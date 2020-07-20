В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов20.07.2020 13:55
Данные двух десятков миллионов пользователей в открытом доступен обнаружили специалисты vpnMentor.
По их информации, в сети слили личные данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов.
В частности, в свободном доступен оказалась информация о пользователях из таких приложений как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.
Среди личной информации присутствуют пароли, домашние адреса, адреса электронных почт, а также идентификаторы устройств.
В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
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