Как создать собственный календарь контента?

Когда у вас есть четкий план, вам будет легче достичь своих целей. В этой статье мы поможем вам понять, как правильно выбрать инструменты для ваших нужд, и покажем вам некоторые из наших фаворитов.

Компании используют календари контента для планирования, публикации и отслеживания эффективности своего контента с течением времени. У вас будет множество вариантов, которые следует учитывать при создании или обновлении собственного календаря контента.

Что такое контент-календарь?

Календарь контента — это любой тип документа, используемый для планирования дизайна, создания и публикации цифрового контента.

«Календарь содержания» может использоваться для обозначения всех типов планов содержания, разработанных для блогов, социальных сетей и редакционных групп. Календари контента доступны в различных форматах, например в виде электронных таблиц, приложений или стороннего инструмента для работы с контентом.

Зачем нужен контент-календарь?

Вы можете использовать свой календарь контента, чтобы планировать недели, месяцы или год контента для различных маркетинговых каналов.

Наличие календаря контента для вашего бизнеса поможет вам:

Создавать лучший контент. Создание и публикация контента по определенному плану дает вам больше времени на разработку и создание каждой части контента.

Повысить эффективность времени. У вас будут установленные сроки и крайние сроки для процесса создания контента, что позволит заинтересованным сторонам сосредоточиться на задаче.

Поможет управлять ресурсами. Как только вы узнаете, какой контент создавать, вы сможете определить дизайнеров, авторов контента и т. д.

Согласовать работу членов команды. Ваши заинтересованные стороны будут знать, что нужно выполнить и как лучше всего сотрудничать, чтобы уложиться в сроки.

Уточнить обязанности внутри вашей команды. При планировании контента указывается, кто будет нести ответственность за каждую часть процесса создания.

Помочь с отчетами. Вы можете использовать свой календарь контента, чтобы запланировать, когда следует проверять уровень вовлеченности вашего контента с течением времени. Вы сможете лучше понять, как работает ваш контент.

Поддерживать согласованность маркетинговых сообщений. Планирование вашего контента упрощает согласованность ваших сообщений на всех ваших платформах.

При создании календаря контента вам нужно начать с выбора макета, который имеет смысл для вас и вашей команды. Что в нем может быть:

Период времени. Вам нужно будет определить, насколько заранее вы хотите планировать свой контент. Компании часто планируют контент на месяц, квартал или год. Возможно, вам будет удобнее планировать контент на месяц или квартал. Это дает вам достаточно времени для исследования и разработки подробного контента.

Маркетинговые каналы. Укажите, по каким каналам будет транслироваться ваш контент в установленные вами сроки. Календарь может помочь вам последовательно и равномерно распределять контент по маркетинговым каналам, позволяя поддерживать контакт с аудиторией. Вы также будете знать, как адаптировать свой контент к каждому маркетинговому каналу.

Не забудьте указать все различные каналы, которые использует ваша компания, в том числе: блоги и контент веб-сайтов, каналы в социальных сетях, электронная рассылка, печатная продукция, SEO, PPC.

Как создать свой календарь контента

То, что вы добавляете в свой календарь контента, полностью зависит от вашей стратегии контент-маркетинга, которая представляет собой план последовательного создания высококачественного контента, предназначенного для превращения незнакомцев в клиентов.

Пересмотрите свою контент-стратегию

Например, как пишет Ahrefs:

Например, контент-стратегия Ahrefs состоит в том, чтобы публиковать образовательный контент по темам, которые ищут наши целевые клиенты, получать рейтинг в Google и YouTube, а также месяц за месяцем увеличивать органический трафик. В результате мы не просто заполняем наш контент-календарь случайными идеями ключевых слов , а сначала выполняем несколько конкретных шагов. Мы используем Ключевые слова Ahrefs, чтобы исследовать их и определять темы, которые мы хотели бы охватить. Мы изучаем потенциальную посещаемость темы в Explorer. Мы расставляем темы по приоритетам, исходя из их «делового потенциала». Мы присваиваем им оценку от 0 до 3 в зависимости от того, насколько легко было бы говорить об Ahrefs в данной статье. Мы добавляем темы, которые будут продвигать нашу стратегию, основанную на ключевых словах и продукте, в электронную таблицу. Только когда кто-то начинает активно работать над произведением, мы также добавляем его в наш календарь.

Ваш подход может быть другим, но суть остается неизменной: самый эффективный способ наполнить и поддерживать свой календарь контента — это сначала иметь четкую стратегию и понимать, как каждая часть, которую вы создаете, вписывается в нее.

Настройте календарь под себя

Существует огромное число инструментов, которые вы можете использовать для создания календаря контента, от простых электронных таблиц до специализированного программного обеспечения. По сути же, календарь содержимого требует только двух полей: заголовка и срока выполнения . Вы можете добавить столько дополнительных полей, сколько вам нужно, чтобы уточнить каждую деталь. Я обычно указываю ключевые слова, примерную структуру будущего материала, а также то, что буду делегировать.

