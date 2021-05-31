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Завтра Google прекращает бесплатное неограниченное хранение фотографий на Google Фото

31.05.2021 13:17

Google прекращает бесплатное неограниченное (сжатое) хранилище фотографий завтра. Компания впервые объявила об этом шаге в ноябре 2020 года, а позже подтвердила, что даже новые телефоны Pixel не избегут этого. Что это изменение означает, и что с этим делать, если вас не устраивает решение, принятое Google? Мы собрали всю информацию, что вам нужно знать об изменениях.

Что именно меняется?

С 1 июня Google Фото больше не будет предлагать бесплатные, слегка сжатые «высококачественные» загрузки для большинства владельцев телефонов. Изображения, которые вы загружаете начиная с этой даты, будут учитываться в общем хранилище вашей учетной записи Google, которое включает Gmail, Диск и Фото. Однако все фотографии, которые вы загрузили до этой даты, не будут учитываться в квоте — здесь речь идет только о новых изображениях.

Завтра Google прекращает бесплатное неограниченное хранение фотографий на Google Фото

Завтра Google прекращает бесплатное неограниченное хранение фотографий на Google Фото

Фотографии, которые вы загрузили в исходном качестве, уже учитывались в хранилище вашей учетной записи до этой даты, за исключением случаев, когда у вас есть определенные телефоны Pixel, такие как Pixel 3, которые по-прежнему предлагают бесплатное несжатое хранилище в течение определенного периода времени. Вы можете проверить, повлияло ли это изменение на вас, перейдя в Google Фото, коснувшись изображения своего профиля и выполнив поиск счетчика «Хранилище учетной записи».

Когда у вас закончится пространство для хранения, вы не сможете создавать резервные копии изображений на фотографиях или файлов на Диске, но вы также не сможете получать или отправлять дальнейшие электронные письма. Google выдаст вам множество предупреждений, прежде чем это произойдет, но в дальнейшем будет жизненно важно контролировать количество изображений и видео, которые вы создаете резервные копии.

Как я могу сэкономить место на диске?

Если вы хотите продолжать использовать Google Фото, скорее всего, потребуется некоторое время, пока вы не заполните свои бесплатные 15 ГБ хранилища, если у вас еще нет тонны электронных писем и документов на Диске, сохраненных в вашей учетной записи. Google также предлагает индивидуальную оценку времени для вашей учетной записи на основе того, сколько изображений вы загружаете регулярно и сколько памяти у вас осталось — хотя, если вы измените свои привычки после удаления бесплатного хранилища, у вас может остаться больше времени, чем предполагалось. говорит тебе.

Чтобы освободить больше места в вашей учетной записи, было бы неплохо проверить, не забивают ли большие файлы ваше хранилище.

  • Вы можете использовать диспетчер хранилища Google One, чтобы с высоты птичьего полета увидеть, для чего вы используете свое хранилище во всех своих приложениях Google, который разумно предлагает избавиться от больших файлов, электронных писем, фотографий и видео.
  • Для более детального подхода вы можете проверить свой Google Диск на наличие особенно больших файлов, перейдя в раздел «Хранилище» на боковой панели веб-интерфейса.
  • В Gmail вы также можете вручную искать электронные письма, размер которых превышает определенный размер файла, и видеть, есть ли что-то, что вам больше не нужно. Если вы удалите 10 писем, каждое из которых превышает 10 МБ, это уже сэкономит вам более 100 МБ. Для этого вы можете использовать функцию поиска в веб-интерфейсе, задав такие запросы, как «файл больше: 10M», или любой другой размер файла, который вы сочтете удобным.
  • После того, как вы загрузили несколько изображений, которые учитываются в вашей квоте, вы можете использовать новый инструмент управления хранилищем Google Фото, который предлагает удалить размытые фотографии или большие видео для экономии места.

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