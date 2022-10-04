Лучшие игровые ноутбуки 2022 года

Игровые ноутбуки существуют на стыке мощности и портативности, объединяя все компоненты, необходимые для запуска современных игр, в элегантные мобильные устройства. Как правило, они разрабатываются с расчетом на охлаждение, они оснащены продуманной комбинацией вентиляторов и вентиляционных отверстий, содержат компоненты премиум-класса в корпусе, обеспечивающем максимальную выходную мощность, а конструкция обеспечивает его бесперебойную работу. Эти устройства также обычно предлагают специализированные графические процессоры премиум-класса, экраны с высокой частотой обновления и мощные процессоры. Лучшие версии также поставляются с оперативной памятью выше среднего и внутренними твердотельными накопителями (SSD).

Теперь, когда USB 3.2 позволяет запускать игры AAA с внешних твердотельных накопителей, высококачественные порты USB 3.2 и Thunderbolt также становятся обязательными на этих устройствах. С таким количеством востребованных компонентов, которые можно разместить в одном небольшом корпусе, лучшим вариантом часто является машина, которая достигает всего этого с балансом, а не та, которая втискивает все это в коробку, не овладев гармонией своей системы. Вот как вы можете найти лучший игровой ноутбук для ваших нужд.

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Критерии выбора

В то время как в отличный ноутбук входит так много компонентов, у игровых ноутбуков есть несколько специфических требований. Чтобы составить этот список, я сначала искал эти технические характеристики, просматривая множество различных сборок и суббрендов от семи ведущих производителей. Хотя такие элементы, как световые эффекты RGB, могут быть крутым плюсом, я не уделял столько внимания стробоскопическим источникам света, сколько уделял характеристикам производительности. У некоторых из этих вариантов есть клавиши стробирования шаблонов и тому подобное, но эти типы эффектов не повлияли на мой выбор так же, как что-то вроде сверхбыстрого обновления экрана со звездной цветовой гаммой. Мои самые важные критерии условно можно разделить на пять категорий:

Видеокарта. Выделенная видеокарта — это первое, что приходит на ум, когда речь идет о ноутбуке, предназначенном для игр . Эти компоненты перетасовывают вычислительную мощность, необходимую вашей системе для отображения графики игры, так что ваш основной процессор не должен этого делать. Лучшие видеокарты имеют встроенную внутреннюю память и сами по себе стоят сотни долларов. Мощная видеокарта не только позволяет вам запускать игру с более высоким качеством изображения, но и позволяет вам запускать ее быстрее. В сочетании с экраном со сверхвысокой частотой обновления мощная выделенная графическая карта может обеспечить вам сотни прекрасно отрисованных кадров в секунду, позволяя вам пробиваться сквозь врагов, прежде чем они смогут вас обработать .

Процессор: мозг вашего ноутбука находится в его процессоре. ЦП (центральный процессор) выполняет вычисления компьютера, назначая задачи другим компонентам системы и выполняя их. У процессоров есть кэш-память, в которой они хранят текущие элементы. В неигровых системах процессоры обычно также выполняют графические вычисления. Мощный процессор имеет решающее значение для высококлассных игр, а также для таких задач, как создание контента в программном обеспечении Adobe. Эти процессоры содержат несколько ядер (текущие чипы Intel для массового рынка имеют до 8 ядер). Эти ядра распределяют вычисления, так что несколько задач могут обрабатываться одновременно.

Качество экрана. Качество экрана — одна из важнейших характеристик игрового ноутбука. Игровые ноутбуки обычно отдают предпочтение сверхбыстрому времени обновления, измеряемому в Гц, а не точности цветопередачи или яркости (ниты). Когда вы участвуете в конкурентной онлайн-перестрелке, важна частота обновления экрана. Графика без задержек требует высокой частоты обновления, и у игроков с графикой без задержек обычно больше шансов на победу. Частота обновления в миллисекундах может иметь значение не для всех, но когда вы играете на соревнованиях, она имеет значение. Тем не менее, яркость и цвет по-прежнему важны, и я отдал предпочтение экранам с высокой частотой обновления, которые также предлагают широкий цветовой охват и яркость, такие как Alienware M17 R4 . Примечание. В своих обзорах я упоминал только Nits и цветовую гамму, где мог найти надежную цифру производителя.

