AirPods 3-го поколения: обзор

AirPods 3-го поколения — это новейшие AirPods от Apple с более компактной ножкой, измененной формой, адаптивным эквалайзером, устойчивостью к поту, поддержкой пространственного звука и многим другим. Старт продаж намечен на 26 октября.

Основное об AirPods 3-го поколения

Уменьшенные ножки

Зарядный чехол MagSafe

Адаптивный эквалайзер

До 30 часов автономной работы

Защита от воды и пота IPX4

Пространственный звук

Звонки HD FaceTime

В октябре 2021 года Apple представила AirPods третьего поколения, в которых дизайн AirPods впервые изменился с момента их появления в 2016 году.

AirPods третьего поколения имеют внешний вид в стиле AirPods-Pro с более короткими ножками и более контурным дизайном, который лучше подходит для большинства ушей. Apple заявляет, что AirPods созданы, чтобы сидеть «под правильным углом для комфорта».

Чтобы обеспечить улучшенный звук, Apple использует чип H1 для обеспечения функции адаптивного эквалайзера, основанной на вычислительном звуке. С помощью адаптивного эквалайзера микрофон отслеживает звук, а затем настраивает низкие и средние частоты, чтобы каждый пользователь мог получить звук, наилучший для своего размера и формы уха.

Специально разработанный драйвер и усилитель с широким динамическим диапазоном работают вместе, чтобы передать мощные басы и чистые высокие частоты, а микрофоны защищены акустической сеткой, чтобы уменьшить звуки ветра.

AirPods поддерживают AAC-ELD, речевой кодек, обеспечивающий качество голоса в формате Full HD для вызовов FaceTime. Микрофоны с формированием луча также блокируют окружающий шум и сосредотачиваются на голосе пользователя во время звонков и для команд Siri.

В корпус AirPods встроен датчик силы для физического контроля над воспроизведением мультимедиа и активацией Siri. AirPods устойчивы к воздействию пота и воды с рейтингом IPX4.

Наряду с адаптивным эквалайзером AirPods поддерживают пространственный звук с динамическим отслеживанием головы , как и более дорогие наушники Apple AirPods Pro и AirPods Max. Есть новый датчик обнаружения кожи, который может определить, находятся ли AirPods в ухе или в кармане, а воспроизведение приостанавливается, когда они извлекаются.

AirPods имеют все те же «волшебные» настройки и используют функции сопряжения в одно касание, быстрое переключение устройств и поддержку обмена аудио .

Срок службы батареи был значительно увеличен, и AirPods третьего поколения предлагают шесть часов прослушивания или четыре часа разговора без подзарядки. Функция быстрой зарядки обеспечивает час автономной работы при пяти минутах зарядки.

Корпус AirPods также был переработан, он стал шире и меньше, чем раньше. Он включает поддержку MagSafe для автоматического согласования с аксессуарами MagSafe, а чехол предлагает четыре дополнительных заряда AirPods для до 30 часов общего времени прослушивания .

Хотя AirPods имеют дизайн в стиле Pro, нет поддержки активного шумоподавления, чтобы снизить затраты.

AirPods третьего поколения требуют iOS 13 и больше не поддерживают старые модели iPhone, iPad и iPod.

Цена AirPods составляет 179 долларов, в эту цену входят два наушника и магнитный зарядный футляр. Apple продает AirPods вместе с AirPods второго поколения за 129 долларов и AirPods Pro за 249 долларов.

AirPods третьего поколения можно предварительно заказать в интернет-магазине Apple, они будут выпущены во вторник, 26 октября.