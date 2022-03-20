Mac Studio и Mac Mini: подробный обзор и сравнение

Абсолютно новый Mac Studio — это самый мощный автономный настольный компьютер Apple, изготовленный по индивидуальному заказу, на основе кремния, обогнавший Mac mini начального уровня на базе M1, который Apple выпустила в ноябре 2020 года.

Mac Studio стоит от 1999 долларов, что значительно превышает стартовую цену Mac mini на базе кремния Apple в 699 долларов, так что вам нужен новейший высококачественный Mac или скромного «Mac mini» достаточно для ваших нужд? Наше руководство поможет ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух настольных компьютеров Mac лучше всего подходит для вас.

Сравнение Mac mini и Mac Studio

Mac mini и Mac Studio имеют некоторые общие черты, включая аналогичный серебристо-алюминиевый дизайн, кремниевые чипсеты Apple и два порта USB-A на задней панели. Apple перечисляет эти же функции двух устройств:

Сходства

Чип Apple серии M1

16-ядерный нейронный движок

Порт HDMI поддерживает многоканальный аудиовыход

Два порта USB-A

Ethernet 10 Гбит/с (дополнительно на ‌Mac mini‌)

802.11ax Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0

Встроенный динамик

Серебристый алюминиевый дизайн

Хотя эти компьютеры Mac имеют некоторые общие черты, у этих двух машин гораздо больше различий, чем общего, включая разные чипы, объемы памяти, порты и возможности поддержки внешних дисплеев.

Отличия

Mac mini Mac Studio Чип М1

8-ядерный процессор

8-ядерный графический процессор

До 16 ГБ объединенной памяти

До 2 ТБ памяти

Два порта Thunderbolt/USB 4

разъем для наушников 3,5 мм

Поддержка одного дисплея до 6K и одного дисплея до 4K

От 699 долларов Чип M1 Max или чип ‌M1‌ Ultra

До 20 ядер ЦП

До 64-ядерного графического процессора

До 128 ГБ объединенной памяти

До 8 ТБ памяти

Медиа-движок с двумя механизмами декодирования видео, до четырех механизмов кодирования видео и до четырех механизмов кодирования и декодирования ProRes

До шести портов Thunderbolt 4

Разъем для наушников 3,5 мм с поддержкой наушников с высоким импедансом

Поддержка до четырех мониторов Pro Display XDR и одного дисплея 4K.

Слот для карты SDXC (UHS-II)

От 1999 долларов

M1 против M1 Max и M1 Ultra

Чип ‌M1‌ имеет 8-ядерный процессор и 8-ядерный графический процессор. В Mac Studio M1 Max имеет 10-ядерный процессор и до 32-ядерный графический процессор. ‌M1‌ Ultra в ‌Mac Studio‌ сочетает в себе два чипа ‌M1 Max‌ для максимальной производительности, в результате чего получается 20-ядерный процессор и до 64-ядерный графический процессор. Мы обновим эту статью, когда станут доступны тесты для Mac Studio, но ожидается, что Mac Studio превзойдет Mac mini, когда дело доходит до производительности.

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M1 Max‌ и ‌M1‌ Ultra также оснащены специальным медиа-движком с двумя механизмами декодирования видео, до четырех механизмов кодирования видео и до четырех механизмов кодирования и декодирования ProRes, что означает, что эти чипы лучше подходят для таких задач, как редактирование видео.

При выборе ‌Mac mini‌ или ‌Mac Studio‌ в первую очередь следует руководствоваться тем, какой чипсет вам нужен. ‌M1‌ — это чип, ориентированный на эффективность, с выдающейся производительностью для повседневных задач, а ‌M1 Max‌ и ‌M1‌ Ultra — это высокопроизводительные чипы, предназначенные для обеспечения экстремальных возможностей.

Память и хранилище

‌M1‌ в ‌Mac mini‌ сочетается с 8 ГБ или 16 ГБ объединенной памяти. «M1 Max» может предлагать 32 ГБ или 64 ГБ объединенной памяти, а «M1» Ultra удваивает возможности «M1 Max» до 64 ГБ и 128 ГБ объединенной памяти. Это может быть важным соображением для некоторых рабочих процессов, и только «Mac Studio» имеет большой объем памяти.

