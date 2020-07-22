Инструмент контроля сотрудников в эпоху удаленки

В условиях самоизоляции и после неё, когда многие компании перевели работу штата сотрудников на удаленку, особенно остро стоит вопрос об эффективности труда специалистов. В условиях офиса контролировать выполнение рабочих задач, посещение посторонних сайтов просто, чего не скажешь об удаленном формате. Но решение есть – и это программа NeoSpy. Она функциональная, простая в применении, поможет владельцам бизнеса оптимизировать текущие затраты и установить определенный контроль за работой специалистов. Рассмотрим ее особенности.

Особенности контроля персонала

Контроль персонала обязателен для компаний разных размеров, форм. У владельцев возникает немало проблем, вызванных неэффективным решением текущих задач. Многие работники увиливают от обязанностей, тратят оплачиваемые часы на личные нужды, если знают, что им за это ничего не будет. Решение тут может быть одно – организация мониторинга, оповещение сотрудников об этом, ограничение доступа к определенным ресурсам и внедрение других санкций.

Контролирующие программы помогают ловить за руку недобросовестных сотрудников и подтверждать факты реальными доказательствами. NeoSpy – лучший компьютерный агент, который осуществляет контроль персонала на постоянных условиях.

Как это работает

NeoSpy – это программа родительского контроля, но применять ее можно и в других целях. Администратор получает инструменты для удаленного мониторинга экрана, выполняемых операций, просматриваемых сайтов. В случае с родительским контролем речь идет о предотвращении опасных знакомств, общения ребенка с мошенниками, анализе увлечений (возможно, они не соответствуют возрасту). Работодателю просмотр экрана через интернет позволит отслеживать действия сотрудников в рабочие часы и принимать меры в случае необходимости. Проблема для владельца компании в следующем – значительная часть времени на оплачиваемой ставке расходуется не эффективно. NeoSpy поможет это решить.

Для начала просмотров в меню «Удаленный просмотр» нужно выполнить соответствующие настройки. Активация функции происходит после установки галочки напротив пункта привязки программы к аккаунту. Также вы можете выбрать способ регистрации отчетов:

сохранять всегда;

не сохранять на локальном ПК;

сохранять локальные отчеты только при условии отсутствия подключения онлайн.

Просмотр данных доступен в аккаунте пользователя.