Новый флагман LG V60 ThinQ протестировали в Geekbench

Благодаря этому подтвердились основные характеристики смартфона, который станет флагманом компании в 2020 году.

LG V60 ThinQ должны были представить в рамках отмененной выставки, но теперь сроки презентации перенесли, и о дате будет объявлено дополнительно.

В Geekbench был протестирован смартфон, оснащенный процессором Snapdragon 865 под управлением операционной системы Android 10.

Оперативной памяти указано 8 Гб. Такая конфигурация аппарата в одноядерном тесте заработала 898 баллов, а в многоядерном тесте результат составил 3 266 баллов.

Ранее была информация, что LG G9 ThinQ и LG V60 ThinQ окажутся практически идентичными аппаратами.