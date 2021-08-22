Контент бывает всех форм и размеров. Это может быть текст, аудио, видео или изображение.

Некоторые из типов контента, который вы найдете в маркетинге, включают:

Письменный контент: блоги, статьи, официальные документы, электронные книги, электронные письма, сообщения в социальных сетях.

Изображения: инфографика, гифки.

Аудио: подкасты, аудиокниги.

Видео: анимации, вебинары, говорящие головы.

Мы более подробно рассмотрим некоторые из наиболее распространенных форм контент-маркетинга, но сначала давайте разберемся, как SEO играет роль в создании контента.

Создание контента для SEO

Когда вы создаете контент, вы всегда делаете его для двух основных аудиторий: ваших клиентов и поисковых алгоритмов . Последний представляет собой сложную технологию, которая извлекает информацию и сопоставляет шаблону. Современные поисковые системы, такие как Google, невероятно сложны. На заре истории Google создатели контента могли заполнять свои веб-сайты ключевыми словами, чтобы их страницы выходили на вершину страниц результатов поисковых систем (SERP).

В наши дни не так просто получить высокий рейтинг — особенно по прибыльным ключевым словам, которые сигнализируют о намерении совершить покупку. Например, ключевое слово «доставка пиццы рядом со мной» сигнализирует о том, что поисковик пытается найти поблизости источник вкусной пиццы. Алгоритм поиска Google будет учитывать местоположение пользователя, а также множество других факторов, чтобы определить, какие веб-страницы отображать в первую очередь.

Этот процесс усложняется, когда вы рассматриваете продажи B2B, когда поисковик, вероятно, принимает решение, основываясь не только на близости к ближайшему продавцу. В этом случае вам понадобится контент, адаптированный для каждого этапа пути покупателя, начиная с его предварительного онлайн-поиска. Контент в верхней части последовательности, такой как сообщения в блогах и видео, должен быть оптимизирован для поисковых систем, чтобы пользователи могли легко найти информацию, которую они ищут.

Определите поисковое намерение

Создавая контент, задайте себе следующие вопросы, чтобы сосредоточиться на конкретном поисковом намерении:

Какая информация будет наиболее ценной для моей целевой аудитории?

Что отличает мой бренд от конкурентов?

Что могло бы убедить мою аудиторию совершить покупку сегодня?

Как я могу помочь своей аудитории перейти на следующий этап процесса принятия решений?

Хотя современные поисковые системы достаточно сложны, чтобы распознавать цель вашего контента, вы можете использовать другие тактики на странице для повышения своего рейтинга. При написании статей для Интернета, таких как создание блогов и описаний продуктов, подумайте о том, как вы структурируете свой контент с помощью HTML. Например, использование тегов заголовков (H1, H2, H3 и т. Д.) Поможет алгоритмам поиска определять темы и подтемы.

Создание контента для социальных сетей

Хотя сообщения в социальных сетях имеют гораздо более короткий срок жизни, чем другие типы контента, они чрезвычайно ценны. Фактически, более половины опрошенных маркетологов считают, что социальные сети могут стимулировать взаимодействие с клиентами и вести к увеличению продаж.

Кроме того, социальные сети могут дополнить другие ваши усилия по контент-маркетингу. Например, вы можете создавать контент, который продвигает ваш блог или привлекают более крупные активы, такие как электронные книги. Для брендов B2C платформы социальных сетей часто являются первым местом, где новые клиенты узнают о продуктах, что делает их идеальными для предоставления социальных доказательств маркетинговым кампаниям.

Один из наиболее важных моментов, которые следует помнить при создании контента для социальных сетей, — это то, что у вас очень мало времени, чтобы привлечь внимание читателя. Подумайте, сколько времени нужно, чтобы пролистать ленту новостей — это все время, которое вам нужно, чтобы произвести впечатление. Используйте соответствующие хэштеги и привлекательные визуальные эффекты, чтобы заинтересовать зрителей, прежде чем они уйдут.

Создание контента для веб-сайта

При разработке контента для вашего сайта есть о чем подумать. Вам необходимо провести исследование , чтобы понять, как ваши клиенты принимают решения и какой контент им больше всего нравится.

Вместе весь контент вашего веб-сайта должен стратегически работать вместе, чтобы сформировать двигатель лидогенерации. Это означает создание веб-сайта, который должным образом проиндексирован, чтобы обеспечить максимальную доступность для поисковых систем. Кроме того, вам понадобится высококачественный контент, который принесет пользу покупателям и лицам, принимающим решения.

Однако веб-сайт сам по себе только пока что получит ваш бренд. Вам также необходимо продвигать свой контент через каналы социальных сетей, влиятельных лиц и электронную почту. Эти действия, помимо отличного SEO, будут привлекать новых и постоянных клиентов на ваш сайт, а ваши блоги и целевые страницы будут поддерживать их движение вниз по воронке продаж.

