Флагманы Samsung Galaxy S20 продаются на 40% хуже, чем в 2019 году

Новая флагманская линейка в сравнении со предшественниками оказалась менее популярна.

Впрочем, это не значит, что смартфоны оказались неудачными, учитывая то, что в мире бушует коронавирус, который уже вмешался в работу всех компаний в разных сферах.

Согласно опубликованным данным, падение продаж Galaxy S20 в сравнении с предшественниками составило 40%.

Ситуация с коронавирусом повлияла и на мировой рынок смартфонов, который также показывает падение.