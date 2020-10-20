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Кому и почему нужен коллтрэкинг?

20.10.2020 21:23

Кому и почему нужен коллтрэкинг?

Коллтрекинг позволяет отслеживать звонки и анализировать эффективность рекламных каналов и кампании в целом. Детализация можно быть любой, вплоть до каждого объявления. Также  благодаря коллтрекингу можно проанализировать, насколько эффективно работает call-центр.

Разновидности коллтрекинга

Этот инструмент длится на 3 типа: динамический, статический и комбинированный. Статический характеризуется тем, что за каждым каналом и источником трафика закрепляется телефонный номер. Это позволяет отследить, откуда пришёл клиент. Когда человек совершает звонок, в систему поступает соответствующая информация. Минус: можно отследить только источники трафика, а более детальная аналитика требует использования других инструментов. На сайте https://callibri.ru/multitracking/staticheskiy-calltracking можно узнать подробнее про статический коллтрекинг Callibri.

Динамический коллтрекинг тоже представляет собой эффективный инструмент. В этом случае каждый посетитель видит уникальный номер телефона. Фиксируется не только источник, откуда пришёл клиент, но и другие данные:

  • поведение пользователя на сайте;
  • ключевые запросы, по которым он пришёл;
  • источник перехода;
  • рекламный канал;
  • другие данные.

Динамический коллтрекинг подходит только для онлайн-рекламы.

Комбинированный коллтрекинг

Комбинированный инструмент предполагает использование первых двух. Такой подход выгоден, когда используют несколько рекламных каналов. но детальная аналитика нужна не для всех из них. Там, где достаточно общего отчёта, применяют статический инструмент, а где нужен глубокий анализ, используют динамический.

Кому нужен коллтрекинг

Всем, кто ведёт бизнес в интернете, развивает интернет-магазины, сайты услуг или занимается лидогенерацией, коллтрекинг будет полезен, но только при условии, что продвижение происходит по нескольким каналам, а на сайте настроен приём заявок по телефону.  Анализ эффективности разных источников позволяет сосредоточиться на самых эффективных и не тратить деньги на те, что не работают.

Кроме отслеживания эффективности источников трафика, инструмент помогает повысить качество обслуживания благодаря отслеживанию уровня работы call-центра. Таким образом, инструмент позволяет выявить слабые и сильные места и с учётом этого скорректировать стратегию продвижения.

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