Форматы содержания

Как мы упоминали выше, контент — это широкий термин, который может принимать разные формы. Кроме того, наряду с новыми технологиями возникают новые формы контента. Например, первый блог появился в 1994 году, а первая социальная сеть — в 1997 году. Такие приложения, как TikTok, показали маркетологам, что при создании контента еще есть возможности для инноваций.

Перечислим некоторые из наиболее эффективных форматов контента.

Инфографика

Лица, принимающие бизнес-решения, и потребители совершают покупки на основе данных, но не у всех есть время читать длинные отчеты и исследования. Инфографика удобно упаковывает важную информацию таким образом, чтобы ее можно было легко усвоить и поделиться. Вы можете встраивать их в статьи в блогах, электронные книги и тематические исследования, чтобы дать читателям возможность отдохнуть от блоков текста; или поделитесь ими в социальных сетях, чтобы увеличить охват ваших сообщений.

Основные варианты использования инфографики:

Визуализация результатов опросов и опросов.

Выделение важной статистики.

Перепрофилирование листаклей.

Делитесь хронологией вашей компании.

Сравнение продуктов.

Уровень сложности DIY: Hard. Профессиональный графический дизайнер не только сэкономит ваше время, но и обеспечит единообразное брендирование ваших активов и правильное отображение на всех устройствах.

Пример инфографики, выполненной в графическом редакторе Canva.

Видео

Видеоконтент быстро становится предпочтительным как среди занятых профессионалов, так и среди розничных потребителей. По прогнозам Cisco, к 2022 году на видео будет приходиться 82% всего интернет-трафика . Видео могут передавать полезную информацию за считанные минуты, что делает их идеальными для клиентов, у которых нет времени читать длинные статьи. По данным Wyzowl, 87% предприятий используют видео в качестве маркетингового инструмента по сравнению с 63% в 2017 году.

Примеры использования видеомаркетинга включают:

Демонстрации продуктов и услуг.

Видео «О нас».

Записи событий.

Отзывы клиентов.

Живое видео.

Практические руководства.

Перепрофилирование электронных книг и статей.

Уровень сложности DIY: Hard. Качество (и количество) видеоконтента за последние годы резко возросло. Ваш клиент заметит, если ваш контент не является профессиональным.

Брендированные изображения

Веб-страницы, состоящие из текстовых блоков и логотипа компании, утомительны. Сегодня пользователи сети ожидают впечатлений, наполненных красочными изображениями и красиво оформленными элементами пользовательского интерфейса. Брендированные высококачественные изображения могут разделить поток статей, предоставить дополнительный контекст и повысить узнаваемость бренда.

Фирменные изображения могут быть стоковыми фотографиями или иллюстрациями с логотипом вашей компании. Они могут помочь придать вашему сайту целостный вид. Помните о цветах вашего бренда, когда используете изображения в своем контенте.

Фирменные изображения можно использовать для:

Улучшайте статьи в блогах.

Сделайте изображения с большим объемом текста, например электронные книги, ярче.

Создайте единообразный пользовательский интерфейс.

Распространяйте узнаваемость бренда.

Уровень сложности DIY: Средний. Вероятно, вы можете добавить логотип бренда к стандартному изображению, но для дополнительных деталей дизайна может потребоваться помощь профессионального дизайнера.

Пример фирменного изображения B2C:

Профессиональная фотография

Качественные фотографии могут возвышать реальность и вдохновлять на действия. Маркетологи использовали фотографию практически с тех пор, как появилась технология, и со временем она только усилилась.

Если у вашей компании нет ресурсов для найма фотографа, сайты стоковых фотографий могут предоставить красивые фотографии, которые улучшат ваши маркетинговые сообщения. Избегайте стоковых изображений, которые выглядят слишком постановочными или жесткими; ищите фотографии, которые добавляют аутентичности вашему бренду.

Используйте фотографии в своей маркетинговой стратегии, чтобы:

Сделайте свой бренд более заметным.

Продемонстрируйте свои продукты и услуги.

Делитесь сообщениями о своем бренде в социальных сетях.

Добавьте визуальный интерес к письменному контенту.

Продемонстрируйте товары в своем интернет-магазине.

Уровень сложности DIY: Средний. Последние модели смартфонов способны делать кристально чистые изображения, но им все же требуется некоторая постобработка, чтобы они действительно сияли. Маркетологам с ограниченным бюджетом следует подумать о высококачественных стоковых изображениях.

Призывы к действию

Одна из основных целей контент-маркетинга — продвигать потенциальных клиентов дальше по пути покупателя. Призывы к действию (CTA) — это мощные инструменты, которые могут повысить вовлеченность контента и улучшить показатели времени пребывания на сайте. Кроме того, маркетологи могут использовать их на любом этапе воронки продаж.

