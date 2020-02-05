Хакеры могут красть файлы с компьютера при помощи WhatsApp

Это установил специалисты по Javascript и безопасности Гал Вейцман (Gal Weizman).

Изучая безопасность популярного во всем мире мессенджера, он установил, что при помощи WhatsApp злоумышленники могут красть файлы с компьютера благодаря даже не одной, а нескольким уязвимостям.

Стоит отметить, что в этом случае речь идет об уязвимостях мессенджеров, установленных на Windows и macOS, а также WhatsApp Web.

Для кражи файлов хакеры могут создать специальное сообщение и отправить его. При открытии таких сообщений пользователь автоматически позволяет злоумышленникам действовать, а точнее просматривать и красть файлы.

Чтобы не стать жертвой хакеров, специалист рекомендует внимательно смотреть на присланные сообщений, и если в них есть ссылки, а вместо текста прописана часть кода, то такие сообщения открыть вообще не стоит.

В свою очередь в WhatsApp заявили, что отреагировали на сообщение специалиста и закрыли уязвимости еще в декабре прошлого года.