Память. Системная память состоит из двух важных компонентов: оперативной памяти и хранилища. Оперативная память системы — это оперативная память. Во многом похожая на кратковременную память, это системная память, которая может быть открыта и работоспособна в любой момент времени. Высокая оперативная память позволяет вам делать такие вещи, как редактирование документа в Photoshop, одновременно транслируя потоковую музыку на динамик Bluetooth и запуская Firefox с 10 открытыми вкладками. Если у вас недостаточно оперативной памяти, ваша система будет замедляться при одновременном выполнении нескольких задач. С другой стороны, ваше хранилище измеряет, сколько места содержится на жестком диске вашей системы. В 2021 году твердотельные жесткие диски (SSD) станут нормой. SSD позволяет быстрее загружать компьютер, программное обеспечение и получать доступ к файлам.

Соединения: USB (универсальные последовательные шины) предлагают почти волшебное соединение. Соединения Premium USB 3.2 и порты Thunderbolt позволяют запускать игры AAA или редактировать гигантские файлы прямо с внешнего жесткого диска. USB 3.2s и Thunderbolts могут иметь скорость передачи от 5 до 40 гигабайт в секунду (гбит/с), причем Thunderbolt достигает самых высоких скоростей. Таким образом, порт Thunderbolt или высококачественный порт USB 3.2 является огромным преимуществом для игр или творческой работы.

Лучшие игровые ноутбуки: обзоры и рекомендации

Лучший результат: Alienware m17 R4, 17,3-дюймовый FHD

Стоимость — от 265 000 рублей.

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core i7-10870H 10-го поколения, 8 ядер

Память: 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ на жестком диске

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ

Экран: 360 Гц, 300 нит, 100% sRGB

Порты: 1 порт Thunderbolt, 3 порта USB-A 3.2

Этот зверь в одежде ноутбука набит всеми обновленными компонентами, которые вам понадобятся для игр класса ААА с самыми высокими настройками. Его 8-ядерный процессор i7 имеет вдвое большую вычислительную мощность, чем процессоры некоторых из лучших машин всего пару лет назад. Его графическая карта RTX 3060 предлагает экстремальный прирост производительности, обеспечивающий частоту кадров в сотни в секунду. Ноутбук визуально соответствует этому потенциалу высокой частоты кадров благодаря яркому экрану с высокой цветовой гаммой и частотой обновления 360 Гц. На такой скорости вы практически не будете знать о кадрах, что обеспечит абсолютно плавный просмотр. Его порт Thunderbolt означает, что игры без задержек с внешнего жесткого диска являются нормой, создавая практически бесконечную память. И 17-дюймовый Alienware m17 R4.достаточно большой, чтобы вместить любой мир, в котором вы можете оказаться.

Для тех из нас, кто использует свои ноутбуки не только для мобильных боевых станций, 8-ядерный процессор и мощная оперативная память в сочетании со 100-процентным экраном sRGB означают, что этот ноутбук также является хорошим выбором для творческих людей, работающих в 3D, Adobe Suite, или фильм. Однако следует учитывать, что sRGB — это не тот же спектр, что и Adobe RGB. Хотя эта цветовая гамма хороша для рынка игровых ноутбуков, она не касается Macbook Pro или некоторых других ПК с высокой цветовой гаммой, таких как ASUS Zenbook 15. К сожалению, как и многие игровые ноутбуки, этот блок страдает от перегрева. Пользователям, которые хотят использовать этот ноутбук с максимальными настройками, следует подумать о приобретении охлаждающего лотка. Для максимальной производительности при самом высоком FPS может даже потребоваться пониженное напряжение компьютера, чтобы предотвратить перегорание схемы. Хотя высокие температуры, безусловно, являются проблемой для этой машины, они, к сожалению, довольно распространены на рынке игровых ноутбуков. Работа с таким количеством высокопроизводительных компонентов требует определенных усилий.

Плюсы и минусы 8-ядерный процессор Отличное обновление экрана и цвета лучше среднего Отличная видеокарта 17 дюймов Греется Цена

Лучший бюджетный ноутбук: Acer Nitro 5

Стоимость — от 80 000 рублей.

