«Ростех» предложит силовикам программу для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов

Недавно мы сообщали о том, как госрегуляторы взялись за борьбу с электронными письмами, теперь они настроились на Телеграм-каналы. Еще в 2021 году IT-компания T.Hunter создала программный комплекс, позволяющий вычислить имена администраторов анонимных Telegram-каналов. Эту программу приобрел «Ростех», чтобы в дальнейшем предложить ее всем департаментам МВД.

Борьба правоохранительных органов с гемблинговыми ресурсами ведется уже долгое время и на этот раз речь идет о программе «Охотник» для вычисления владельцев каналов Телеграм на основе данных из открытых источников и даркнета. Для достижения цели нейросеть будет анализировать социальные сети, мессенджеры, госсервисы и другие ресурсы. Всего в платформу интегрировано более 700 единиц данных. Она будет проверять имена, никнеймы, почтовые адреса, доменов, криптокошельков и номера телефонов. «Ростех» уже успел успешно применить программу в делах о вымогательстве к Ксении Собчак, а также у Василия Бровко и Тины Канделаки в 2021 году.

Деятельностью госкорпорации в данном направлении руководит директор по особым поручениям Василий Бровко и вице-президент госкорпорации по IT Павел Селезнев (экс-сотрудник ФСБ). Анализирует контент в мессенджере сотрудник АП Михаил Дудин совместно с экс-главой пресс-службы МВД и экс-начальником службы информации «Единой России» Павел Климовским.

В программе есть специальные алгоритмы для определения номера телефона, привязанному к определенному аккаунту, — сообщил IT-эксперт «Роскомсвободы». По его словам, после вычисления конкретного администратора канала далее придется выявлять 0day-уязвимость в API в Telegram или получать доступ к серверам мессенджера через его администрацию. Также эксперт отметил, что в случае отсутствия активированных настроек анонимности в чате владельца анонимного канала вычислить его будет еще проще.

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