Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян

Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян30.04.2020 00:34
Лаборатория Касперского провела опрос и выяснила, как много россиян совершали попытку удалить свои данные с сайтов или социальных сетей.
Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.
При этом пользователи отмечают, что в целом слишком существенной информации о них в Интернете не так уж и много.
Каждый пятый россиянин обнаружил в сети данные о себе или своих близких и предпочел не видеть их в открытом доступе.
Также в ходе опроса выяснилось, что четверть россиян предпочитает регулярно пользоваться режимом инкогнито в браузерах.
Отвечая на вопрос о причине такого решения половина респондентов заявила, что таким образом они стараются защититься от злоумышленников, а еще 35% защищаются таким образом от сбора данных сайтами.
Еще 34% опрошенных заявили, что используя режим инкогнито они сохраняют свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.
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