Почта Mail.ru заблокировала 20 млрд писем со спамом

В 2022 году в Mail.ru было обнаружено и заблокировано 20 млрд писем со спамом. Это удалось сделать благодаря внедрению современной антиспам-системы. В результате количество жалоб на спам уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2021 годом.

Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана людей и распространяют спам через почтовую рассылку, но Mail.ru успешно с ними борется за счет использования улучшенной методики по выявлению нежелательных писем. Данная система постоянно обучается новым сценариям и легко адаптируется к изменениям.

Часто мошенники маскируются под банки, госрегуляторов и ритейлеров, а потом пытаются «впарить» вам электронный товар, чудо курс, либо реклама букмекерских контор и рейтинга интернет казино. Поэтому таким письмам уделяется особое внимание и после проверки на подлинность отправителя рассылки они отмечаются специальным значком.

Безопасность сервисов Mail.ru обеспечивается благодаря технологиям «Лаборатории Касперского», которые обеспечивают защиту пользователей. В прошлом году удалось выявить и заблокировать около 500 тысяч подозрительных писем.

В антиспам-системе успешно применяется искусственный интеллект. В нее заложены модели машинного обучения с более 60 млн параметрами, которые отвечают за проверку подлинности отправителя и выявление нежелательного контента. Каждый день программа проходит обучение в автоматическом режиме, подстраиваясь под новые схемы спамеров.

Судя по неэффективности метода спама, становится понятно, почему владельцы незаконных ресурсов гемблинг тематики перешли на рекламу на популярных онлайн площадках стриминга, по типу Twitch, либо выбирают уже отработанную схему рекламы онлайн-кинозалов.