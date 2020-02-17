Замена экрана Samsung Galaxy Z Flip обойдётся в 500 долларов

Компания Samsung официально опубликовала стоимость замены экрана в недавно представленном гибком смартфоне Samsung Galaxy Z Flip.

Согласно обнародованным данным, замена экрана Samsung Galaxy Z Flip обойдётся пользователям в 500 долларов.

Такой ценник окажется на 200 долларов больше, чем заменить дисплей конкурента в лице Motorola Razr.

При этом компания Samsung предоставляет скидку в размере 120 долларов на первую замену экрана, при условии приобретения смартфона до конца года.

В случае повреждения маленького экрана в устройстве владельцу придется заплатить 150 долларов.