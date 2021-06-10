Как экспортировать Google Фото в Фото iCloud

После запуска в 2015 году с бесплатным неограниченным хранилищем и маркетингом услуги, связанной с этой ключевой функцией, Google Фото стал популярным вариантом даже для пользователей Apple. Однако это меняется, поскольку прошлой осенью компания объявила, что бесплатное неограниченное хранилище заканчивается 1 июня. Читайте дальше, чтобы узнать, как перенести Google Фото в Фото iCloud.

Вместо бесплатного неограниченного хранилища к фотографиям и видео, добавленным с 1 июня 2021 года, будет применяться ограничение в 15 ГБ. Таким образом, ваш ранее добавленный контент останется в безопасности. Однако это, вероятно, заставит некоторых пользователей Apple пересмотреть свою фотостратегию и взглянуть на комплекты Apple One.

Что касается платных планов, хранилище Google One стоит 2 доллара в месяц за 100 ГБ, 3 доллара в месяц за 200 ГБ, 10 долларов в месяц за 2 ТБ. Есть также варианты ежегодной оплаты в размере 20/30/100 долларов, чтобы сэкономить деньги.

Но если вы инвестируете в экосистему Apple, обновление хранилища iCloud может быть лучшим вариантом. Стоимость самого хранилища iCloud составляет 1 доллар в месяц за 50 ГБ, 3 доллара в месяц за 200 ГБ и 10 долларов в месяц за 2 ТБ.

Однако вам может быть лучше взглянуть на пакеты Apple One, которые включают хранилище iCloud, чтобы сэкономить деньги, если вы используете другие сервисы, такие как Apple Music, Apple Arcade, News +, TV + и т.д.

Как перенести Google Фото в Фото iCloud

Как скачать библиотеку Google Фото

Вариант 1 — загрузите все ваши Google Фото одним снимком

Вы можете перейти на takeout.google.com, чтобы загрузить полную копию своей библиотеки Google Фото. Чтобы просто экспортировать фото / видео, нажмите «Отменить выбор» с правой стороны. Прокрутите или проведите пальцем вниз, установите флажок рядом с Google Фото В самый низ и выберите «Следующий шаг». Выберите свои предпочтения для экспорта, включая частоту, тип и размер файла. Нажмите или коснитесь «Создать экспорт». Когда запрос будет отправлен, вы увидите сообщение «Ход экспорта» (обратите внимание, что процесс может занять «часы или дни» в зависимости от размера вашей библиотеки). Найдите письмо от Google, чтобы узнать, когда он будет готов. Вы также можете оставить страницу открытой, и вы увидите кнопку «Загрузить», когда экспорт будет готов.

Вот как это выглядит:

Вариант 2 — лучше всего подходит для загрузки определенного содержания Google Фото

Как вариант, вы можете перейти к photos.google.com на любом компьютере или в приложении Google Фото на iPhone, iPad или другом устройстве для загрузки фото и видео. Эта опция удобна, если вы хотите экспортировать ограниченное количество фотографий / видео.

Mac / ПК в Интернете

В Интернете перейдите к photos.google.com и войдите, если вы еще не авторизованы. Наведите указатель мыши на фотографии и щелкните значок круглой галочки в верхнем левом углу изображений. Вы можете выбрать все, выбрав верхние левые фотографии в своей библиотеке и, удерживая нажатой клавишу Shift, прокрутите / проведите пальцем вниз по библиотеке и выбрав последнее изображение / видео Теперь вы можете использовать сочетание клавиш Shift + D, чтобы загрузить их, или использовать вертикальный значок с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать «Загрузить».

В приложении Google Фото для iOS

Откройте приложение Google Фото на своем iPhone или iPad. Нажмите и удерживайте фото, чтобы выбрать его Вы можете нажать и удерживать, а затем перетащить, чтобы выбрать много фотографий / видео, или использовать значок круга, чтобы выбрать контент по диапазону дат. Коснитесь значка общего доступа вверху (квадрат со стрелкой вверх) Выберите «Поделиться…» внизу. Теперь вы можете AirDrop свои фото / видео или отправлять их на свою электронную почту.

Как импортировать в iCloud Фото

Теперь, когда у вас есть фотографии / видео, которые вы хотите экспортировать из Google, вот как их загрузить в Фото iCloud.

На Mac

Откройте приложение «Фото» на вашем Mac. Вы можете перетащить либо туда полную загрузку Архиватора из Google Фото, либо папку с папками, которые вы вручную загрузили из photos.google.com или приложение Нажмите Фотографии в строке меню вверху экрана. Теперь выберите «Настройки»> «iCloud»> «Убедитесь, что флажок« Фото iCloud »установлен, чтобы все синхронизировалось с вашим iPhone и iPad (это можно проверить, перейдя в« Настройки »>« Фото »>« Фото iCloud »на этих устройствах)

Другой вариант, в зависимости от того, сколько у вас фотографий / видео, — это AirDrop их с вашего Mac на ваш iPhone или iPad, на котором включены фотографии iCloud. На Mac выберите фотографии> щелкните правой кнопкой мыши> Поделиться> AirDrop.

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