Стоит ли устанавливать iOS 16: iOS 15 против iOS 16

С выпуском iOS 15 в прошлом году Apple разрешила пользователям оставаться на iOS 14 и получать обновления — впервые компания явно предложила пользователям возможность продолжать использовать предыдущую основную версию iOS после выпуска новой. Итак, теперь, когда выпущена iOS 16, следует ли вам сразу обновиться до последней версии ОС или придерживаться iOS 15?

В предыдущие годы основной причиной, по которой пользователям требовалось обновить свой iPhone до крупной новой версии ОС, было получение важных обновлений безопасности. Apple выпускала обновления безопасности для старых устройств, которые не могли обновиться до последней версии, но если ваше устройство было совместимо с новой операционной системой, вам нужно было выполнить обновление.

В середине 2021 года Apple объявила, что впервые после выпуска ‌iOS 15‌ все пользователи смогут продолжить использование iOS 14, которая продолжит получать обновления безопасности:

iOS теперь предлагает выбор между двумя версиями обновления программного обеспечения в приложении «Настройки». Вы можете обновиться до последней версии iOS 15, как только она будет выпущена, чтобы получить новейшие функции и самый полный набор обновлений безопасности. Или продолжайте использовать iOS 14 и по-прежнему получайте важные обновления безопасности, пока не будете готовы перейти на следующую основную версию.

Apple продолжала выпускать новые обновления iOS 14 до конца октября 2021 года, выпустив iOS 14.8.1, после чего она явно подтолкнула пользователей к обновлению до «iOS 15». Наше руководство освещает причины, по которым вы можете захотеть использовать ‌iOS 15‌ еще некоторое время в этом году, и помогает ответить на вопрос, следует ли вам обновляться до ‌iOS 16‌ в настоящее время.

Сторонние ограничения

Если вы не можете обновить свое устройство из-за ограничений, например, вашей школы или компании, в которой вы работаете, у вас может не быть другого выбора, кроме как остаться на ‌iOS 15‌. Это особенно распространено на корпоративных устройствах, которые управляются централизованно с ограничениями на то, какие приложения разрешено запускать и какие обновления можно устанавливать.

Иногда компаниям с приложениями, аксессуарами или услугами для внутреннего использования может потребоваться больше времени для их обновления, а это означает, что они предпочитают ограничить немедленные обновления последней версией ОС, или ИТ-отделы, ответственные за управление такими устройствами, могут просто предпочесть дождаться последней версии ОС, когда она будет более стабильна для корпоративного использования, где особенно важна надежность.

Поскольку Apple планирует какое-то время продолжать обновлять свою предыдущую основную версию ОС, теперь это более осуществимый вариант, и пользователи по-прежнему могут быть уверены, что они получают выгоду от последних обновлений безопасности и исправлений ошибок.

Поддержка приложений и аксессуаров

Разработчики и сторонние производители аксессуаров могут обновлять свои приложения и продукты для поддержки ‌iOS 16‌ с июня, когда для ‌iOS 16‌ начался период бета-тестирования, но еще не все приложения и аксессуары были обновлены. Это менее распространено среди основных приложений, но это важное соображение.

Например, некоторые банковские приложения, как известно, медленно обновляются до последней версии iOS, но любое приложение может медленно получать обновление по разным причинам. То же самое относится к аксессуарам для ‌iPhone‌, таким как подвесы камеры Bluetooth или внешние устройства хранения данных, использующие приложение, которые также могут быть затронуты, если они не были обновлены для ‌iOS 16‌.

Если вас беспокоит, что какое-то приложение продолжает правильно работать в ‌iOS 16‌, вам следует проверить, не было ли приложение обновлено для новой ОС в App Store. Вы также можете поискать в Интернете, чтобы узнать, не сообщалось ли о каких-либо серьезных ошибках.

В целом, большинство приложений и аксессуаров будут продолжать нормально работать в ‌iOS 16‌, но если вы сильно зависите от конкретного приложения в повседневной жизни или на работе, возможно, стоит проверить, поддерживает ли оно ‌iOS 16‌. По прошествии времени после запуска ‌iOS 16‌ будет обновляться больше приложений и аксессуаров, поэтому со временем это станет меньшей проблемой.

У большинства пользователей не должно возникнуть серьезных проблем с поддержкой приложений для ‌iOS 16‌, но если это вас особенно беспокоит или вы знаете о важных приложениях, которые еще не обновлены, вам следует продолжать использовать ‌iOS 15‌ еще некоторое время, пока не возникнут проблемы. были исправлены.

