Как стереть данные с iPhone или iPad

Стирание данных на iPhone или iPad — хорошая идея, когда дело доходит до продажи устройства, его раздачи или отнесения в магазин для ремонта. Это также один из способов начать все сначала, если хранилище вашего устройства приближается к полной емкости, поэтому стоит знать, как это делается.

Однако, прежде чем что-либо стереть, на всякий случай сделайте резервную копию своего устройства. Вы можете создать резервную копию своих данных в iCloud, но мы советуем вам подключить iPhone к компьютеру и вместо этого выполнить резервное копирование вручную. Теперь, когда вы создали резервную копию своего iPhone или iPad, пора стереть данные с устройства.

Как стереть данные с устройства iOS

1. Разблокируйте свой iPhone или iPad и запустите приложение «Настройки».

2. Коснитесь Общие.

3. Прокрутите вниз и нажмите «Сброс».

4. Нажмите «Стереть все содержимое и настройки».

5. При необходимости введите свой пароль.

6. Введите пароль Apple ID, чтобы стереть iPhone и удалить его из своей учетной записи.

7. Коснитесь Стереть.

Позвольте процессу сброса продолжиться — он не должен занять больше пары минут. После завершения вы увидите экран приветствия iOS, затем вы можете выключить устройство и продать его, передать его, сдать в ремонт, настроить как новое или восстановить резервную копию.