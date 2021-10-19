Главная » Новости » Аксессуары

AirPods третьего поколения требуют iOS 13, больше не поддерживают старые модели iPhone, iPad и iPod

AirPods третьего поколения требуют iOS 13, больше не поддерживают старые модели iPhone, iPad и iPod
На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Новые AirPods третьего поколения отказываются от поддержки старых моделей iPhone, iPad и iPod touch, которые ранее поддерживались AirPods второго поколения.

Согласно странице технических характеристик Apple для новых AirPods, AirPods третьего поколения не поддерживают iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone 5s. Они также отказываются от поддержки iPad mini 2 и iPad mini 3 вместе с iPod touch шестого поколения. Сноски Apple для новых AirPods‌ объясняют, почему, заявляя, что для некоторых функций требуется iOS 13, которую ни одно из вышеперечисленных устройств не поддерживает.

Для некоторых функций требуется iOS 13 или iPadOS, которые несовместимы с iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6-го поколения), iPad Air (1-го поколения), iPad mini 3 и iPad mini 2. Обмен аудио не поддерживается. .

Новые AirPods третьего поколения предлагаются вместе с AirPods второго поколения, а также более дорогими AirPods Pro. Новые AirPods доступны для предварительного заказа сегодня, а поставки начнутся на следующей неделе.

ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA