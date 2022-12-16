Инвестирование в ценные бумаги можно считать одним из самых популярных типов трейдинга среди начинающих инвесторов. Мы составили сравнение акций разных видов, чтобы определить, какой вариант подойдет под вашу торговую стратегию. Особенности трейдинга с использованием активов фондового рынка разобрали специалисты компании DotBig.

Основные виды акций

Все ценные бумаги на фондовом рынке делятся на категории по разным критериям. Вы можете выбирать активы по доходности, наличию дивидендов, капитализации компании. Вам также стоит узнать об особенностях движения котировок разных корпораций, их финансовых результатах и прогнозах аналитиков. Брокер DotBig отзывы реальных трейдеров рекомендует изучать перед началом инвестирования. Опытные инвесторы на тематических форумах зачастую оставляют комментарии с полезными советами по выбору активов.

Сравнение DotBig разных типов акций отображено в таблице ниже:

Критерий оценки Виды акций По наличию дивидендов Многие крупные компании выпускают привилегированные ценные бумаги, по которым выплачиваются дивиденды. Такой тип активов привлекает инвесторов, нацеленных на получение пассивного дохода. Не дивидендные бумаги зачастую компенсируют отсутствие акционерных выплат высоким потенциалом роста котировок. Стиль инвестирования Акции роста: имеют потенциал роста, их цена может резко вырасти под воздействием новостей и других факторов. Однако котировки таких ценных бумаг также могут резко упасть. Акции стоимости: отличаются невысокой волатильностью и устойчивостью к кризисам, поэтому считаются надежным вариантом для долгосрочного инвестирования. Уровень капитализации По этому критерию можно выделить бумаги компаний с высокой, средней и небольшой капитализацией. В первую группу входят крупные и стабильные международные корпорации, такие как Google, Johnson & Johnson, Amazon. Средние компании имеют капитализацию в пределах $2-10 млрд. Они отличаются высоким потенциалом роста, но также могут быть рискованной инвестицией. Развивающиеся компании имеют капитализацию ниже $2 млрд. Зачастую ценные бумаги таких фирм волатильны и используются инвесторами для торговли на фондовом рынке по спекулятивным стратегиям.

Сравнение акций компаний из разных секторов

На фондовом рынке существует много секторов, в которые можно инвестировать с учетом изменчивой ситуации на фондовом рынке. Особенно внимательно стоит подходить к выбору отрасли для инвестирования в кризисные периоды. Так, в период инфляции и ожидания рецессии некоторые технологические гиганты и крупные банки сталкиваются с трудностями из-за роста процентных ставок.

Сравнение акций компанией DotBig по основным секторам:

технологический. В этой сфере работают корпорации, которые занимаются разработкой ПО, мобильных устройств, технологий на основе ИИ, а также предоставлением интернет-услуг. Крупнейшими игроками в IT-секторе являются Apple, Microsoft, Nvidia, Adobe и др.;

медицинский. В период пандемии особой популярностью среди инвесторов пользовались фармкомпании, производящие вакцины от COVID-19. Среди них Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer. Также в сфере здравоохранения работают такие корпорации, как AbbVie, Amgen, Gilead, Medtronic;

энергетический. В этом секторе работают предприятия, которые занимаются добычей и поставкой нефти и газа, а также производством оборудования для нефтегазовой промышленности. Среди крупнейших игроков отрасли Exxon Mobil, Devon Energy, Chevron;

финансовый. К этой сфере деятельности имеют отношение страховые фирмы, банки, брокеры. Среди крупнейших представителей финансового сектора JPMorgan, Bank of America, Masterkard, Goldman Sachs.

Брокер DotBig LTD рекомендует инвесторам диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Диверсификация — это ключ к снижению риска и максимизации прибыли, поскольку она позволяет распределить ваш капитал по разным секторам и отраслям. Это гарантирует, что если какой-то конкретный сектор рынка или отдельные компании столкнутся с трудностями и просадкой котировок, вы не будете слишком сильно затронуты.

Особенности трейдинга на фондовом рынке

Одна из самых важных особенностей инвестирования в акции заключается в том, что это изначально рискованное предприятие. Фондовый рынок изменчив и непредсказуем, а это значит, что на ваш портфель может повлиять любое количество непредсказуемых событий. Поэтому важно понимать риски, связанные с инвестированием в акции, до того, как вы окунетесь в это дело. Брокер ДотБиг отзывы считает хорошим способом узнать о всех рисках при работе с определенным финансовым инструментом или посредником на фондовом рынке.

Еще одна особенность инвестирования в акции заключается в том, что это зачастую долгосрочные инвестиции. Хотя вы можете получить краткосрочную прибыль, наиболее успешные инвесторы понимают, что для максимизации дохода им необходимо иметь долгосрочную стратегию. Это означает, что у вас должен быть план, когда покупать и когда продавать, и вы должны быть готовы держать свои акции в течение длительного периода времени, чтобы получить максимальную прибыль.

Доступ к торговле акциями открывают онлайн-брокеры. Они предоставляют инвесторам торговую платформу, инструменты для анализа котировок, сервисы для автоматического трейдинга. Компания DotBig относится к брокерам, которые открывают доступ не только к отдельным активам фондового рынка, но и к готовым портфелям ценных бумаг. При выборе онлайн-брокера также важно обращать внимание на наличие защиты от отрицательного баланса и других гарантий безопасности. Котировки активов брокерские компании получают у поставщиков ликвидности.

Пример котировок акций на сайте barchart.com

Отзывы трейдеров

Брокер DotBig реальные отзывы трейдеров считает для начинающих инвесторов хорошим источником информации по выбору торгового инструмента. На тематических форумах можно найти прогнозы аналитиков, данные технического анализа, секреты по трейдингу. По мнению опытных трейдеров, торговля на фондовом рынке подходит для новичков. Несмотря на риски, курс акций проще спрогнозировать, чем котировки криптовалюты или других более рисковых активов.

Торговлю акциями DotBig организует с учетом возможных рисков. Клиенты компании отмечают удобные торговые условия и наличие аналитических инструментов для самостоятельного фундаментального и технического анализа. На платформе dotbig.com отзывы также свидетельствуют о том, что брокер предоставляет котировки активов в режиме реального времени, устанавливает низкий порог спреда и открывает доступ к отечественным и мировым фондовым рынкам.

F.A.Q.

Как понять, какие ценные бумаги будут расти?

При техническом анализе на графике обратите внимание на линию тренда. Если она движется вверх, стоимость выбранного актива растет. Если линия тренда идет вниз, котировки падают. На стоимость ценных бумаг могут влиять новости на финансовых рынках, финансовые результаты корпораций, изменение геополитической ситуации в мире.

Как заработать на активах фондового рынка?

Вы можете торговать акциями по спекулятивным стратегиям, получая прибыль на разнице цен между их покупкой и продажей. Если выбранная корпорация выплачивает дивиденды, вы можете получать дополнительный пассивный доход.

Как снизить риски при торговле на фондовом рынке?

Для минимизации рисков распределяйте капитал между несколькими активами. В торговых терминалах у брокеров вы можете устанавливать защитные ордера, которые автоматически закроют сделку, когда стоимость торгуемого актива достигнет установленного вами минимума или максимума. В этом случае вам не нужно контролировать лично процесс торговли.

Как начать торговать с брокером DotBig?

Чтобы начать сотрудничать с компанией DotBig, нужно зарегистрироваться на сайте брокера. Вы можете получить консультацию по открытию торгового счета, запуску торгового терминала и выбору активов по телефону +788003013855 или электронной почте contact@dotbig.support