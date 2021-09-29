10 лучших приложений для ведения списка дел на 2021 год

Список дел предназначен для упрощения, а не для усложнения. Но если вы в конечном итоге переключитесь с одного приложения со списком дел на другое, поскольку вы не будете удовлетворены, и потерпите неудачу. Понимая это, после тщательного тестирования приложений на всех платформах Android, Windows, macOS и iOS мы нашли лучшие приложения для списка дел.

Основные критерии отбора приложений для списка дел

Каждый список дел, который мы тестировали, имел свой набор функций, но некоторые из них были общими и важными. Поэтому мы выбрали приложения, в которых были эти важные функции:

Легко использовать и организовать задачу.

Категоризация задач.

Напоминания о крайнем сроке.

Простой пользовательский интерфейс.

Быстрая синхронизация между платформами.

Лучшие бесплатные и платные приложения для производительности

nTask

Платформа — Android, Интернет и iOS.

Первым в нашем списке лучших приложений для создания списка дел стоит nTask, программа для управления проектами для умных команд. Используя эту бесплатную платформу для совместной работы в Интернете, вы можете быстро и легко решать задачи. Кроме того, его расширенные фильтры позволяют создавать файлы CSV, XLS или PDF, делиться ими и распечатывать задачу с самой платформы.

Функции: Используйте Slack, чтобы преобразовать комментарий в задачу

Планируйте повторяющиеся задачи

2-FA функция безопасности

Модуль отслеживания времени для синхронизации

Благодаря простому в использовании интерфейсу вы можете перейти к мощному набору функций и выполнить свою задачу в кратчайшие сроки. Вы также можете создавать задачи, подзадачи и напоминания по расписанию. В дополнение к этому вы можете организовывать, отслеживать и выстраивать задачи. Тем не менее, вы можете использовать такие параметры, как диаграммы Ганта, отчеты о ходе работ, временная шкала, чтобы отслеживать все проекты.

Удобное отслеживание рабочего времени и управление расписанием.

Бесплатное приложение со списком дел.

Индикатор выполнения для просмотра списка дел.

Комплексное приложение для управления встречами и задачами.

Нет возможности пообщаться с командой

Todoist

Платформа — Windows, macOS, Android, iOS, Интернет.

Обретите ясность и освободите свое умственное пространство с помощью Todolist, лучшего приложения для управления задачами. С помощью Todolist вы можете создавать, систематизировать и управлять задачами на каждой платформе. Это помогает получить четкое представление обо всем, что вам нужно сделать, не теряя при этом внимания.

Особенности: Переносите задачи прямо в проекты из почтового ящика.

Помогает устанавливать уровни приоритета.

Синхронизация работы в реальном времени.

Интеграция сторонних приложений.

Вы также можете пометить задачи, настроить с помощью цветового кода и добавить сроки выполнения, что даст большую гибкость и простое отслеживание задач. Более того, с помощью функции интеллектуального расписания на основе искусственного интеллекта вы можете знать, когда следует запланировать или перенести задачу. Кроме того, вы можете создавать новые задачи в своем почтовом ящике, а затем перемещать их в связанные проекты, которые помогают упорядочить вещи, когда вы не знаете, с чего начать.

Предлагает бесплатную версию.

Легкое управление обменом.

Обширные шаблоны библиотеки проектов.

Автоматическое резервное копирование для безопасного хранения данных.

Нет встроенного трекера времени.

TickTick

Платформа — Android, Windows, macOS, iPad, Интернет.

TickTick — еще одно быстрорастущее приложение для управления задачами, обладающее теми же функциями, что и другие лучшие приложения для создания списков дел. Он предлагает множество функций, таких как подзадачи, приоритет, теги и многое другое. Кроме того, приложение предлагает общие сочетания клавиш для настольной версии, что упрощает организацию задач.

Функции:

Просмотр календаря, чтобы следить за предстоящими задачами.

Возможность совместного использования списка.

Отслеживание времени с оценкой достижений.

Резервное копирование данных.

Инструмент также предоставляет интеллектуальные напоминания о незавершенных задачах, а для тех, кто имеет плохую привычку откладывать напоминания, это потрясающая функция. TickTick также предлагает таймер Pomodoro для глубокой работы с ограничением по времени 25-минутными рабочими сессиями.

