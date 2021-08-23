Пошаговая инструкция — лучший формат контента, если речь идет о практических рекомендациях.

Подобно инфографике, пошаговые визуальные представления процессов могут улучшить понимание читателями и повысить их взаимодействие с контентом.

Этот тип обеспечения может иметь форму нумерованного списка, блок-схемы или серии инструкций . Кроме того, вы можете добавить фирменные цвета и логотипы, чтобы продвигать идеи вашей организации.

Используйте пошаговые инструкции, чтобы:

Объяснять сложные бизнес-процессы.

Проинструктировать клиентов, как пользоваться продуктом.

Продемонстрировать отраслевые тенденции.

Установить свой авторитет в предмете.

Если вы планируете делать пошаговую инструкцию в виде рисунков, следует привлечь графического дизайнера. Он сможет создать визуально интересную разбивку процесса, которую легко понять, не запутываясь.

Элементы пошаговой инструкции

Введение. Основная часть (чаще всего в виде нумерованного списка). Заключение.

Будь то «как приготовить курицу в духовке» или «как начать бизнес», люди все время ищут «как» делать что-то в поисковой системе. И вы можете помочь этим людям, написав у себя «как сделать».

Посты в блоге «Как сделать» предоставляют читателям пошаговое руководство, как делать что угодно. А такие блоги также являются возможностью для вашей компании позиционировать себя как клиентоориентированную и бескорыстную, поскольку вы излагаете тактический подход к решению проблемы или удовлетворению потребности, не требуя ничего взамен. Это помогает сделать ваш бренд синонимом доверия.

Написание этих сообщений также может помочь вашему блогу занять место в избранном фрагменте кода поисковой системы — поле, которое появляется в результатах поиска с несколькими десятками слов, отвечающими на вопрос. Вы можете увидеть пример этого ниже.

Сообщения с разделом «Как сделать» лучше всего подходят для следующих сообщений:

Пояснения к математике и уравнениям [т. е. «Как рассчитать Net Promoter Score»].

Объяснение способа размышления или подхода к неясной задаче [т. е. «Как ставить и достигать маркетинговые цели»].

Изложение пошаговых инструкций для легко решаемой задачи [т. е. «Как заблокировать веб-сайты в Chrome для настольных и мобильных устройств»].

Как написать пошаговую инструкцию

Заголовок сообщения. Убедитесь, что заголовок начинается с «Как…» и содержит не более 60 символов. Вступление. Начните пост с коротким введением из 100-200 слов. Обязательно выделите: Причина, по которой важно то, о чем вы говорите. Кому, к какой отрасли или к какому сектору промышленности это относится. Что вы будете освещать [т. е. «В этом посте мы объясним, почему (термин) важен, объясним, как использовать (термин), и дадим 8 предложений, если вы новичок в (термин)»].

Некоторые читатели могут не знать, что вы объясняете, как делать. Очевидно, что если то, о чем вы пишете, хорошо известно, вы можете пропустить определение.

После определения термина объясните, почему читателю важно понимать идею и / или знать, как делать то, о чем вы пишете.

Читайте также:

Как сделать (этапы)

Этот раздел должен составлять основную часть написанного в сообщении в блоге. Для каждого шага чрезвычайно важно иметь собственный заголовок раздела для оптимальной организации, ясности для читателя и оптимизации поисковой системы.

Кроме того, разделение инструкций по разделам также позволяет вам включать наглядные пособия для каждого шага по мере необходимости в форме GIF, изображения или видео.

Важно помнить, что шаги, которые вы даете своим читателям, должны быть ясными, краткими и точными . Любое лишнее в статье может их сбить с толку, в результате чего некоторые читатели не достигнут желаемых результатов.

Если вы объясняете, как это сделать, например, решить уравнение (например, «Как рассчитать безубыточность»), предоставьте пошаговое объяснение и пример того, как рассчитать ставку, точку или число, которое вы объясняете, как достигнуть. Покажите всю свою работу, чтобы читатель мог легко следить за ней.

Лайфхак: если вы не знаете, какие этапы лучше включить в свою инструкцию, посмотрите на результаты поиска. А именно блоки внимания. они помогут вам создать грамотную и высокоэффективную структуру статьи.

Советы и напоминания

Если вы разбиваете сложную концепцию или задачу, некоторые читатели могут по-прежнему чувствовать себя ошеломленными и неуверенными в своей способности справиться с ней.

Разбейте несколько предложений о том, как лучше всего подойти к концепции, и / или несколько напоминаний о ней. Это не список рассылки, так что оставьте в этом кратком списке от трех до пяти советов.

Если вы считаете, что пошагового подхода достаточно, вы можете не включать этот раздел.

Вывод

Завершите свой новый потрясающий пост в блоге отличным завершением. Напомните своим читателям о главном выводе, который вы хотите, чтобы они ушли, и подумайте о том, чтобы указать им на другие ресурсы, которые есть на вашем веб-сайте.

Призыв к действию

И последнее, но не менее важное: разместите призыв к действию внизу сообщения в блоге . Это должно быть содержание, генерирующее потенциальных клиентов, или целевую страницу, ориентированную на продажи, для демонстрации или консультации. Например, если ваш продукт или услуга помогает вашим читателям делать то, что они искали, «как сделать», или если у вас есть шаблон в вашей библиотеке ресурсов контента, который делает то, что они искали, «как сделать», это было бы идеальным CTA для этого сообщения.

Чек-лист перед публикацией