Например, контент в верхней части воронки должен включать призывы к действию, которые направляют читателей к контенту в середине воронки. Далее призывы к действию могут запрашивать больше читателей, поскольку они становятся квалифицированными лидами. Связь с торговым представителем — конечная цель многих стратегий B2B CTA.

Используйте визуальные призывы к действию, чтобы:

Привлекайте трафик от контента с начала до середины воронки.

Поощряйте читателей обращаться в отдел продаж.

Попросите читателей пройти опрос.

Повысьте коэффициент конверсии.

Попросите читателей подписаться на информационный бюллетень.

Уровень сложности DIY: Средний. Визуальный призыв к действию может быть таким же простым, как нажимаемая кнопка, но часто он более эффективен с некоторыми элементами дизайна и микрокопией.

Визуализация данных

Рассказывание историй и данные — это сочетание, сделанное на небесах маркетолога, потому что они обращаются к двум различным частям мозга. Истории вовлекают часть, которая хочет затеряться в убедительном повествовании, в то время как данные удовлетворяют потребности логической части мозга.

Визуализация данных, такая как графики и диаграммы, может передавать сложную информацию интуитивно понятным и легким для понимания образом. Данные необходимы для понимания проблем и возможностей.

Примеры использования повествования данных включают:

Передача сложных данных в удобоваримой и интересной форме.

Визуализация тенденций и корреляций.

Составление пресс-релизов и официальных документов.

Установление авторитета вашего бренда.

Улучшение удержания читателем важной информации.

Уровень сложности DIY: Hard. Вы должны не только убедиться, что ваши данные точны и поддаются проверке, но также и то, что их графическое представление не скрывает их истинное значение и ценность.

Скриншоты

Нематериальные цифровые продукты могут быть проблемой для рынка, потому что читателям часто трудно представить, как они выглядят, только по текстовому описанию. Программное обеспечение для бизнеса часто бывает сложным, содержащим несколько модулей, которые не все клиенты будут использовать, что добавляет уровень непрозрачности.

Снимки экрана могут пролить свет на пользовательский опыт работы с программным обеспечением, показывая читателям, что именно предлагает продукт. Скриншоты подходят для сообщений и рекламы в социальных сетях, а также для целевых страниц. Зачем рассказывать аудитории о своем продукте, если вы можете им его показать?

Используйте снимки экрана, чтобы:

Продемонстрируйте свои цифровые продукты.

Помогите читателям представить себя использующими ваш продукт.

Создавайте слайд-шоу для онлайн- и офлайн-мероприятий.

Сделайте одностраничные продукты более привлекательными.

Уровень сложности DIY: Средний. Получить скриншоты сложного программного обеспечения бывает сложно. Аннотирование изображений может потребовать помощи графического дизайнера.

Мемы и гифки

Мемы и гифки — это весело, потому что они позволяют пользователям Интернета по всему миру делиться внутренними шутками и быстрыми сообщениями. Мемы легко создавать и делиться ими, но маркетологи должны быть осторожны при их использовании. Некоторые мемы на первый взгляд могут показаться безобидными, но за ними скрывается неприемлемый смысл. Know Your Meme — хороший ресурс для понимания истории и значения популярных и малоизвестных мемов.

GIF-мемы — это пример пользовательского контента, который может добавить еще один слой к вашим сообщениям, потому что они содержат больше информации. Тем не менее, маркетологам лучше использовать быстрые гифки, чем заставлять читателей смотреть расширенную сцену. В блоге Brafton, мы хотели бы использовать Giphy на источник наших GIFs.

Используйте мемы и гифки, чтобы:

Добавьте юмора в свой блог и сообщения в социальных сетях.

Оседлайте вирусную тенденцию, чтобы повысить узнаваемость бренда.

Сделайте свой бренд более узнаваемым.

Уровень сложности DIY: Легко. Существует множество бесплатных онлайн-ресурсов для создания собственных мемов.

Визуальные цитаты

Большинство блоговых платформ позволяют увеличивать важные цитаты, которые вы хотите, чтобы читатели заметили. До Интернета в журналах и газетах для привлечения внимания читателей использовались цитаты. Цитаты по запросу по-прежнему являются полезным инструментом, но они могут извлечь выгоду из некоторых дополнительных визуальных элементов.

Вместо того, чтобы просто увеличивать обычный текст, маркетологи могут добавить текст к изображению, чтобы выделить его. В зависимости от вашего бренда вы можете разместить текст поверх стандартной фотографии или однотонного фона.

Примеры использования визуальных цитат включают:

Прервите поток статьи, наполненной текстом.

Привлечение внимания к важному сообщению.

Делитесь привлекательными сообщениями в социальных сетях.

Выделение отзывов клиентов.

Уровень сложности DIY: Легко. Существует множество бесплатных текстовых и фоторедакторов в Интернете.