Ошибки

‌iOS 15‌ выиграла от постепенного исправления ошибок в течение целого года, а это означает, что она, вероятно, будет намного более стабильной и надежной, чем ‌iOS 16‌, которая только что была выпущена. В ‌iOS 16‌ пока не сообщалось о каких-либо значительных, изнурительных ошибках, но нередко можно увидеть незначительные ошибки периодически по всей системе в первых версиях основной новой ОС.

Хотя в ‌iOS 16‌, похоже, нет каких-либо критических ошибок, пользователи, которые отдают приоритет стабильности, могут предпочесть продолжать использовать ‌iOS 15‌ до тех пор, пока не будет выпущено еще несколько версий ‌iOS 16‌, что даст ОС время для созревания. ‌iOS 15‌ не будет поддерживаться и обновляться с новыми исправлениями навсегда, но ожидание перехода на ‌iOS 15‌ может дать Apple больше времени для устранения ошибок и улучшения функций. Этот процесс уже идет благодаря бета-тестированию.

Отложенные функции

Обычно есть несколько функций, которые Apple не может завершить до первого официального выпуска новой основной версии iOS, и этот год, похоже, ничем не отличается: теперь подтверждено, что в общей сложности девять функций iOS 16 отсутствуют в первой общедоступной версии новой ОС.

В прошлом году SharePlay, цифровые идентификаторы в приложении «Кошелек» и Universal Control были среди большого количества функций в ‌iOS 15‌ и iPadOS 15, которые не были доступны в их первоначальном выпуске, и потребовалось несколько месяцев, чтобы они стали доступны пользователям. Apple анонсировала каждую из следующих функций после анонса ‌iOS 16‌ на WWDC в начале этого года, но изначально они не будут представлены в ‌iOS 16‌:

Живые мероприятия : следите за событиями, происходящими в режиме реального времени, такими как спортивные матчи или поездки, просто взглянув на экран блокировки. Сторонние приложения и App Clips могут реализовать поддержку благодаря Live Activity API.

: следите за событиями, происходящими в режиме реального времени, такими как спортивные матчи или поездки, просто взглянув на экран блокировки. Сторонние приложения и App Clips могут реализовать поддержку благодаря Live Activity API. Поддержка Game Center SharePlay : Игры, в которых используется многопользовательская поддержка Game Center, имеют интеграцию с SharePlay. Вы можете автоматически начать играть с друзьями во время звонка FaceTime .

: Игры, в которых используется многопользовательская поддержка Game Center, имеют интеграцию с SharePlay. Вы можете автоматически начать играть с друзьями во время звонка FaceTime . Интеграция Game Center Contacts : Контакты показывают профили ваших друзей в Game Center. Коснитесь, чтобы увидеть, во что они играют и чего достигают в играх.

: Контакты показывают профили ваших друзей в Game Center. Коснитесь, чтобы увидеть, во что они играют и чего достигают в играх. Поддержка Matter : новый стандарт подключения к умному дому, который позволяет совместимым аксессуарам беспрепятственно работать вместе и на разных платформах. Matter позволяет пользователям выбирать из еще большего количества совместимых аксессуаров для умного дома и управлять ими с помощью приложения Home и Siri на устройствах Apple.

: новый стандарт подключения к умному дому, который позволяет совместимым аксессуарам беспрепятственно работать вместе и на разных платформах. Matter позволяет пользователям выбирать из еще большего количества совместимых аксессуаров для умного дома и управлять ими с помощью приложения Home и Siri на устройствах Apple. Обновленная архитектура приложения «Дом» : усовершенствования базовой архитектуры приложения «Дом» для обеспечения более быстрой, надежной работы и повышения эффективности, особенно для домов с большим количеством аксессуаров и несколькими контроллерами.

: усовершенствования базовой архитектуры приложения «Дом» для обеспечения более быстрой, надежной работы и повышения эффективности, особенно для домов с большим количеством аксессуаров и несколькими контроллерами. Приложение Freeform : новое приложение цифровой доски с гибким холстом для создания диаграмм проектов, объединения важных активов и мозгового штурма, с функциями совместной работы в реальном времени и богатой мультимедийной поддержкой.

