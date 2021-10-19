AirPods третьего поколения требуют iOS 13, больше не поддерживают старые модели iPhone, iPad и iPod

Новые AirPods третьего поколения отказываются от поддержки старых моделей iPhone, iPad и iPod touch, которые ранее поддерживались AirPods второго поколения.

Согласно странице технических характеристик Apple для новых AirPods, AirPods третьего поколения не поддерживают iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone 5s. Они также отказываются от поддержки iPad mini 2 и iPad mini 3 вместе с iPod touch шестого поколения. Сноски Apple для новых AirPods‌ объясняют, почему, заявляя, что для некоторых функций требуется iOS 13, которую ни одно из вышеперечисленных устройств не поддерживает.

Для некоторых функций требуется iOS 13 или iPadOS, которые несовместимы с iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6-го поколения), iPad Air (1-го поколения), iPad mini 3 и iPad mini 2. Обмен аудио не поддерживается. .

Новые AirPods третьего поколения предлагаются вместе с AirPods второго поколения, а также более дорогими AirPods Pro. Новые AirPods доступны для предварительного заказа сегодня, а поставки начнутся на следующей неделе.