Создание контента: полное руководство для начинающих

Создание контента — это процесс поиска тем для привлечения вашей целевой аудитории, а затем планирование, создание и публикация контента по этим темам.

Почему так важно создание контента?

Контент важен, потому что это эффективный механизм для вовлечения людей в вашу маркетинговую воронку и вниз. Если вы не знакомы с концепцией маркетинговой воронки, это визуальное представление процесса привлечения и удержания клиентов.

Вот как это работает:

Люди сначала узнают о вашем бренде. Затем их интерес и желание нарастают, пока они не решат купить то, что вы продаете. В конце концов, они начинают действовать и становятся клиентами. Если ваш продукт или услуга впечатлит их, они станут лояльными клиентами и, возможно, даже защитниками вашего бренда.

Но вот в чем дело:

Не все, кто узнает о вашем бренде, захотят ваш продукт. Не все, кто желает получить ваш продукт, будут рассматривать его покупку. Не все, кто думает о покупке, купят, и не каждый, кто покупает, станет лояльным защитником бренда.

Вот почему маркетинговая воронка имеет форму воронки; люди выпадают из процесса на каждом этапе.

При чем здесь контент?

Контент может не только вовлекать людей в вашу маркетинговую воронку, но и повышать ее эффективность.

Как создавать контент

Процесс создания контента примерно одинаков для каждого канала, и мы рассмотрим это ниже. Но во-первых, важно понять, что вы не должны погружаться в создание контента, не создав сначала прочную стратегию контента.

Ваша контент-стратегия держит вас в курсе и гарантирует, что за каждым созданным вами контентом стоит четкая цель.

Вот как создать контент в три этапа:

Найдите проверенные темы Выберите тип и формат контента Планировать, создавать и публиковать

Найдите проверенные темы

Нет смысла создавать контент ради создания контента. Что бы вы ни планировали создать, вы должны быть уверены, что это понравится вашей целевой аудитории. Как вы это сделаете, зависит от канала, для которого вы создаете контент.

Если вы создаете контент для своего веб-сайта или YouTube, вы захотите провести исследование ключевых слов, чтобы найти темы, которые ищут люди.

Вы можете публиковать контент по другим темам, но вам будет сложно привлечь к нему внимание, если у вас уже нет большого трафика или подписчиков, вы не готовы платить за рекламу или не имеете проверенного канала распространения, такого как большой список адресов электронной почты.

То, как вы исследуете темы, примерно одинаково для обоих каналов:

Мозговой штурм

Возьмите блокнот и подумайте о широких темах, которые может искать ваша целевая аудитория. Если вы продаете кофемашины, вы можете записывать такие вещи, как «кофе», «эспрессо» и «френч-пресс».

Используйте инструменты исследования ключевых слов, чтобы расширить свои идеи

Подключите свои мозговые штурмы к инструменту исследования ключевых слов, например, «Обозреватель ключевых слов», выберите Google или YouTube в качестве поисковой системы и перейдите к отчету «Соответствующие термины».

Просмотрите ключевые слова и добавьте любые перспективные темы для содержания в список вариантов ключевых слов.

Например, «лучшая кофеварка» и «как приготовить взбитый кофе» — многообещающие идеи контента для нашего интернет-магазина кофе. Это то, что наша целевая аудитория, вероятно, будет искать, и у них есть объем поиска, поэтому мы добавим их в список ключевых слов.

Продолжайте делать это, пока у вас не будет 30–50 потенциальных идей по содержанию.

СОВЕТ: Если вы ищете идеи контента для нового веб-сайта, часто стоит фильтровать ключевые слова с низкими показателями сложности ключевых слов ( KD ) . Вообще говоря, по ним будет легче ранжироваться. Для этого установите фильтр KD на низкий максимум, например 10.

Проверить конкурентов

Люди имеют тенденцию использовать одни и те же «исходные» ключевые слова в инструментах исследования ключевых слов , что означает, что вы часто в конечном итоге видите те же варианты ключевых слов, что и все остальные. Это не обязательно плохо, но это держит вас в «коробке».

По этой причине также стоит посмотреть, о чем ваши конкуренты создают контент.

Если вы ищете идеи контента для своего веб-сайта, вам сначала необходимо определить своих конкурентов. Самый простой способ сделать это — перейти к списку ключевых слов в «Обозревателе ключевых слов», а затем перейти к отчету «Доля трафика по доменам», чтобы увидеть, какие веб-сайты получают наибольший трафик по этим ключевым словам.