Обязательно спланируйте любые праздники или особые события, которые происходят в установленный период. Вы можете не создавать контент о каждом празднике, но отслеживание их может помочь вам более целенаправленно планировать публикации. Обязательно отметьте любые национальные праздники, пики покупательского сезона, одноразовые и повторяющиеся мероприятия.

Составьте расписание

После того, как у вас есть структура, следующим шагом будет наполнение календаря вашими предстоящими работами, чтобы убедиться, что частота кадров соответствует вашей стратегии: подход, ориентированный на социальные сети, может потребовать от вас публикации несколько раз в день, тогда как длительные — формирование образовательного контента может происходить всего два раза в месяц.

Цель состоит в том, чтобы иметь полное представление обо всем, над чем вы и ваша команда будете работать , поэтому вы должны включить:

Все форматы, за которые вы несете ответственность. Например, если вы работаете как над сообщениями в блоге, так и над информационными бюллетенями, добавление обоих форматов поможет вам увидеть перекрытие задач и спланировать загрузку.

Новые и старые материалы. Например, если вы собираетесь обновить или оптимизировать существующие части контента, добавление их в календарь гарантирует, что вы учтете время и ресурсы, которые потребуются для выполнения работы.

Если вы публикуете несколько типов контента, вам может быть полезно пометить записи цветом, чтобы упростить сканирование вашего календаря.

Назначьте каждому сообщению дату и время публикации. Вы можете использовать свой календарь контента, чтобы отслеживать эти сообщения, чтобы вы могли быстро проверить, как часто вы публикуете их ежедневно или еженедельно.

Когда лучше всего публиковать сообщения в социальных сетях?

Возможно, вам придется проверить расписание, чтобы найти наиболее подходящую для вас частоту. CoSchedule рекомендует публиковать в качестве руководства:

Facebook: один раз с 13 до 14 часов.

Twitter: 15 раз с 2 до 22 часов.

LinkedIn: один раз в день с 10 до 11 утра.

Instagram: один или два раза в день с 8:00 до 14:00.

Когда отправлять рассылку?

Согласно Wordstream, вторник, среда и четверг — лучшие дни для отправки электронной почты. В эти дни дела идут хорошо, потому что по понедельникам и выходным люди часто слишком заняты, чтобы читать электронную почту.

Конечно, вам нужно будет адаптировать свое расписание к дате и времени, которые лучше всего подходят для ваших клиентов. Стремитесь к тому времени в течение дня, когда ваши клиенты с большей вероятностью откроют вашу электронную почту.

Как часто следует обновлять свой блог?

В идеале полезно публиковать новый пост в блоге раз в неделю . Вы всегда можете продвигаться вверх, если у вас нет выделенного времени или команды, которая поможет вам в разработке контента вашего блога. Согласно Blog Tyrant, лучшее время для публикации блога — 7-9 утра в понедельник или четверг. Будьте готовы протестировать разные дни и часы, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.

Анатомия календаря контента

Доступно множество потрясающих инструментов для планирования контента: некоторые из них бесплатны, для других требуется подписка. Поскольку отдельные лица и организации имеют уникальные редакционные потребности и процессы, лучше всего провести исследование и проверить несколько инструментов, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям. Чтобы направить ваш поиск, вот обзор некоторых из наших фаворитов, чтобы вы могли сосредоточиться на некоторых из самых полезных инструментов блоггера и начать планировать свой календарь контента.

Независимо от того, каковы ваши цели ведения блога, есть несколько общих функций, которые окажутся полезными для создателей контента в разных отраслях. При выборе планировщика контента важно найти тот, который включает следующие ключевые поля:

Название блога . Это должно включать релевантные ключевые слова, чтобы помочь сообщению в блоге вернуться к вашей целевой аудитории и / или связанным с ней маркетинговым кампаниям. Тип содержимого . Планировщики не только для блогов. Вы можете использовать их для составления карты и организации своей инфографики, видео, электронных книг, официальных документов, пресс-релизов, сообщений в социальных сетях и всего остального, что вы создаете. Дата публикации . Ваш контент-планировщик — это живой документ, позволяющий вам наметить предварительные сроки выполнения, оценить даты публикации и при необходимости изменить сроки. Положение дел . Этот удобный небольшой раздел помогает заинтересованным сторонам увидеть, где в процессе находится каждое сообщение в блоге. Это могут быть такие уровни, как «не запущен», «в процессе», «редактируется» и т. Д. Тип носителя . Как отметил Курата, теперь, когда многие компании используют многоканальную стратегию, важно указать, где будет размещаться каждый фрагмент контента . Это также может быть полезно для организации публикаций в социальных сетях и LinkedIn. Имя писателя . А также имя автора, если пост написан призраком или приписывается кому-то другому. Владелец контента . Или лицо, ответственное за создание и публикацию произведения. Это может быть писатель, автор, редактор или менеджер по контент-маркетингу. Целевая персона . Мы обсудили сопоставление контента с вашей целевой аудиторией, и один из лучших способов сделать это — использовать определенные вами персонажи. В вашем планировщике должно быть место для перечисления конкретных персонажей, с которыми будет разговаривать каждый фрагмент контента. Краткое содержание . Или ссылку на документ, который может предоставить дополнительную информацию о произведении, включая ключевые слова для SEO, количество слов, темы для обсуждения и многое другое.

