На протяжении веков печать обычно производилась на бумаге, но с последними технологическими достижениями 3D-принтеры теперь могут печатать практически все, что может представить себе воображение. Помимо 3D-принтеров, к традиционным устройствам компьютерной печати относятся струйные принтеры, лазерные принтеры, термопринтеры, фотопринтеры и т. д., и все они обладают своими уникальными свойствами и возможностями.

В струйных принтерах используются картриджи с жидкими чернилами, а в лазерных принтерах используются картриджи с тонером, заполненные порошкообразными чернилами. Это всего лишь два типа из многих. В процессе печати барабанный механизм лазерного принтера вплавляет порошкообразные чернила в бумагу. И хотя струйные принтеры обычно имеют самые низкие первоначальные затраты, картриджи стоят дороже. С другой стороны, лазерные принтеры изначально более дорогие, но в долгосрочной перспективе печатают более экономично.

И это только начало. Имея так много различных типов принтеров, покупка того, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, может быть ошеломляющей. Чтобы помочь разобраться, мы составили руководство по некоторым из лучших принтеров на рынке. Эти принтеры выполняют множество функций, так что вы будете печатать в кратчайшие сроки!

Лучший в целом: безкартриджный принтер Epson EcoTank ET-3760 Supertank

Лучший лазерный принтер: компактный монохромный лазерный принтер Brother HL L2395DW

Лучший 3D-принтер: 3D-принтер Monoprice Voxel

Лучший для фотографий: беспроводной принтер Canon IP8720

Лучшее многофункциональное устройство: МФУ HP OfficeJet Pro 9015e «все в одном»

Как мы выбирали лучшие принтеры 2022 года

Методология

С таким количеством различных типов потребительских принтеров, доступных для выполнения ряда функций, мы позаботились о том, чтобы создать список, представляющий всю гамму. Чтобы выбрать пять лучших принтеров из множества категорий (в том числе: лазерные принтеры, струйные принтеры , 3D-принтеры , фотопринтеры и другие), мы оценили примерно два-три десятка продуктов. Мы оценивали товары по нескольким критериям. Одним из критериев был рейтинг продукта. Мы выбрали только продукты с минимум четырьмя звездами. Мы также тщательно изучили отзывы клиентов, чтобы убедиться в отсутствии повторяющихся дефектов производителя, поскольку принтеры, как правило, являются очень сложными устройствами.

Таким образом, превосходное обслуживание клиентов было одной из особенностей, на которых мы сосредоточились, потому что качество принтера зависит от вашей способности устранять неполадки при возникновении проблем. Большинство продуктов, выбранных для этого списка, обеспечивают отличное обслуживание клиентов, и большинство пользователей сообщают об успешном решении своих проблем после обращения к представителю службы поддержки. Там, где это было применимо, мы оттачивали свое внимание на продуктах с экологически чистыми и экономичными характеристиками, например, на продуктах, в которых вместо чернильных картриджей использовались чернила в бутылках.

Лучшие принтеры 2022: обзоры и рекомендации

Лучший принтер в целом: принтер Epson EcoTank ET-3760 без картриджей Supertank

Почему: Недорогие сменные бутылочки с чернилами сэкономят вам до 90 процентов, поскольку стоимость цветной распечатки составляет всего один цент по сравнению с 20 центами со стандартными струйными картриджами.

Технические характеристики:

Технология печати: струйная

Технология подключения: WiFi, USB, Ethernet

Вывод на принтер: цветной

Страниц в минуту (PPM): 15 черно-белых, 8 цветных

Плюсы и минусы Экономичная печать без картриджей Превосходное качество печати Надежный лоток для бумаги на 250 листов Нет сенсорного экрана Нет USB-порта для печати

Все мы знаем, что струйные картриджи могут быть дорогими и расточительными. Вот почему принтер Epson EcoTank ET-3760 без картриджей Supertank был разработан для экономии денег (и защиты окружающей среды!) за счет использования эксклюзивных бутылочек с чернилами EcoFit, которые упрощают заправку чернильниц, что делает его лучшим принтером в целом. Любой, кто привык к обычным картриджам, быстро оценит существенную экономию на сменных чернилах. Вы можете сэкономить до 90 процентов, просто перейдя на сменные емкости с чернилами, или достаточно для печати до 7 500 страниц в черно-белом и 6 000 в цвете, что эквивалентно примерно 90 отдельным чернильным картриджам.

И качество печати тоже впечатляет. Уникальная технология Epson PrecisionCore Heat-Free в сочетании с черными пигментными чернилами Claria ET обеспечивает исключительно четкий текст, а также превосходные цветные фотографии и графику практически на любом типе бумаги. Он также отличается надежной обработкой бумаги благодаря автоподатчику документов, который подается из лотка для бумаги на 250 листов, с автоматической двусторонней печатью для еще большей экономии денег и ресурсов.

