Названы 20 приложений, собирающих больше всего данных о пользователях

Для каждой мобильной платформы сейчас огромное количество приложений, и на каждом устройстве установлено как минимум 10 приложений, которые поставляются от сторонних разработчиков.

Все приложения, включая игры, при первом запуске требуют у пользователя ряд разрешений, с которыми зачастую пользователь должен согласится, чтобы программа корректно работала, и после разрешения как правило программа начинает следить за человеком.

Всегда только остается вопрос, какие данные мобильное ПО собирает, и на какие сервера она их отправляет.

В TelecomDaily решили проверить, какие самые популярные приложения, созданные для платформ Android и iOS собирают больше всего информации про пользователей.

Проверку вели по 30 различным параметрам (их условно приняли за 100%). Как оказалось, лидером по сбору данных о пользователе является «ВКонтакте» — 83,3%.

Эта мобильная программа знает не только серийный номер смартфона, но также рост и вес пользователя.

На втором месте оказалось приложение Госуслуги, а на третьем «Одноклассники». В ТОП-20 также вошли «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн».