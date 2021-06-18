Как сделать резервную копию iPhone и iPad

Создание резервной копии iPhone или iPad должно быть обычным делом для большинства пользователей, поскольку это простая процедура и самый простой способ восстановить ваши данные, если ваше устройство было заменено, потеряно или украдено.

Пользователям iOS доступны два типа резервного копирования. Резервные копии iCloud автоматически зашифровываются и хранятся в облаке, и вы можете создавать и использовать их где угодно с подключением Wi-Fi. С другой стороны, резервные копии iTunes создаются и хранятся на вашем Mac или ПК, шифрование не является обязательным, и вы должны подключить свое устройство к компьютеру, чтобы восстановить его.

Как создать резервную копию iCloud

1. Подключите устройство iOS к сети Wi-Fi.

2. Запустите приложение «Настройки».

3. Коснитесь своего имени в верхнем баннере.

4. Коснитесь iCloud.

5. Нажмите «Резервное копирование iCloud».

6. Переведите переключатель резервного копирования iCloud в зеленое положение ВКЛ.

7. Нажмите «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь завершения процесса.

После того как вы включите переключатель рядом с «Резервное копирование iCloud», ваше устройство будет автоматически выполнять резервное копирование каждый день, если экран устройства разблокирован и он подключен к источнику питания и сети Wi-Fi. Также убедитесь, что у вас достаточно свободного места в iCloud для резервного копирования. ICloud‌ поставляется с 5 ГБ бесплатного хранилища, но большинство пользователей быстро его съедят. К счастью, тарифы начинаются с 0,99 доллара за 50 ГБ хранилища.

Как создать резервную копию iTunes

Следующие пошаговые инструкции по созданию резервной копии iTunes даны для iPhone, но также применимы к iPad и iPod touch. Второй набор шагов показывает, как при необходимости заархивировать резервную копию.

1. Подключите устройство iOS к Mac или ПК с помощью кабеля Lightning-USB.

2. Откройте iTunes.

3. Щелкните значок устройства в верхнем левом меню.

4. В разделе «Резервные копии» щелкните «Этот компьютер».

5. Установите флажок «Зашифровать резервную копию iPhone», если вы хотите создать резервную копию учетных данных для входа и любых данных Health и HomeKit.

Нажмите «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь завершения процесса резервного копирования. Это займет около пяти минут, в зависимости от того, что установлено на вашем iPhone.

Как архивировать резервную копию

Архивная резервная копия iTunes сохраняет текущее состояние вашего устройства iOS и предотвращает его случайную перезапись при последующих резервных копиях. Создание архивной резервной копии полезно, если, например, вы хотите установить общедоступную бета-версию iOS, поскольку, если с бета-версией что-то пойдет не так, вы можете использовать ее для восстановления вашего устройства до предыдущей версии операционной системы. Следующие шаги покажут вам, как заархивировать резервную копию iTunes, созданную с помощью предыдущих шагов.

1. Щелкните iTunes -> Настройки… в строке меню macOS.

2. Щелкните вкладку «Устройства».

3. Щелкните правой кнопкой мыши (или щелкните, удерживая нажатой клавишу Ctrl) новую резервную копию и выберите «Архивировать» в контекстном раскрывающемся меню.

Резервное копирование следует делать регулярно. Если вы используете iCloud, это будет выполняться автоматически, но если вы используете iTunes, не забудьте запускать резервное копирование каждую неделю или две, чтобы не потерять важные данные.