Суть в том, что ваш планировщик контента поддерживает все важные элементы в порядке и помогает вам поддерживать график публикаций. Кроме того, некоторые инструменты лучше подходят для отдельных лиц или небольших групп, в то время как другие предназначены для предприятий. Если вы только начинаете, попробуйте несколько бесплатных инструментов, чтобы понять, какие функции вам нужны для поддержки ваших уникальных потребностей в планировании блога.

Хорошая идея — иметь сочетание вечнозеленого и своевременного контента, чтобы вам не всегда было трудно идти в ногу с новостным циклом. Вы можете заранее создать вечнозеленый контент и, например, опубликовать его позже. Если вы опередите дату публикации на месяц, это подбодрит вас на случай, если вы отстанете.

При настройке календаря подумайте о том, чтобы руководствоваться своими маркетинговыми целями. Например, если у вас есть три основные цели, вы можете изменить график публикации, чтобы обеспечить одинаковую поддержку каждой цели.

7 хороших планировщиков контента

Быстрый поиск покажет, что сегодня доступно больше, чем несколько контент-планировщиков. Мы составили этот список наших фаворитов, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вашей компании:

Airtable

Планировщик контента Airtable исключительно организован и удобен для пользователя. Это позволяет вам разбить вещи в соответствии с ресурсами отдельных писателей, названием сообщений в блоге, за которые каждый писатель отвечает в течение месяца, и массивом других деталей, таких как тип контента, статус, срок выполнения черновика и целевая дата запуска. Вы также можете включить места для ссылок на краткие содержания, которые помогут авторам, и место для ссылки на законченный черновик.

Airtable предлагает бесплатную версию, которая включает в себя основные функции, а также недорогие версии Plus, Pro и Enterprise.

Basecamp

Подобно Airtable, Basecamp идеален, когда речь идет о пользовательском опыте. Платформа организует проекты с точки зрения заинтересованных сторон команды и названия проекта, а также предоставляет разделы для расписания, черновиков, заданий и многого другого. Пользователи также могут пинговать друг друга, отправлять сообщения и просматривать последние действия заинтересованных сторон на платформе.

Basecamp предлагает бесплатную 30-дневную пробную версию по цене 99 долларов в месяц.

Asana

Это полезный инструмент для планирования контента блога, включающий навигацию по раскрывающемуся меню, удобную панель управления, функции для перечисления задач, требующих выполнения, и создания связанных уведомлений, а также почтовый ящик для заинтересованных сторон, чтобы они могли оставлять комментарии и общаться по проектам.

Asana предоставляет базовую бесплатную версию, подписку Premium за 9,99 долларов в месяц, а также версию Enterprise.

Wrike

Для высокодетализированных команд есть Wrike. Эта платформа — еще одна, которая включает в себя функции раскрывающегося меню, а также меню для общих графиков проекта, таблицу со списком актуальных задач и доску сообщений. Хотя этот планировщик включает функции и возможности до такой степени, что он почти исчерпывающий, некоторым командам может потребоваться этот уровень углубленных возможностей. Например, команда социальных сетей, разрабатывающая истории в Instagram, опросы в Twitter и публикации в Facebook, может использовать этот инструмент, чтобы согласовать свои усилия с редакционной командой по созданию веб-контента.

Wrike предлагает бесплатную версию, а также версию Professional, Business, Enterprise и Wrike для маркетологов.

Hubspot

Этот планировщик включает в себя функции, подобные электронной таблице, с полями, разбивающими планы контента на каждый день, и места для темы и заголовка, ключевых слов, целевых персонажей, призывов к действию и многого другого. Его функции совместной работы позволяют легко перейти от базовой идеи поста в блоге к полностью конкретизированному активу.

Hubspot предлагает бесплатную пробную версию, чтобы вы могли ознакомиться со всем, что может предложить инструмент.

Trello

Не позволяйте простому интерфейсу этой платформы вводить вас в заблуждение — доски Trello очень наглядны, многофункциональны и позволяют пользователям приглашать соавторов, включать комментарии, отмечать выполненные задачи и даже категоризировать доступ в соответствии с определенными уровнями.

Trello имеет бесплатную версию Business Class и Enterprise.

Google Таблицы или Excel

Некоторым командам может потребоваться что-то более продвинутое, например, рассмотренные выше планировщики. Другие могут оценить настраиваемость и простоту платформы, с которой они уже знакомы. Для предприятий с оптимизированными операциями может иметь смысл создать план содержания блога на простом листе Google с базовым условным форматированием, чтобы показать заинтересованным сторонам прогресс каждого актива.

Примеры календарей контента

Ваш календарь контента должен быть уникальным для вас и среды, в которой вы работаете, поэтому вы получите наилучшие результаты, создав свой календарь с нуля в соответствии с вашими конкретными потребностями. Но иногда полезно вдохновляться тем, что делают другие профессионалы в области контента, поэтому несколько маркетологов поделились своими календарями.

Как эффективно использовать календарь контента?