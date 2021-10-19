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AirPods 3-го поколения: обзор

AirPods 3-го поколения: обзор
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AirPods 3-го поколения — это новейшие AirPods от Apple с более компактной ножкой, измененной формой, адаптивным эквалайзером, устойчивостью к поту, поддержкой пространственного звука и многим другим. Старт продаж намечен на 26 октября.

Основное об AirPods 3-го поколения

  • Уменьшенные ножки
  • Зарядный чехол MagSafe
  • Адаптивный эквалайзер
  • До 30 часов автономной работы
  • Защита от воды и пота IPX4
  • Пространственный звук
  • Звонки HD FaceTime

В октябре 2021 года Apple представила AirPods третьего поколения, в которых дизайн AirPods впервые изменился с момента их появления в 2016 году.

AirPods третьего поколения имеют внешний вид в стиле AirPods-Pro с более короткими ножками и более контурным дизайном, который лучше подходит для большинства ушей. Apple заявляет, что AirPods созданы, чтобы сидеть «под правильным углом для комфорта».

 

AirPods 3-го поколения

Чтобы обеспечить улучшенный звук, Apple использует чип H1 для обеспечения функции адаптивного эквалайзера, основанной на вычислительном звуке. С помощью адаптивного эквалайзера микрофон отслеживает звук, а затем настраивает низкие и средние частоты, чтобы каждый пользователь мог получить звук, наилучший для своего размера и формы уха.

Специально разработанный драйвер и усилитель с широким динамическим диапазоном работают вместе, чтобы передать мощные басы и чистые высокие частоты, а микрофоны защищены акустической сеткой, чтобы уменьшить звуки ветра.

AirPods поддерживают AAC-ELD, речевой кодек, обеспечивающий качество голоса в формате Full HD для вызовов FaceTime. Микрофоны с формированием луча также блокируют окружающий шум и сосредотачиваются на голосе пользователя во время звонков и для команд Siri.

В корпус AirPods встроен датчик силы для физического контроля над воспроизведением мультимедиа и активацией Siri. AirPods устойчивы к воздействию пота и воды с рейтингом IPX4.

Наряду с адаптивным эквалайзером AirPods поддерживают пространственный звук с динамическим отслеживанием головы , как и более дорогие наушники Apple AirPods Pro и AirPods Max. Есть новый датчик обнаружения кожи, который может определить, находятся ли AirPods в ухе или в кармане, а воспроизведение приостанавливается, когда они извлекаются.

AirPods имеют все те же «волшебные» настройки и используют функции сопряжения в одно касание, быстрое переключение устройств и поддержку обмена аудио .

Срок службы батареи был значительно увеличен, и AirPods третьего поколения предлагают шесть часов прослушивания или четыре часа разговора без подзарядки. Функция быстрой зарядки обеспечивает час автономной работы при пяти минутах зарядки.

AirPods 3-го поколения

Корпус AirPods также был переработан, он стал шире и меньше, чем раньше. Он включает поддержку MagSafe для автоматического согласования с аксессуарами MagSafe, а чехол предлагает четыре дополнительных заряда AirPods для до 30 часов общего времени прослушивания .

Хотя AirPods имеют дизайн в стиле Pro, нет поддержки активного шумоподавления, чтобы снизить затраты.

AirPods третьего поколения требуют iOS 13 и больше не поддерживают старые модели iPhone, iPad и iPod.

Цена AirPods составляет 179 долларов, в эту цену входят два наушника и магнитный зарядный футляр. Apple продает AirPods вместе с AirPods второго поколения за 129 долларов и AirPods Pro за 249 долларов.

AirPods третьего поколения можно предварительно заказать в интернет-магазине Apple, они будут выпущены во вторник, 26 октября.

Apple Apple AirPods 3
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