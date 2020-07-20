В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Данные двух десятков миллионов пользователей в открытом доступен обнаружили специалисты vpnMentor.

По их информации, в сети слили личные данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов.

В частности, в свободном доступен оказалась информация о пользователях из таких приложений как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

Среди личной информации присутствуют пароли, домашние адреса, адреса электронных почт, а также идентификаторы устройств.

В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.