Найдите веб-сайты, которые кажутся сосредоточенными на вашей теме, затем нажмите на курсор и перейдите к отчету «Самые популярные страницы», чтобы узнать, какие из их страниц привлекают наиболее оценочный поисковый трафик.

В нашем случае мы видим несколько хороших идей контента с потенциалом поискового трафика, которые мы иначе не смогли бы найти, например:

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Если вы хотите еще больше идей, повторите этот процесс для большего количества конкурентов. Просто перейдите к отчету «Конкурирующие домены» в Site Explorer, найдите релевантные сайты, нажмите на курсор, чтобы проверить расчетный поисковый трафик, затем подключите сайт к Site Explorer и проверьте отчет «Самые популярные страницы».

Если вы ищете идеи контента для YouTube, вам сначала нужно найти конкурирующие каналы. Сделайте это, выполнив поиск на YouTube по теме, которую вы уже нашли. Например, если мы ищем «как приготовить кофе в кафе», мы видим несколько каналов, связанных с кофе.

Затем просмотрите их видео и найдите темы, которые вы могли пропустить.

В нашем случае мы видим ролики, связанные с:

мока горшок

Аэропресс

DIY взбитые сливки

баратца на бис

Теперь мы можем использовать их в качестве «начальных» ключевых слов в инструменте исследования ключевых слов YouTube, чтобы находить еще больше тем, которые ищут люди.

Если вы создаете контент для других каналов, например для социальных сетей или электронной почты…

… Это другая игра с мячом. Люди на этих платформах уже подписались на ваш контент, поэтому вам не обязательно публиковать то, что они ищут. Вам просто нужно публиковать то, что им будет интересно.

Это справедливо и для YouTube, поскольку вы часто будете привлекать просмотры видео из «предлагаемых» рекомендаций на боковой панели.

Вот несколько способов сделать это:

Проверьте свою аналитику. Большинство инструментов электронного маркетинга сообщают вам, какие электронные письма получили наибольшее внимание с точки зрения открытий и кликов, а большинство платформ социальных сетей сообщают вам, какие сообщения лучше всего формируют. Используйте эти данные, чтобы лучше понять свою аудиторию.

Проверьте отзывы клиентов. Ищите общие запросы в тикетах поддержки клиентов.

Проверьте внутренний поиск по сайту. Посмотрите, что посетители ищут на вашем сайте, с помощью Google Analytics.

Спросите или опросите своих клиентов. Никто не знает, какой контент ваши клиенты хотят видеть лучше, чем ваши клиенты.

Вы также можете использовать исследование ключевых слов, чтобы найти идеи, даже если вы не создаете контент для канала, ориентированного на поиск. В конце концов, если многие люди что-то ищут, очевидно, что многие люди в этом заинтересованы. Такие темы часто хорошо подходят для каналов, не ориентированных на поиск, таких как социальные сети и электронная почта.

Выберите тип и формат контента

Предполагая, что вы выбрали тему из своего списка идей, следующим шагом будет выбор типа и формата контента, который вы собираетесь создать.

Тип содержимого

Если вы создаете контент для YouTube, тип контента уже определен за вас: видео. То же самое с электронной почтой и социальными сетями: вы будете писать что-то по электронной почте или в социальных сетях.

Но если вы создаете контент для своего веб-сайта, у вас есть несколько разных вариантов, в том числе:

Сообщение блога

Страница продукта

Целевая страница

Интерактивный инструмент

Вики / справочная статья

Лучший тип контента для работы будет зависеть от темы и цели вашего контента.

Формат содержания

Даже если выбранный вами канал ограничивает тип контента, который вы можете создать, у вас обычно есть несколько вариантов, когда дело доходит до формата контента, в том числе:

Как

Руководство

Список

Новости / обновление

История бренда

Опрос

Рассмотрение

Если вы создаете контент для социальных сетей или электронной почты, не существует жесткого правила для лучшего формата контента. Просто выберите тот, который кажется наиболее подходящим для темы.

Если вы создаете контент для своего веб-сайта или YouTube, результаты поиска могут помочь вам понять, какой формат может работать лучше всего.

Например, если мы выполним поиск в Google по запросу «гостевой блог», мы увидим, что все записи в блогах с самым высоким рейтингом являются справочниками:

Если мы сделаем то же самое на YouTube, все они будут инструкциями и списками:

Планируйте, создавайте и публикуйте

Процесс создания вашего контента практически одинаков, независимо от его предполагаемого канала, типа и формата.