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core i5-10300H 10-го поколения, 4 ядра

Память: 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ на жестком диске

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050, 4 ГБ выделенной памяти

Экран: 144 Гц, Full HD

Порты: 3 порта USB-A 3.2, один порт USB-C 3.2 (до 10 Гбит/с)

Acer Nitro 5 — настоящий меч среди игровых ноутбуков. Это лучший бюджетный игровой ноутбук, который по-прежнему сохраняет острое преимущество. С графической картой с трассировкой лучей, которая конкурирует с оборудованием, которое вы найдете в игровых ноутбуках вдвое дороже этой модели, эта машина может достигать очень высокой частоты кадров при вполне приличном качестве. Экран создает что-то вроде ограничения на частоту кадров с частотой обновления 144 Гц. Тем не менее, эта частота кадров по-прежнему достаточно конкурентоспособна, чтобы сделать этот ноутбук жизнеспособным для онлайн-игр в шутеры и киберспорт. На самом деле, я думаю, что именно здесь этот ноутбук сияет. Его маломощный чип i5 является ограничивающим фактором для интенсивно детализированных миров (вспомните Cyberpunk 2077 ).), поэтому, хотя эта машина может не отображать каждую новую галактику, с которой вы сталкиваетесь, в ее самых блестящих оттенках и деталях, она все же отлично справляется с достижением хороших показателей FPS в менее графически интенсивных играх и киберспорте даже при относительно высоких настройках. Это прочный ноутбук с отличной видеокартой, не омраченной ужасными тепловыми проблемами.

Плюсы и минусы Доступный Мощная видеокарта Хорошее время обновления экрана Возможность расширения оперативной памяти 4-ядерный процессор отстает от более дорогих моделей Нет порта Thunderbolt Пластиковый корпус

Лучший ноутбук для игр и учебы: Razer Blade 15

Стоимость — от 250 000 рублей.

Технические характеристики:

Процессор: 8-ядерный Intel i7 10- го поколения

Память: 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super MAX-Q

Экран: 300 Гц, Full HD, прибл. 100 процентов sRGB

Порты: 1 Thunderbolt 3, 1 USB-C, 3 порта USB-A

Razer Blade — Lamborghini среди брендов игровых ноутбуков. С момента создания бренда в 2005 году он остается одним из самых узнаваемых и известных производителей игровых устройств. Razer Blade 15 Advanced 2020 года по-прежнему остается одним из лучших ноутбуков на рынке год спустя, и доступны версии 2021 года с наддувом.(на которые также очень стоит обратить внимание), 2020 теперь более доступен. Мы выбрали модель 2020 года как лучший ноутбук для игр и учебы с учетом сниженной цены, а также эстетики, достойной павлина. Даже год спустя этот 8-ядерный ноутбук с RTX готов к работе в будущем и готов к любому проекту, который вы хотите изучить, от высокоинтенсивной работы в Adobe Suite до 3D-моделирования или редактирования видео. Благодаря чрезвычайно высокой частоте обновления экрана 300 Гц (2 миллисекунды) вы опередите конкурентов в сетевой многопользовательской игре; а благодаря ошеломляюще мощному графическому процессору с трассировкой лучей Blade 15 перенесет вас в любой мир, в который вам нужно отправиться, прорисованный в мельчайших деталях.

Плюсы и минусы Высокая частота обновления экрана Отличный графический процессор Мощная система охлаждения Сильно нагревается Низкопрофильная клавиатура не самая лучшая Возможно, не самый долговечный

Лучший ноутбук для игр и работы: MSI GS66 Stealth 15.6

Стоимость — от 200 000 рублей.

Характеристики:

Процессор: Intel Core i7 11- го поколения, 8 ядер

Память: 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD

Видеокарта: RTX2070 Max-Q

Экран: 240 Гц, HD

Порты: 1 Thunderbolt 4, 1 USB-C 3.2, 2 порта USB-A 3.2

Благодаря легкой цельнометаллической черной раме с приглушенными вентиляционными отверстиями сзади этот ноутбук выглядит красиво. Клавиши с RGB-подсветкой можно запрограммировать в соответствии с вашими потребностями, а некоторые клавиши будут мигать при выстрелах в голову или других важных игровых моментах. Благодаря 8-ядерному процессору и мощной видеокарте этот ноутбук отлично подходит для 3D-моделирования. Его порт Thunderbolt гарантирует, что он готов к безупречной интеграции с внешним твердотельным накопителем.