Удобный интерфейс.

Помодоро таймер.

Отличный инструмент для отслеживания времени.

Умная функция управления задачами.

Невозможно оптимизировать рабочий процесс и календарь доступен только в платной версии

Microsoft To-Do

Платформа — Android, Windows, Интернет, iOS.

Еще одно бесплатное приложение со списком лучших дел называется Microsoft To-Do. Это приложение, разработанное командой Wunderlist, имеет чистый и удобный интерфейс. Приложение является облачным и интегрируется с Office 365. Приложение обладает большой гибкостью, и пользователи Outlook могут использовать его для синхронизации своих задач.

Функции:

Никогда не пропускайте дедлайны благодаря отслеживанию сроков.

Совместное использование списков для облегчения совместной работы над идеями.

Синхронизация данных.

Приоритезация задач.

Наконец, теперь есть способ синхронизировать Outlook. С его помощью вы можете настраивать презентации, расставлять приоритеты задач, добавлять заметки и многое другое. Это самое простое приложение со списком дел на рынке, оно даже позволяет настраивать фоновые изображения.

Интеграция с Office 365.

Синхронизировать Outlook.

Бесплатное приложение со списком дел.

Синхронизация нескольких устройств и платформ.

Отсутствует возможность управления повторяющимися задачами.

Things – to-do

Платформа — macOS, iPhone, iPad

Если вы ищете очень простое в использовании приложение, Things — это то, что вам нужно. Это лучшее приложение со списком дел не лишено каких-либо функций, но при этом простое и минималистичное. С помощью этого приложения вы можете добавлять задачи, организовывать их и даже создавать подзадачи, не загромождая список дел.

Функции:

Готовы к предстоящим задачам.

Создание дел одним касанием.

Фильтры расширенного поиска.

Тонкий режим для задачи фокусировки.

Приложение хорошо интегрируется с календарем, тем самым помогая спланировать день, не упуская ни единого. Вы также можете синхронизировать его с iPhone и iPad. Единственный недостаток — отсутствие приложений для Windows и Android.

Фильтры для сортировки задач.

Для мониторинга задач предусмотрены круговые диаграммы.

Просмотр календаря.

Функция доступна для приоритезации и быстрого доступа перетаскиванием.

Нет учета рабочего времени для задач.

OmniFocus

Платформа — macOS, iOS.

Делайте больше каждый день с приложением списка лучших дел OmniFocus. Это приложение поставляется с 14-дневной бесплатной пробной версией, которой достаточно, чтобы понять, как оно работает. Используя это мощное и производительное приложение, вы можете отслеживать все. OmniFocus интегрирован с устройствами Apple и легко создает каждую задачу и действие.

Функции:

Мощное программное обеспечение для управления задачами для профессионалов

Режим обзора, чтобы следить за заметками

Интеграция с календарем

Оповещения на основе местоположения

Используя это приложение со списком лучших дел, вы можете превратить хаос в порядки и легко достичь всех своих целей, приложение предлагает расширенные функции, такие как прогнозирование, теги и проекты. С помощью этого приложения со списком дел вы можете сократить объем работы и легко достичь своей цели.

Простая синхронизация с мобильными и другими системами.

Отличный инструмент для управления задачами.

Легко организовать задачу в рамках проекта.

Простой в использовании интерфейс даже при добавлении сотен задач.

Нет ежеквартального просмотра задач и сроков выполнения.

Habitica

Платформа — Android, iPhone и iPad, Интернет.

Для достижения цели важно сохранять мотивацию, и если нам удастся сыграть для этого в игру, разве это не здорово? Итак, давайте превратим повседневную деятельность по созданию задач в увлекательный игровой процесс с помощью лучшего приложения для создания списков дел Habitica.

Функции:

Вознаграждает вас за выполнение задания.

Напоминания о задачах.

Фильтрация задачи по дедлайну для удобного управления.

Персонализированные аватары.