‌M1‌ ‌Mac mini‌ начинается с 256 ГБ памяти и может быть настроен до 2 ТБ памяти. ‌Mac Studio‌, с другой стороны, начинается с 512 ГБ памяти и может быть настроен до 8 ГБ памяти. Хотя можно добавить внешнее хранилище, как хранилище SSD, так и объединенная память обоих компьютеров не подлежат обновлению, поэтому важно выбрать правильную конфигурацию в момент покупки.

Порты и поддержка внешнего дисплея

И «Mac mini», и «Mac Studio» имеют два порта USB-A и один порт HDMI, но в то время как «Mac mini» имеет два порта Thunderbolt, «Mac Studio» имеет до шести в зависимости от выбранной вами конфигурации. Обе машины также оснащены разъемом для наушников 3,5 мм, но разъем 3,5 мм Mac Studio поддерживает наушники с высоким импедансом. «Mac Studio» также имеет слот для карт SDXC (UHS-II).

«Mac mini» поддерживает один дисплей 6K и один дисплей 4K, всего два, в то время как Mac Studio может поддерживать четыре дисплея 6K и один дисплей 4K, всего пять.

А как насчет Intel Mac Mini?

Apple продолжает продавать свои старые «Mac mini» на базе процессоров Intel по цене от 1099 долларов. Эта модель ‌Mac mini‌ высокого класса оснащена двумя дополнительными портами Thunderbolt, шестиядерным процессором Intel Core i7 с графикой Intel UHD Graphics 630, объемом памяти до 64 ГБ и поддержкой до трех дисплеев 4K или одного дисплея 5K и одного дисплея 4K. Он также разграничен корпусом цвета «серый космос».

Несмотря на то, что теоретически это модель высокого класса «Mac mini», на самом деле это устаревшая модель 2018 года, и ее часто превосходит чип «M1» в «Mac mini». Если вам определенно не нужно больше портов Thunderbolt, больше памяти, возможность подключения к дополнительным внешним дисплеям или особая потребность в системе на базе Intel, вам следует купить модель «M1».

Руководство покупателя M1 Mac Mini и Intel Mac Mini

‌ ‌M1‌ ‌‌Mac mini‌‌ — это более современное устройство, которое будет лучшим вариантом для подавляющего большинства пользователей. ‌‌M1‌‌ ‌‌Mac mini‌‌ на практике заметно мощнее, но и намного дешевле, чем его предшественник Intel.

Как более старая машина на базе Intel, ‌Mac mini‌ высокого класса не может напрямую сравниваться с ‌Mac Studio‌, и любые потенциальные клиенты, которые уверены, что им нужно больше портов Thunderbolt, больше памяти или возможность подключения к дополнительным внешним дисплеям, будут гораздо лучше купить «Mac Studio», если они могут себе это позволить.

В целом ясно, что «Mac mini» и «Mac Studio» — это очень разные машины, предназначенные для разных клиентских баз. В какой-то степени решения о покупке должны определяться бюджетом, но стоит помнить, что любую экономию на самом настольном компьютере можно потратить на хороший внешний дисплей, такой как Apple Studio Display , стоимость которого начинается от 1599 долларов. Например, «Mac mini» в паре с дисплеем Studio стоит 2298 долларов, что всего на 300 долларов больше, чем у одиночной базовой модели «Mac Studio» без дисплея.

Вам следует рассматривать «Mac Studio» только в том случае, если у вас есть профессиональный рабочий процесс, который может использовать исключительную мощь «M1 Max» или «M1» Ultra, а также более широкий выбор портов. Если вам нужна «Mac Studio», вы, вероятно, знаете, что ищете очень мощную машину, способную поддерживать интенсивный рабочий процесс.

Для некоторых рабочих процессов возможность апгрейда «Mac mini» до 16 ГБ памяти, до 2 ТБ хранилища и 10 Гбит Ethernet может сделать его очень мощной машиной. Это может быть хорошим вариантом для профессионалов или «просьюмеров», у которых есть особые потребности или которые не могут использовать «Mac Studio». Тем не менее, «Mac Studio» имеет гораздо больший потенциал, что делает его лучшим вариантом в долгосрочной перспективе, если вы можете себе это позволить.

Для большинства пользователей ‌M1‌‌Mac mini‌ по-прежнему остается мощной и универсальной машиной, которая может выполнять все задачи, кроме самых интенсивных. Он по-прежнему имеет полезные порты, такие как USB-A и Ethernet, которых нет в ноутбуках Apple, и может похвастаться превосходной производительностью, превосходящей MacBook Air ‌M1‌ или MacBook Pro ‌M1‌.