Единственным реальным недостатком этой машины является отсутствие сенсорного экрана, который сегодня входит в стандартную комплектацию большинства принтеров. Другие хотели, чтобы у принтера был USB-порт, так как иногда беспроводная печать может давать сбои из-за слабого Wi-Fi или других проблем с подключением.

Лучший лазерный принтер: Brother Compact Monochrome HL L2395DW Laser Printer

Почему: этот модернизированный беспроводной лазерный принтер был разработан с учетом функций экономии времени и денег, что делает его лучшим лазерным принтером, идеально подходящим для домашнего офиса или владельцев малого бизнеса.

Технические характеристики:

Технология печати: лазерная

Технология подключения: WiFi, USB, Ethernet, NFC

Вывод на принтер: черно-белый и оттенки серого

PPM: до 36

Плюсы и минусы Печать до 36 страниц в минуту Широкая совместимость с мобильными устройствами Облачная печать и сканирование Плохо работает с Mac OS X Не подходит для печати графики

Компактный монохромный лазерный принтер Brother , обеспечивающий молниеносную скорость до 36 высококачественных отпечатков в минуту, был разработан для удобства. Планшетное стекло сканера позволяет быстро сканировать и копировать напрямую с большинства смартфонов, ноутбуков, настольных компьютеров и планшетов с помощью беспроводного подключения. Аналогичным образом, совместимость с мобильными устройствами включает AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint and Scan, Mopria и Cortado Workplace.

Еще одна замечательная функция — облачная печать и сканирование, позволяющая подключаться к популярным облачным службам с помощью 2,7-дюймового цветного сенсорного экрана: среди возможностей — Dropbox, Google Drive, Evernote, OneNote и другие. Для еще более быстрой высококачественной печати монохромный лазерный принтер рассчитан на 250 листов бумаги, что позволяет печатать как на бумаге формата Letter, так и на бумаге формата Legal, что помогает повысить эффективность за счет сокращения времени, затрачиваемого на заправку лотков.

Однако, как отмечают некоторые пользователи, беспроводное соединение обычно не работает с операционными системами Mac OS X, хотя эту проблему потенциально можно решить с помощью будущих обновлений программного обеспечения или простой установки драйвера. И хотя большинство пользователей не будут покупать монохроматический принтер для печати больших объемов графики, качество печати графики оставляет желать лучшего. Однако, если ваша основная цель для вашего принтера — печать текстовых документов, этот недостаток не должен быть проблемой.

Лучший 3D-принтер: 3D-принтер Monoprice Voxel

Почему: любой может заняться 3D-печатью с помощью этой простой в использовании опции, которая поставляется с простой системой меню, отображаемой на 2,8-дюймовом цветном сенсорном экране.

Технические характеристики:

Технология печати: Филамент

Технология подключения: USB, WiFi

Выход на принтер: нет данных

Плюсы и минусы Быстросменное сопло Гибкая съемная рабочая пластина Автоматическая подача с датчиком нити IP-адрес меняется при выключении и включении для пользователей MAC Сенсорный экран не идеален для больших пальцев

Как лучший 3D-принтер, 3D-принтер Monoprice Voxel предлагает 3D-печать в массы благодаря уникальным функциям, удобным для начинающих, и простой в использовании системе меню, отображаемой на 2,8-дюймовом цветном сенсорном экране. Вспомогательная система автоматического выравнивания сводит калибровку к одному прикосновению к экрану. Кроме того, быстросменное печатающее сопло можно заменить за считанные секунды без использования инструментов, в отличие от других 3D-принтеров, в которых замена сопла может занять более 30 минут.

Еще одна замечательная особенность — нагреваемая, гибкая и съемная рабочая пластина, которая позволяет легко снимать модели. Как и сопло, рабочая пластина легко заменяется, если она повреждена, или, в качестве альтернативы, может быть заменена второй рабочей пластиной, если вы хотите начать новую печать, как только первая рабочая пластина будет готова. И самое главное, принтер поставляется полностью откалиброванным и готовым к печати сразу после распаковки, так что вы можете сразу приступить к работе.

Как и в случае с любым гаджетом, клиенты, которые приобрели Voxel, сообщали о некоторых незначительных проблемах. Например, людям с большими руками и пальцами может быть сложнее пользоваться сенсорным экраном. Другая распространенная проблема заключается в том, что пользователи Mac обнаружили, что принтер настроен на изменение своего MAC-адреса каждый раз при выключении и включении питания. К сожалению, это означает, что вам придется повторно подключаться с новым IP-адресом каждый раз, когда вы запускаете принтер.

Лучший фотопринтер: беспроводной принтер Canon IP8720

Почему: планируете ли вы вставить свои фотографии в рамку или собрать их в альбоме для вырезок, вы сможете распечатать эти особенные моменты в точности такими, какими вы их помните.