Это ноутбук, который почти все делает правильно — у него под капотом отличные компоненты, но он может нагреваться (хотя и не намного сильнее, чем конкуренты). Однако его преимущество действительно заключается в дизайне. Это элегантный игровой ноутбук среднего класса, который не кричит как геймер, что делает его лучшим ноутбуком для игр и работы.

Плюсы и минусы Относительно легкий Мощная видеокарта с трассировкой лучей Элегантный дизайн Экран мог бы быть лучше Некоторые проблемы с нагревом

Лучший ноутбук с большим экраном: ASUS ROG Strix G17

Стоимость — от 100 000 рублей.

Характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 9 5900HX, 8-ядерный, 3,3 ГГц

Память: 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ на жестком диске

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ

Экран: 165 Гц, 300 нит

Порты: 3 USB-A , 1 порт USB-C

Со списком компонентов, которые потенциально могут превзойти Alienware, занявшего наш лучший общий рейтинг, этот 17-дюймовый бегемот от Republic of Gamers является универсальным джаггернаутом. Это единственный ноутбук с чипом AMD Ryzen в этом списке. Чип имеет конкурентоспособную конструкцию с восьмиядерными процессорами и обеспечивает мощность, сравнимую с 8-ядерными процессорами Intel i7, которые доминируют в более дорогих слотах в этом списке. Его GeForce RTX 3070 с 8 ГБ выделенной оперативной памяти — устрашающий двигатель, и, как лучший игровой ноутбук с большим экраном, экран поддерживает графику без разрывов 300 Гц с разрешением, вдвое превышающим разрешение многих других ноутбуков в этом списке. Как указано, эта настраиваемая версия ноутбука 2021 года доступна для предварительного заказа.

Стоит также обратить внимание на версию ROG Strix G17 (2020), которая по-прежнему обеспечивает отличное качество. Эти ноутбуки выпускаются во многих итерациях, которые несколько различаются от продавца к продавцу, поэтому внимательно ознакомьтесь со спецификациями своей модели, прежде чем делать заказ.

Плюсы и минусы Дисплей высокой четкости с молниеносной скоростью обновления Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen Жесткий диск с возможностью модернизации Нет порта Thunderbolt

Что нужно учитывать перед покупкой игрового ноутбука

Ноутбук против настольного компьютера

Игровые ноутбуки предлагают исключительную мощность для запуска компьютерных игр. Однако настройка и вентиляция настольных ПК в большинстве случаев делают их более мощными по стоимости. Если вы путешествуете, ноутбук — очевидный выбор. Эти игровые ноутбуки предлагают мощность, которая позволит вам оставаться конкурентоспособными, даже когда вы играете с настольными компьютерами или против них.

Долголетие

Из-за больших видеокарт, которые они размещают внутри, а также мощных процессоров, игровые ноутбуки сильно нагреваются. Большая часть конструкции каждого ноутбука направлена ​​на рассеивание этого тепла для максимального увеличения мощности. Это достигается с помощью различных методов проектирования, включая вентиляторы, газовые трубы, специальные металлы и термоклеи. Хотя эти конструктивные особенности часто весьма эффективны, тем не менее, работа машины в течение многих лет при температуре 100 градусов и выше может иметь негативные последствия. Поэтому, прежде чем купить игровой ноутбук, подумайте о том, что вы ожидаете от него в плане долговечности. Некоторые из этих рисков также могут быть связаны с такими покупками, как кулер для ноутбуков XOTIC PC или обновления термопасты, которые вы можете выбрать при покупке специализированного игрового ноутбука у XOTIC PC или у других подобных продавцов.

Многофункциональные компьютеры

Хотя все эти игровые ноутбуки прекрасно подходят для игр, они также являются мощными машинами, которые, как правило, хорошо справляются с любой задачей, которую вы перед ними ставите. Тем не менее, если вы работаете над созданием высококачественного контента и запускаете программное обеспечение для 3D-моделирования, работаете с очень большими файлами Photoshop или редактируете видео, вам понадобится игровой ноутбук с нужным вам чипом и оперативной памятью. Обязательно приобретите компьютер с оперативной памятью не менее 16 ГБ, а в наши дни вам, вероятно, понадобится 8-ядерный процессор. Качество экрана также является важной проблемой. В этом списке приоритет отдается игровым экранам с высокой частотой обновления, но ноутбуки, такие как ASUS Zenbook 15 с его выделенной видеокартой, экраном 4K и превосходной цветовой гаммой, могут быть лучшим выбором для некоторых.