Планирование. Написание. Публикация.

Давайте подробнее рассмотрим каждую часть процесса:

Планирование

Планирование начинается с создания схемы. Если вы создаете короткие сообщения для социальных сетей, это может быть не обязательно. Но это, несомненно, лучший подход для более сложных типов контента, таких как сообщения в блогах и видео.

Так мы начинаем почти каждый пост и видео, которые публикуем.

Поскольку целью этого поста является ранжирование в органическом поиске, моей отправной точкой был анализ релевантных страниц с самым высоким рейтингом на предмет общих подтем.

Для этого я подключил несколько руководств с самым высоким рейтингом к инструменту Content Gap Ahrefs и установил максимальное количество пересечений, чтобы увидеть ключевые слова, по которым ранжируются все эти страницы. Это выявило несколько довольно очевидных подтем, которые нужно включить:

Я также использовал Ahrefs SEO панель инструментов бесплатно на странице SEO отчета для проверки подзаголовков высокопоставленных должностей для общих подразделов. Это показало, что в большинстве постов говорилось о том, почему контент важен, поэтому я добавил это в свой план.

Однако я черпал вдохновение не только в топовых постах. Я также добавил раздел о масштабировании контента (см. Ниже). Ни в одном из топовых постов об этом не говорится, но по опыту я знаю, что многие создатели контента сталкиваются с этой проблемой. Я также чувствовал, что могу поделиться некоторыми ценными идеями, чтобы отличить наш пост от всего остального.

Помните, что редко бывает много смысла в создании точной копии контента, который уже существует. Если вы хотите, чтобы люди запоминали ваш контент, вам нужно приложить дополнительные усилия.

Создание

Закончив набросок, пришло время опустить голову и конкретизировать ваш контент.

Мы поделились советами и процедурами для эффективного выполнения этой задачи в нескольких публикациях, но вот несколько советов, которые помогут вам начать:

Просто пиши. Легко откладывать дела на потом и часами смотреть на пустую страницу. Я делал это миллион раз. Боритесь с этим, заставляя себя писать без редактирования. Даже если вам кажется, что то, что вы пишете, глупо, не останавливайтесь. Просто продолжай писать. Используйте проверенную формулу вступления. Ваше вступление, возможно, является самой важной частью вашего контента, но также и самой сложной. Боритесь с этим, используя проверенную формулу введения, такую ​​как формула PAS . Используйте метод перевернутой пирамиды. Большинство людей прячут важную информацию под лозунгом «полезно знать». Не делай этого. Сделайте своей миссией поставить «необходимость знать» перед «хорошо знать». Все, кто будет использовать ваш контент, будут вам благодарны.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с приведенными ниже ресурсами:

После того, как вы составите свой черновик, я настоятельно рекомендую вам попросить коллегу или друга высказать свое мнение. Мы делаем это со всем нашим контентом.

Публикация

Наконец, легкая часть. Отформатируйте, доработайте и загрузите свой контент для выбранного канала, и вперед в гонки. Тем не менее, в этом процессе часто бывает больше движущихся частей, чем вы можете себе представить, что аккуратно подводит меня к …

Как масштабировать создание контента

Все вышеперечисленное достаточно, чтобы начать работу по созданию контента. Но вы можете сделать очень многое в одиночку. Если вы действительно хотите масштабировать свои усилия по созданию контента, вам необходимо привлечь других людей и систематизировать свои процессы.

В этом разделе мы рассмотрим пять способов сделать это, основываясь на нашем опыте:

Назначьте кого-нибудь ответственным за каждый канал Разбейте процесс создания контента на небольшие задачи Создать СОП Нанять знающих писателей Используйте календарь контента Переназначить контент для нескольких каналов Назначьте кого-нибудь ответственным за каждый канал

Создание и управление контентом для каждого маркетингового канала самостоятельно — невыполнимая задача. Вам нужно делегировать эту ответственность.

Вот несколько ключевых обязанностей каждого координатора канала:

Планирование и согласование содержания . Что и когда публикуется? Какие задачи необходимо выполнить, прежде чем мы сможем начать работу с контентом?

Нанимайте создателей контента. Масштабирование контента означает наем новых создателей контента. Это могут быть блогеры, сценаристы или еще кто-нибудь. В любом случае, кто-то должен найти и проверить этих людей.