Технические характеристики:

Технология печати: струйная

Технология подключения: WiFi, USB, Ethernet

Вывод на принтер: цветной

Скорость печати: 14,5 изображений в минуту

Плюсы и минусы Печать фотографий без полей размером до 13 x 19 дюймов Система с шестью отдельными чернильницами Капли чернил размером до одного пиколитра Двусторонняя печать выполняется вручную Могут возникнуть трудности с подключением к WiFi

Печатайте великолепные полноцветные фотографии без полей размером до 13 x 19 дюймов на беспроводном принтере Canon IP8720 — нашем выборе лучшего фотопринтера . Вы увидите невероятное качество и потрясающую детализацию, как никогда прежде, с максимальным разрешением 9600 x 2400 цветных точек на дюйм, благодаря полностью фотолитографической конструкции струйного сопла и запатентованной печатающей головке, стреляющей каплями чернил размером в один пиколитр. И это также быстро — для печати фотографий размером 4 × 6 дюймов требуется около 36 секунд.

Высокопроизводительная система с дискретными чернильницами с шестью цветами включает голубые, пурпурные, желтые и серые чернила для превосходного качества цветопередачи, а черные чернила на пигментной основе обеспечивают исключительно четкий текст. Кроме того, благодаря таким функциям, как AirPrint, Google Cloud Print и решения для печати PIXMA, вы можете печатать фотографии и документы прямо с любого совместимого мобильного устройства. Однако для беспроводного подключения может потребоваться устранение неполадок, поскольку некоторые пользователи сообщают о трудностях с распознаванием принтером сети Wi-Fi.

Поскольку функция этого принтера в основном заключается в фотопечати, принтер не имеет функции двусторонней печати, и его необходимо поворачивать вручную для печати на обеих сторонах страницы. Если это нарушает условия сделки, вы можете вместо этого рассмотреть струйный принтер «все в одном».

Лучший принтер «все в одном»: принтер HP OfficeJet Pro 9015e «все в одном»

Почему: этот универсальный принтер «все в одном» обладает улучшенными функциями, включая более быструю цветную печать, автоматическое двустороннее сканирование и расширенные функции безопасности.

Технические характеристики:

Технология печати: струйная

Технология подключения: WiFi, USB, Ethernet

Вывод на принтер: цветной

Скорость печати: до 22 страниц черно-белых, 18 цветных

Плюсы и минусы Автоматическая двусторонняя печать и сканирование Скорость печати до 22 страниц в минуту Приложение HP Smart для беспроводной печати Бесплатные чернила не стоят того Умные задачи работают только с компьютера или приложения

Принтер HP OfficeJet Pro 9015e All-in-One, идеально подходящий как для малых предприятий, так и для домашних офисов, печатает цветные документы профессионального качества, такие как презентации, брошюры, листовки и т. д., что делает его лучшим МФУ . Недавно обновленные функции включают копирование, факс, автоматическую двустороннюю печать и сканирование, мобильную и беспроводную печать, автоподатчик документов и возможность печати напрямую через USB-соединение. Сверхвысокая скорость печати также позволяет производить впечатляющие 22 страницы в минуту для черных чернил и 18 страниц в минуту для полноцветного режима.

Для дополнительного удобства фирменное приложение HP+ Smart позволяет вашему принтеру думать наперед, что делает его более безопасным, более продуктивным и готовым к работе в любое время. Он также позволяет печатать, сканировать и копировать с телефона или мобильного устройства и включает расширенные функции на 24 месяца. Однако некоторые пользователи были встревожены, узнав, что интеллектуальные задачи работают только с вашего компьютера или приложения, а не с самого принтера.

Клиенты также имеют право на шесть месяцев бесплатного использования Instant Ink и дополнительный год гарантии при подписке на обслуживание HP+. Но, к сожалению, многие клиенты считают, что сделка того не стоит, потому что использование основано на 300 страницах в месяц, к чему большинство обычных пользователей даже близко не приблизится.

Что нужно учитывать перед покупкой принтера

При принятии решения о том, какая модель принтера лучше всего подходит для вас, в первую очередь учитывайте ваши основные потребности в печати. Для изготовления стандартных копий, сканирования и печати документов или фотографий лучшим выбором будет струйный принтер «все в одном». Однако струйные картриджи, как правило, дороже и более расточительны, чем, скажем, картриджи с тонером, используемые для лазерной печати. Хотя лазерные принтеры и картриджи с тонером, как правило, дороже, чем струйные принтеры и картриджи, тонер обычно служит дольше, чем чернила. Тонер также имеет более длительный срок хранения, чем чернильные картриджи, которые могут быстро высыхать при хранении.

Однако помимо стандартных настольных издательских систем вам может понадобиться принтер для выполнения специальных функций, таких как фотопечать или 3D-печать. В этих случаях вам нужно изучить функции, которые являются вашими главными приоритетами, и точно определить, какие принтеры наиболее способны выполнять эти функции. Например, при фотопечати вам могут понадобиться отпечатки без полей или возможность обеспечить невероятную детализацию в точках на дюйм. В случае с 3D-печатью рекомендуется внимательно прочитать спецификации, чтобы убедиться, что область сборки достаточно велика, как вам нужно, и так далее.