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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

27.05.2020 22:22

Тему зарядки смартфонов регулярно обсуждают в сети, а эксперты между тем указывают на ошибки при зарядке аккумуляторов или говорят о том, как продлить ему «жизнь».
На этот раз эксперт агентству «Прайм» рассказал, в чем заключается опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи.

По данным эксперта, а точнее руководителя отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, на которого ссылаются журналисты агентства, опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи заключается в негативном влиянии этого на работу самого устройства.

Он рекомендует не допускать снижения заряда менее 20%, а если не удается зарядить аппарат до отхода ко сну, то лучше всего поставить устройство в режим полета, и утром зарядить его.

В том числе такая рекомендация позволит ограничить излучение сигналов. Кроме этого, специалист говорит, что не стоит допускать зарядки смартфона ночью, когда он находится под подушкой, что часто делают дети.

Во-первых, это может стать причиной его перегрева и как следствия пожара, а во-вторых, для детей, у которых формируется мозг, нежелательно воздействие волн, излучаемых устройством.

Зарядка смартфонов в общественных местах названа опасной

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