Пошаговые инструкции

Если ваш бренд публикует статьи в блогах и электронные книги с практическими рекомендациями, вы можете использовать их как графические ресурсы. Подобно инфографике, пошаговые визуальные представления процессов могут улучшить понимание читателями и повысить их взаимодействие с контентом. Этот тип обеспечения может иметь форму нумерованного списка, блок-схемы или серии инструкций. Кроме того, вы можете добавить фирменные цвета и логотипы, чтобы продвигать идеи вашей организации.

Используйте наглядные пособия, чтобы:

Объяснять сложные бизнес-процессы.

Проинструктируйте клиентов, как пользоваться продуктом.

Продемонстрируйте отраслевые тенденции.

Установите свой авторитет в предмете.

Уровень сложности DIY: Hard. Профессиональный графический дизайнер сможет создать визуально интересную разбивку процесса, которую легко понять, не запутываясь.

Пример пошаговой инструкции:

Интерактивные элементы

Интерактивный контент интересен, потому что заставляет читателя работать и заставляет его более активно думать о вашем сообщении. Предоставляя посетителям вашего сайта что-то другое, кроме чтения или просмотра видео, они будут дольше оставаться на нем и поглощать больше вашей фирменной информации. Фактически, интерактивный контент генерирует конверсии в 70% случаев , по сравнению с 36% для пассивного контента.

Примеры интерактивных элементов включают:

Живые опросы клиентов.

Прокручиваемые сроки компании и продукта.

Викторины и тесты.

Настраиваемые продукты.

Проигрыватели подкастов в браузере.

360-градусные видеотуры.

Калькуляторы на заказ.

Уровень сложности DIY: Hard. Скорее всего, вам понадобится стороннее приложение или разработчик для создания адаптивных интерактивных элементов сайта.

Слайд-шоу

Для многих слайд-шоу похожи на нехимическое средство для сна. Они напоминают нам скучные лекции в колледже и деловые встречи, которые можно было бы провести по электронной почте. Тем не менее, слайд-шоу по-прежнему могут быть эффективным средством передачи информации заинтересованной аудитории. Вы, вероятно, не будете использовать презентацию SlideShare в верхней части своей маркетинговой воронки, но она может занять место ниже. Не забудьте, что текст на слайде должен быть минимальным — включайте только самую важную информацию.

Используйте слайд-шоу, чтобы:

Расскажите своим клиентам историю.

Делитесь визуализациями данных.

Переориентируйте отчеты компании.

Проведите клиентов по каталогу вашей продукции.

Уровень сложности DIY: Средний. Создание слайд-шоу — простой процесс, но любительские усилия могут утомить зрителей.

Посты инфлюенсеров

Маркетинг влияния стал распространенной стратегией среди компаний B2B и B2C. Потребительские бренды, как правило, используют такие платформы, как Facebook, Instagram и Snapchat, для продвижения своих продуктов с влиятельными партнерами. B2B-бренды с большей вероятностью будут использовать LinkedIn и Twitter для привлечения лиц, принимающих деловые решения.

Посты влиятельных людей должны быть наглядными, потому что они служат удовлетворению желаний. Потребители хотят выглядеть и чувствовать себя влиятельными людьми, за которыми они следят. Лица, принимающие бизнес-решения, хотят быть такими же успешными, как и влиятельные лица в своей отрасли.

Потенциальные преимущества постов с визуальным влиянием включают:

Расширение досягаемости сообщений вашего бренда.

Развитие интеллектуального лидерства.

Сделайте ваш бренд более доступным.

Повышение доверия к вашей кампании.

Таргетинг на нишевые аудитории.

Уровень сложности DIY: Средний. Любой может нанять влиятельного лица, но брендам, которые хотят видеть рентабельность инвестиций в эту тактику, необходимо установить прочные, поддерживающие отношения со своими влиятельными лицами.

Медийные объявления

Визуальный контент хорош, когда ваши читатели уже находятся на вашем веб-сайте или странице в социальных сетях, но как он достигает тех членов вашей аудитории, которые еще не слышали о вашем бренде? Сети медийной рекламы могут расширить охват вашего бренда и привлечь новый сегмент целевой аудитории. Кроме того, сети ретаргетинга могут увеличить количество показов, которые вы производите на потенциальных клиентах.

Используйте медийные объявления, чтобы:

Поддерживайте узнаваемость бренда.

Ориентируйтесь на похожую аудиторию.

Соберите данные о том, какие призывы к действию привлекают больше всего потенциальных клиентов.

Помогите новым клиентам найти ваш бренд.

Уровень сложности DIY: Средний. Вам нужно будет разработать привлекательные визуальные эффекты и управлять расходами на кампанию в нескольких рекламных сетях.

Еще несколько типов контента

Фото: Pinterest.ru.