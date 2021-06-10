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Как экспортировать Google Фото в Фото iCloud

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Содержание
  1. Как перенести Google Фото в Фото iCloud
  2. Как скачать библиотеку Google Фото
  3. Как импортировать в iCloud Фото

После запуска в 2015 году с бесплатным неограниченным хранилищем и маркетингом услуги, связанной с этой ключевой функцией, Google Фото стал популярным вариантом даже для пользователей Apple. Однако это меняется, поскольку прошлой осенью компания объявила, что бесплатное неограниченное хранилище заканчивается 1 июня. Читайте дальше, чтобы узнать, как перенести Google Фото в Фото iCloud.

Вместо бесплатного неограниченного хранилища к фотографиям и видео, добавленным с 1 июня 2021 года, будет применяться ограничение в 15 ГБ. Таким образом, ваш ранее добавленный контент останется в безопасности. Однако это, вероятно, заставит некоторых пользователей Apple пересмотреть свою фотостратегию и взглянуть на комплекты Apple One.

Что касается платных планов, хранилище Google One стоит 2 доллара в месяц за 100 ГБ, 3 доллара в месяц за 200 ГБ, 10 долларов в месяц за 2 ТБ. Есть также варианты ежегодной оплаты в размере 20/30/100 долларов, чтобы сэкономить деньги.

Но если вы инвестируете в экосистему Apple, обновление хранилища iCloud может быть лучшим вариантом. Стоимость самого хранилища iCloud составляет 1 доллар в месяц за 50 ГБ, 3 доллара в месяц за 200 ГБ и 10 долларов в месяц за 2 ТБ.

Однако вам может быть лучше взглянуть на пакеты Apple One, которые включают хранилище iCloud, чтобы сэкономить деньги, если вы используете другие сервисы, такие как Apple Music, Apple Arcade, News +, TV + и т.д.

Как перенести Google Фото в Фото iCloud

Как скачать библиотеку Google Фото

Вариант 1 — загрузите все ваши Google Фото одним снимком

  1. Вы можете перейти на takeout.google.com, чтобы загрузить полную копию своей библиотеки Google Фото.
  2. Чтобы просто экспортировать фото / видео, нажмите «Отменить выбор» с правой стороны.
  3. Прокрутите или проведите пальцем вниз, установите флажок рядом с Google Фото
  4. В самый низ и выберите «Следующий шаг».
  5. Выберите свои предпочтения для экспорта, включая частоту, тип и размер файла.
  6. Нажмите или коснитесь «Создать экспорт».
  7. Когда запрос будет отправлен, вы увидите сообщение «Ход экспорта» (обратите внимание, что процесс может занять «часы или дни» в зависимости от размера вашей библиотеки). Найдите письмо от Google, чтобы узнать, когда он будет готов.
  8. Вы также можете оставить страницу открытой, и вы увидите кнопку «Загрузить», когда экспорт будет готов.

Вот как это выглядит:

Как экспортировать Google Фото в Фото iCloud

Как экспортировать Google Фото в Фото iCloud

Вариант 2 — лучше всего подходит для загрузки определенного содержания Google Фото

Как вариант, вы можете перейти к photos.google.com на любом компьютере или в приложении Google Фото на iPhone, iPad или другом устройстве для загрузки фото и видео. Эта опция удобна, если вы хотите экспортировать ограниченное количество фотографий / видео.

Mac / ПК в Интернете

  1. В Интернете перейдите к photos.google.com и войдите, если вы еще не авторизованы.
  2. Наведите указатель мыши на фотографии и щелкните значок круглой галочки в верхнем левом углу изображений.
  3. Вы можете выбрать все, выбрав верхние левые фотографии в своей библиотеке и, удерживая нажатой клавишу Shift, прокрутите / проведите пальцем вниз по библиотеке и выбрав последнее изображение / видео
  4. Теперь вы можете использовать сочетание клавиш Shift + D, чтобы загрузить их, или использовать вертикальный значок с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать «Загрузить».

В приложении Google Фото для iOS

  1. Откройте приложение Google Фото на своем iPhone или iPad.
  2. Нажмите и удерживайте фото, чтобы выбрать его
  3. Вы можете нажать и удерживать, а затем перетащить, чтобы выбрать много фотографий / видео, или использовать значок круга, чтобы выбрать контент по диапазону дат.
  4. Коснитесь значка общего доступа вверху (квадрат со стрелкой вверх)
  5. Выберите «Поделиться…» внизу.
  6. Теперь вы можете AirDrop свои фото / видео или отправлять их на свою электронную почту.

Как импортировать в iCloud Фото

Теперь, когда у вас есть фотографии / видео, которые вы хотите экспортировать из Google, вот как их загрузить в Фото iCloud.

На Mac

  1. Откройте приложение «Фото» на вашем Mac.
  2. Вы можете перетащить либо туда полную загрузку Архиватора из Google Фото, либо папку с папками, которые вы вручную загрузили из photos.google.com или приложение
  3. Нажмите Фотографии в строке меню вверху экрана.
  4. Теперь выберите «Настройки»> «iCloud»> «Убедитесь, что флажок« Фото iCloud »установлен, чтобы все синхронизировалось с вашим iPhone и iPad (это можно проверить, перейдя в« Настройки »>« Фото »>« Фото iCloud »на этих устройствах)

Другой вариант, в зависимости от того, сколько у вас фотографий / видео, — это AirDrop их с вашего Mac на ваш iPhone или iPad, на котором включены фотографии iCloud. На Mac выберите фотографии> щелкните правой кнопкой мыши> Поделиться> AirDrop.

В сети

  1. В Интернете перейдите на icloud.com и войдите в систему.
  2. Выбрать фото
  3. Щелкните значок облака со стрелкой вверх, чтобы загрузить фотографии.
  4. Из-за того, как работает экспорт Google Фото Takeout, вы не можете импортировать все из загрузки (он разделяет все фотографии / видео по дате в разные папки), поэтому вам придется вручную перемещать вещи для импорта через icloud com или лучше использовать опцию приложения «Фото» выше.

Как экспортировать Google Фото в Фото iCloud

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