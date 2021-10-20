На этой неделе Apple анонсировала крупное обновление для своих MacBook Pro высокого класса: новые машины отличаются полностью переработанным дизайном, увеличенными мини-светодиодными дисплеями с ProMotion, портом HDMI и слотом для SD-карты, полноразмерными функциональными клавишами и многим другим.

Новые машины содержат один из двух увеличенных вариантов M1 System on Chip (SoC), «M1» Pro или «M1» Max. Сравним M1 Pro vs M1 Max.

Выбирая конфигурацию MacBook Pro, следует ли выбирать «M1» Pro или «M1» Max? Несмотря на то, что оба являются мощными кремниевыми чипами Apple с некоторым перекрытием, они имеют разные возможности.

Наше руководство поможет ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух наборов микросхем для MacBook Pro высокого класса лучше всего подходит для вас.

Сравнение M1 Pro vs M1 Max

«M1» Pro и «M1» Max имеют одинаковую базовую архитектуру, основанную на микросхеме «M1», что обеспечивает одинаковую функциональность ядра. Apple перечисляет эти идентичные функции двух SoC:

Сходства

ЦП до 10 ядер с восемью ядрами производительности и двумя ядрами эффективности

16-ядерный нейронный движок

Медиа-движок для H.264, HEVC, ProRes и ProRes RAW с аппаратным ускорением

Механизм декодирования видео

Разбивка Apple показывает, что эти два чипа имеют общие основные функции, но у них есть несколько различных возможностей.

Отличия