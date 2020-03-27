Флагманы Samsung Galaxy S20 продаются на 40% хуже, чем в 2019 году

Флагманы Samsung Galaxy S20 продаются на 40% хуже, чем в 2019 году27.03.2020 20:39
Новая флагманская линейка в сравнении со предшественниками оказалась менее популярна.
Впрочем, это не значит, что смартфоны оказались неудачными, учитывая то, что в мире бушует коронавирус, который уже вмешался в работу всех компаний в разных сферах.
Согласно опубликованным данным, падение продаж Galaxy S20 в сравнении с предшественниками составило 40%.
Ситуация с коронавирусом повлияла и на мировой рынок смартфонов, который также показывает падение.
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