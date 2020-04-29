Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян

Лаборатория Касперского провела опрос и выяснила, как много россиян совершали попытку удалить свои данные с сайтов или социальных сетей.

Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.

При этом пользователи отмечают, что в целом слишком существенной информации о них в Интернете не так уж и много.

Каждый пятый россиянин обнаружил в сети данные о себе или своих близких и предпочел не видеть их в открытом доступе.

Также в ходе опроса выяснилось, что четверть россиян предпочитает регулярно пользоваться режимом инкогнито в браузерах.

Отвечая на вопрос о причине такого решения половина респондентов заявила, что таким образом они стараются защититься от злоумышленников, а еще 35% защищаются таким образом от сбора данных сайтами.

Еще 34% опрошенных заявили, что используя режим инкогнито они сохраняют свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.