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Откровенные фото и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

16.06.2020 16:41

Сотни тысяч данных пользователей сайтов и приложений знакомств оказались в свободном доступе.
На это обратили внимание эксперты по кибербезопасности, которые указали на уязвимости в таких приложениях как 3somes, Cougary, Xpal, BBW Dating, Casualx, SugarD, Herpes Dating, GHunt и других.

То есть в сети оказались откровенные фото и переписки абсолютно разных пользователей. По предварительным подсчетам в сети оказалось порядка 845 ГБ информации, включая даже данные о банковских картах и персональных данных, которые были в приложениях при регистрации.

Как отметили специалисты, вся информация хранилась в Amazon Web Services, но из-за неправильно выбранных настроек все данные оказались в открытом доступе.

Информация оказалась в сети с приложений, которые принадлежат одному разработчику и это Cheng Du New Tech Zone.

Как говорят эксперты, они напрямую обратились к создателю и рассказали об обнаруженной утечке, после чего на следующий день вся информация была скрыта.

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