Использование ноутбука в качестве настольной игровой установки

Игровой ноутбук может стоить больше, чем настольный игровой ПК с аналогичными характеристиками. Однако по желанию вы можете превратить игровой ноутбук в настольный компьютер. Все, что вам нужно, — это хорошая игровая мышь, надежная клавиатура и, пожалуй, самое главное — большой красивый игровой дисплей. Если вы не знаете, с чего начать, вот несколько советов. Для хорошей игровой мыши Logitech G502 HERO — отличный выбор для начинающих с множеством возможностей для настройки. Хорошей клавиатурой для начинающих является игровая клавиатура Razer Cynosa Chroma, которая отлично подходит как для игр, так и для работы. Что касается игровых мониторов, любой монитор Samsung был бы фантастическим, а Odyssey G30A — отличный выбор по еще более высокой цене.

Часто задаваемые вопросы Сколько стоит игровой ноутбук? Стоимость игровых ноутбуков варьируется от 50 000 до 500 000 рублей. Хотя иногда во время праздничных распродаж можно получить настоящую удачу, действительно надежная машина обычно будет стоить вам более 200 000 рублей. Если снижение затрат является приоритетом, иногда стоит поискать новые модели, которым больше года. Настоящие премиальные ноутбуки 2020 года могут сильно упасть со скидкой в ​​конце 2021 года, когда на рынке появится новый конкурент. С учетом сказанного, если вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне, часто лучше искать ноутбуки с самыми передовыми функциями, которые будут стоить вам денег. Что важнее, CPU или GPU? В то время как игровые ноутбуки делают упор на графические накопители (GPU), центральный процессор (CPU) по-прежнему является мозгом компьютера. Вы можете играть без привода GPU, но не можете без процессора. Тем не менее, графический процессор , пожалуй, самый важный компонент для игровых ноутбуков. Обычно звездный графический процессор — это функция, которая выделяет один игровой ноутбук из толпы среди других. В конце концов, именно сочетание процессора и графического процессора делает машину действительно превосходной. 32 ГБ оперативной памяти — это перебор? 32 ГБ оперативной памяти значительно ускоряют вычисления вашего компьютера. Хотя многим пользователям может не понадобиться столько оперативной памяти, пользователи, работающие с видео, 3D или играющие в высококлассные игры AAA, почувствуют разницу. В 2021 году 16 ГБ оперативной памяти будут минимумом для действительно солидного игрового устройства. Однако есть еще много игр более низкого уровня, в которые вы могли бы играть с восьмеркой. Подойдет ли Core i5 для игр? Хотя некоторые системы Core i5 вполне подходят для игр, в основном их можно найти в бюджетных ноутбуках. Ноутбуки более высокого класса обычно имеют процессоры Core i7 или выше. Какой размер экрана лучше всего подходит для игрового ноутбука? Хотя чем больше, тем лучше, часто это простая логика с игровыми ноутбуками. Когда речь идет о цене, это не всегда так. Найти отличный экран для того, что вы хотите, часто важнее, чем его размер. Если у вас есть тысячи долларов, вы можете найти 17-дюймовый игровой монитор 4K со сверхширокой цветовой гаммой и чрезвычайной частотой обновления. Однако ценник будет настолько внушительным, что ноутбук станет редкостью. Обычно лучше всего искать комбинацию функций, необходимых для того, что вы хотите делать в своей ценовой категории.

С таким количеством технических характеристик покупка игрового ноутбука может сбить с толку. Самое главное — найти правильный синтез графического процессора, процессора и качества экрана для ваших конкретных нужд. Если вы ищете сверхбыстрого убийцу киберспортивных соревнований, который также безупречно работает в высококлассных играх с высокой плотностью графики, Alienware m17 R4 — отличный выбор. Если у вас ограниченный бюджет, Acer Nitro 5 действительно может многое за небольшие деньги.