. Что и когда публикуется? Какие задачи необходимо выполнить, прежде чем мы сможем начать работу с контентом? Нанимайте создателей контента. Масштабирование контента означает наем новых создателей контента. Это могут быть блогеры, сценаристы или еще кто-нибудь. В любом случае, кто-то должен найти и проверить этих людей. Создавайте рекомендации по содержанию и стилю . Все должны быть на одной странице, если вы собираетесь масштабировать и поддерживать единый голос бренда. Руководства по содержанию помогают в этом.

. Все должны быть на одной странице, если вы собираетесь масштабировать и поддерживать единый голос бренда. Руководства по содержанию помогают в этом. Конечно, можно поручить одному человеку отвечать за несколько каналов, но это редко бывает эффективным. Если вы рассредоточите людей слишком тонко, они просто создадут много посредственного контента для многих каналов вместо исключительного контента для одного канала.

Разбейте процесс создания контента на небольшие задачи

При создании контента есть много движущихся частей. Вы не можете просто создать сообщение в блоге и подготовить его к публикации. Вам нужны изображения, форматирование, редактирование и, возможно, еще много чего. Подобно тому, как одному человеку неэффективно брать бразды правления несколькими каналами, неэффективно и одному человеку делать все это.

Как можно это решить? Разбейте процесс на более мелкие задачи и назначьте каждую из них лучшему человеку.

Создать СОП

СОП (стандартные рабочие процедуры) — это документы, объясняющие, как выполнять определенные задачи в вашей организации. Вы должны создать их для как можно большего количества простых задач из предыдущего шага.

В этом нет ничего особенного, но наличие подобной документации позволяет нам более эффективно делегировать каждую часть процесса создания контента. Это также облегчает жизнь при приеме на работу новых сотрудников, поскольку наша коллекция СОП фактически служит библиотекой обучения.

Нанять знающих писателей

В одиночку создать каждую часть контента практически невозможно, поэтому вам нужно нанять писателей, если вы хотите масштабироваться. Но, возможно, именно здесь многие люди совершают решающую ошибку, потому что ищут писателей, а не экспертов в предметной области.

Хотя это правда, что вам нужно нанимать хороших писателей, они вряд ли создадут действительно ценный контент без знаний и опыта из первых рук.

Мы думаем, что легче научить кого-то лучше писать, чем научить SEO. Мы также хотим, чтобы наши сотрудники делились своими собственными уникальными идеями и опытом, поэтому наем писателей просто не подходит для нас.

Однако не все так поступают. Многие бренды успешно масштабируют свой контент, используя более нисходящий подход. Здесь контент-стратег планирует каждую часть, создает план и отправляет его писателю, чтобы он превратился в полноценный кусок.

Лучший подход не высечен на камне, он зависит от многих вещей, таких как сложность ваших тем, голос бренда и логистика.

Используйте календарь контента

Последовательность — это название игры с созданием контента, поэтому важно планировать заранее и отслеживать все в одном месте. Вот здесь и пригодится редакторский календарь.

В вашем календаре контента также должны быть указаны ключевые детали для каждой части контента. Вот несколько вещей, которые мы отслеживаем:

Положение дел

Правопреемник

Сценический исполнитель

Ключевое слово

Дата публикации

Переназначить контент для нескольких каналов

Создание контента — это трудоемкий процесс, поэтому имеет смысл извлечь как можно больше пользы из каждой части, переназначив ее для других каналов. Например, мы изменили направление нашего сообщения в блоге о длинных ключевых словах для YouTube.

Мы также использовали созданные твиты из некоторых ключевых моментов в публикации.

Имейте в виду, что, когда мы говорим о перепрофилировании контента, мы не говорим дословно переиздать тот же фрагмент на других каналах. Если вы сравните наш пост и видео по ключевым словам с длинным хвостом, вы заметите, что они далеко не идентичны. Это связано с тем, что то, что хорошо работает в одном формате, не всегда хорошо работает в другом, поэтому вам всегда следует менять назначение, а не повторно публиковать.

Итог

Успешное масштабирование производства высококачественного контента может иметь огромное положительное влияние на ваш бизнес. Мы живое доказательство этого, как и многие другие компании, использующие аналогичный подход к контенту. Но помните: не попадайтесь в ловушку создания контента без прочной контентной стратегии. Это верный способ тратить время, деньги и ресурсы.