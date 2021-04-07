NOYB обвинила Google в постоянной слежке за пользователями смартфонов на Android

Созданная в 2017 году организация NOYB направила жалобу в Национальный комитет информационных технологий и свобод (CNIL) Франции.

В ней некоммерческая организация обвиняет американскую компанию в постоянно слежке за пользователями устройств на Android.

Представители NOYB утверждают, что Google тайно следит за всеми пользователями таких гаджетов. В частности, в организации говорят, что Google присваивает каждому пользователю Android идентификатор, используемый в дальнейшем третьими лицами для рекламы.

При этом сами пользователи не могут отключить трекинг, а это является прямым нарушением законодательства Европы о cookie-файлах.

Отметим, что организация NOYB была основана четыре года назад. Ее возглавил Макс Шремс, который является юристом по образованию и регулярно подает иски против Google и Facebook из-за нарушений ими прав на конфиденциальность.