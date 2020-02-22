В Сети показали первое официальное изображение LG V60 ThinQ

Недавно этот аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench, благодаря которому подтвердились основные характеристики.

Теперь сайт Slashleaks опубликовал первое изображение, на котором показали предположительную внешность нового смартфона LG V60 ThinQ.

Этот аппарат будет флагманом компании 2020 года. По предварительным данным, он не получит каких-либо новых и ярких решений в плане дизайна.

Так, на лицевой панели у модели расположится каплевидный вырез под фронтальную камеру, а снизу рамка окажется достаточно заметной.

Модель будет оснащена топовым процессором, 8 ГБ оперативной памяти и актуальной операционной системой Android.