтому, когда вы перезагружаете ту же страницу в следующий раз, ее открытие займет меньше времени. То же самое и с приложениями Android, поскольку в памяти телефона хранятся данные для различных приложений.

Но файлы кеша могут увеличиваться в количестве, а затем вносить свой вклад в проблему полного хранилища на вашем телефоне. Иногда системные ошибки также могут возникать из-за старых или поврежденных файлов кеша. Чтобы их избежать, нужно научиться удалять кеш на Android. В этом блоге мы обсуждаем простые способы очистки кеша Android с помощью ручных и автоматических методов.

Читайте также:

Как очистить кэш на Андроиде с помощью Smart Phone Cleaner?

Достаточно легко удалить видимые данные для очистки кеша на телефонах Android, но ручная очистка может занять много времени . Это также может оставить следы кеша приложений на вашем устройстве. Поэтому в любом случае мы рекомендуем использовать специальное приложение для очистки телефона Android. Мы предлагаем использовать Smart Phone Cleaner, популярное приложение для очистки Android, чтобы повысить производительность устройства. Он предназначен для очистки хранилища от мусора и ненужных файлов и освобождения памяти. Он оснащен множеством полезных функций для улучшения вашего опыта работы с Android.

Вот основные моменты Smart Phone Cleaner:

Освобождает память.

Удаляет повторяющиеся файлы.

Удаляет мусор, файлы кеша.

Ускорение игры.

Приложения Hibernate.

Менеджер приложений.

Очищает данные WhatsApp.

AppLock

Проводник.

Кулер процессора.

Экономия заряда батареи.

Как использовать?

Загрузите Smart Phone Cleaner из Google Play Store. Запустите приложение, а затем на главном экране нажмите кнопку Tap To Boost. Это позволит оптимизировать ваше устройство Android для повышения производительности за счет удаления мусора и кеша вместе с дубликатами. Это также сведет к минимуму количество приложений, работающих в фоновом режиме, чтобы увеличить время автономной работы. В качестве альтернативы, если вы хотите только очистить кеш Android, перейдите к параметру «Нежелательные файлы» и нажмите на него. Теперь нажмите на кнопку «Очистить сейчас».

После этого он избавится от внешнего и внутреннего кеша приложений на вашем устройстве.

Как очистить кеш на Android вручную?

Если вы готовы потратить свое время, этот метод также может помочь вам очистить кеш Android. Поскольку все смартфоны оснащены разной прошивкой, некоторые шаги могут отличаться, но в целом они одинаковы.

Перейдите в «Настройки»> «Хранилище». Найдите кэшированные данные.

Теперь нажмите на него, а затем подтвердите сообщение с просьбой очистить кеш.

В качестве альтернативы, если вы ищете способ очистить кеш Android для определенного приложения, выполните следующие действия:

Перейдите в «Настройки» > «Приложения». Теперь выберите приложение и нажмите на него. Здесь отображается общая информация о хранилище приложений и разрешениях.

Нажмите «Очистить данные», а затем «Очистить файлы кеша».

Как очистить кеш в Chrome?

Google Chrome — самый популярный веб-браузер для пользователей Android, поэтому мы расскажем вам, как очистить кеш для него.

Откройте Chrome и на вкладке перейдите в правый угол, откройте параметры и выберите «История». Теперь нажмите Очистить данные просмотра. Под опциями отметьте окошко для Кэшированных изображений и файлов. И в диапазоне времени выберите Все время.

Теперь нажмите «Очистить данные», и именно так будут очищены все кэшированные файлы и изображения в веб-браузере на вашем устройстве Android.

Часто задаваемые вопросы Какая программа лучше всего подходит для моего телефона? Мы рекомендуем Smart Phone Cleaner как лучшее приложение для очистки Android. Его можно использовать для повышения производительности вашего телефона за несколько минут. Это очистит ненужные файлы и восстановит хранилище. Как почистить свой смартфон? Чтобы очистить телефон, вы должны удалить из хранилища ненужные файлы, приложения и данные кеша. Можно очистить ненужные файлы вручную или использовать приложение для очистки телефона, чтобы сэкономить время. Есть ли бесплатный очиститель телефона? Да, Smart Phone Cleaner можно использовать бесплатно для удаления нежелательного мусора и кеша с вашего устройства Android. Он поставляется с множеством функций для повышения производительности вашего телефона и освобождения памяти. Какое приложение для очистки телефона лучше всего подходит для Android? Smart Phone Cleaner - лучшее приложение для очистки телефона для Android, поскольку оно включает в себя несколько модулей, таких как ускоритель игр, очиститель дубликатов, проводник, экономия заряда аккумулятора, диспетчер приложений, AppLocker и многое другое.



Работают ли приложения для чистки телефона? Да, если вы используете подлинное приложение для очистки телефона на своем устройстве, оно будет работать.

Мне нравится 1 Не нравится

Photo by Elly Brian on Unsplash