: новое приложение цифровой доски с гибким холстом для создания диаграмм проектов, объединения важных активов и мозгового штурма, с функциями совместной работы в реальном времени и богатой мультимедийной поддержкой. Общая библиотека фотографий iCloud : новая опция в приложении « Фотографии » , позволяющая пользователям создавать общую библиотеку фотографий и приглашать всех, у кого есть Apple ID , просматривать, вносить в нее изменения и редактировать ее, в том числе добавлять изображения в избранное и добавлять подписи. Нет никаких ограничений, и все участники имеют одинаковые разрешения, что делает его идеальным для семей.

: новая опция в приложении « Фотографии » , позволяющая пользователям создавать общую библиотеку фотографий и приглашать всех, у кого есть Apple ID , просматривать, вносить в нее изменения и редактировать ее, в том числе добавлять изображения в избранное и добавлять подписи. Нет никаких ограничений, и все участники имеют одинаковые разрешения, что делает его идеальным для семей. Обмен ключами : возможность безопасно обмениваться ключами в Apple Wallet через приложения для обмена сообщениями и Почту.

: возможность безопасно обмениваться ключами в Apple Wallet через приложения для обмена сообщениями и Почту. Простая настройка ярлыков для ‌iPhone‌ 8, ‌iPhone‌ 8 Plus и ‌iPhone‌ X: ‌Siri‌ может запускать ярлыки из установленных приложений без какого-либо процесса установки (чтобы быть доступным для более новых устройств сразу без задержки).

Apple заявляет, что все эти функции появятся в обновлении iOS 16 позже в этом году, но пока не предложили более конкретных сроков для какой-либо из них. Таким образом, возможно, стоит дождаться более функционального выпуска ‌iOS 16‌ перед обновлением.

Новые особенности

Основной причиной обновления до ‌iOS 16‌ для большинства пользователей будет получение множества новых функций, таких как настройка экрана блокировки и виджеты, общая библиотека фотографий iCloud , ключи доступа, общие группы вкладок и улучшения Live Text, Visual Look Up, и Диктовка, а также важные обновления для Сообщений, Почты, Домашней страницы, Здоровья, Кошелька, Карт и многого другого. Если вы очень заинтересованы в использовании этих новых функций и не беспокоитесь об ошибках, поддержке приложений и аксессуаров или отложенных функциях, обновление сейчас, вероятно, того стоит. Более подробное описание всех новых функций ‌iOS 16‌ см. в нашем подробном обзоре.

Вывод

‌iOS 16‌ — это важное обновление, в котором представлено большое количество новых функций и улучшений, которые наверняка оценят большинство пользователей ‌iPhone‌. Получение всех этих новых функций является основной причиной обновления до ‌iOS 16‌, и многие пользователи уже пользуются этим обновлением после его выпуска.

Тем не менее, есть несколько веских причин придерживаться ‌iOS 15‌. Вам следует продолжать использовать ‌iOS 15‌, если:

Ограничения на вашем устройстве от третьей стороны не позволяют вам обновляться.

Вы обеспокоены тем, что приложение или аксессуар еще не поддерживаются в ‌iOS 16‌.

Вы обеспокоены ошибками и предпочитаете использовать более старую ОС, в которой уже более года исправлены ошибки.

Вы хотите дать ‌iOS 16‌ больше времени для исправления ошибок и улучшения функций.

Вы ждете, пока ‌iOS 16‌ не добавит отложенные функции, такие как живые действия и поддержку Matter.

В противном случае стоит обновиться до ‌iOS 16‌ и пользоваться всеми его новыми функциями. После определенного момента в конце этого года Apple прекратит выпускать и подписывать новые версии ‌iOS 15‌ и будет рекомендовать всем пользователям обновиться до ‌iOS 16‌, поэтому, если ваши обстоятельства изменятся, вам следует обновиться до последней версии ОС, как только вы почувствуете себя готовым.

Если вы планируете остаться с ‌iOS 15‌, вы должны знать, что ‌iOS 16‌ отображается как необязательное альтернативное обновление в меню «Обновление программного обеспечения» в приложении «Настройки». Убедитесь, что ваше устройство не настроено на автоматическую установку обновлений программного обеспечения, и просто выберите последнюю версию ‌iOS 15‌ для обновления по мере выпуска новых версий Apple.

Обратите внимание, что после обновления до ‌iOS 16‌ нет простого способа вернуться к ‌iOS 15‌, поэтому постарайтесь случайно не обновиться до ‌iOS 16‌. Когда вы в конечном итоге решите обновиться до ‌iOS 16‌, просто выберите обновление ‌iOS 16‌ в меню «Обновление программного обеспечения» и следуйте обычному процессу.

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