По мере того как вы завершаете свою задачу и повышаете уровень, удивительное приложение обновляет ваш аватар и получает урон, когда вы не заканчиваете дела. Вы также зарабатываете внутриигровую валюту с помощью этого списка дел, который вы можете использовать позже, чтобы покупать офлайн-награды.

Управляйте задачей и финансируйте одновременно.

Бесплатное приложение со списком дел.

Интерактивный интерфейс.

Мотивирован выполнить задачу.

Нет врожденного отслеживания времени.

Google Tasks

Платформа — Интернет, Android, iOS.

Еще одно бесплатное приложение со списком дел для управления задачами называется Google Tasks. Это приложение, интегрированное с приложениями Gmail и Google, работает на всех платформах. Инструмент позволяет вам составлять список задач традиционным способом. Его пользовательский интерфейс прост и упрощает управление задачами.

Функции: Фильтры для сортировки задач

Возможность перетаскивания для организации задачи

Срок для организации задач

Дополнительная функция заметок

Google Task, как и другие списки дел, имеет простые функции перетаскивания, что помогает расставить приоритеты в работе. Это также помогает изменять задачи и управлять списками дел на ходу.

Полезный список дел.

Простая интеграция с приложениями Google.

Минималистичный интерфейс.

Бесплатно использовать список дел.

Нет функции для учета рабочего времени.

Remember The Milk

Платформа — Android, iOS, Интернет.

Еще одно приложение, без которого этот список лучших списков дел не будет полным, — это Remember The Milk. Это одно из старейших приложений со списком дел, которое предлагает отличные возможности. Создание задач, их запоминание, отметка их из списка — вот несколько функций, о которых стоит упомянуть.

Функции: Умный список на основе разных критериев

Интеграция сторонних приложений

Индивидуальные темы

Синхронизация с Microsoft Outlook

Приложение также позволяет вам делиться списком задач с друзьями или кем-либо и назначать задачи, чтобы делать дела быстрее.

Приложение со списком дел без беспорядка.

Фильтры поиска.

Простое назначение задач и подзадач.

Интенсивная сторонняя интеграция.

Только базовые функции совместной работы в команде.

Any.do

Платформа — Android, iOS, Интернет.

Последним в нашем списке является Any.do — простое в использовании и управляемое приложение для создания списка дел, которое можно использовать в Интернете. Это приложение, такое как Microsoft To-do, также имеет функцию перетаскивания. Он прост в использовании и не помогает пользователям голоса легко понять его.

Функции: Дайте голосовую команду и добавьте новую задачу

Разделить задачу согласно графику

Сроки и напоминания для отслеживания задачи

Неограниченное прикрепление файлов

Еще одна интересная особенность этого приложения — голосовой ввод. Это означает, что если вы не хотите печатать, вы можете создать задачу, используя эти голосовые заметки.

Управление повторяющимися задачами.

Встроенный календарь.

Заметки в задаче.

Специальная функция, позволяющая сосредоточиться только на сегодняшней задаче.

Нет расширенной функциональности.

Часто задаваемые вопросы

Какое приложение для списков дел лучше всего?

nTask — организовывать, расставлять приоритеты и отслеживать статус задач

Todoist — сочетание мощности и простоты

TickTick — приложение со списком дел для добавления календарей и таймеров

Microsoft To-Do — альтернатива Wunderlist и мощное приложение

Что вы делаете со списком приложений?

Приложение со списком помогает управлять, организовывать задачу и соблюдать сроки. С помощью этих приложений вы можете достичь своих целей и повысить продуктивность.

Есть ли в Windows список дел?

Microsoft To-Do — лучшее приложение для управления задачами для Windows. Используя это приложение, вы можете обмениваться списками, вложенными файлами и интегрироваться с Outlook.

Как мне создать список дел?

Чтобы создать список дел, вы можете использовать любое из лучших приложений, перечисленных выше. Если вы ищете приложение, интегрированное с сервисами Google, можете использовать Google Task. Для легкой интеграции с Outlook используйте Microsoft To do.

Есть ли у Microsoft настольное приложение?

Microsoft To-Do — это настольное приложение, которое можно использовать в Windows.

Является ли Microsoft делать список бесплатным?

Да, это бесплатное приложение, с помощью которого вы можете легко создавать задачи и управлять ими.

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