Лучшие беспроводные наушники 2022 года

В течение многих лет многие из нас довольствовались либо проводными наушниками, которые поставлялись с нашим устройством, либо парой из местной аптеки. Только аудиофилы продолжали вкладывать средства в полноразмерные проводные наушники, которые, по общему признанию, предлагали более высокий уровень качества звука и комфорта, чем крошечные наушники. Но наушники-вкладыши неудобны для пассажиров, бегунов или тех, кто хочет слушать музыку во время движения.

Беспроводные наушники более практичны для повседневного прослушивания музыки из-за их небольшого размера, хорошего качества звука и постоянного увеличения времени автономной работы. Даже активное шумоподавление, роскошная функция, которая раньше была только в наушниках-вкладышах высшего класса, появилась и в беспроводных наушниках. Мы по-прежнему ценим качество звука в наушниках-вкладышах и рекомендуем их всем, кто серьезно занимается прослушиванием музыки в течение нескольких часов в определенном месте, но у каждого должна быть под рукой пара беспроводных наушников.

Если вы часто путешествуете или ищете способ заблокировать раздражающие звуки во время работы, это лучшие беспроводные наушники, доступные прямо сейчас.

Лучшие беспроводные наушники: обзоры и рекомендации

Лучшие наушники в целом: AirPods Pro

https://www.apple.com/ru/airpods-pro/

Стоимость — от 12 000 рублей.

iPhone 7 был первым массовым смартфоном, поставляемым без разъема для наушников, и Apple анонсировала AirPods первого поколения на том же мероприятии. Тонкий. Настоящие беспроводные наушники премиум-класса компании AirPods Pro существуют уже пару лет, но они по-прежнему являются парой беспроводных наушников, к которым мы чаще всего обращаемся.

AirPods Pro — отличная универсальная пара беспроводных наушников. Это означает, что другие наушники могут превзойти их в одной области (шумоподавление, качество звука, посадка), но не во всех. Спустя два года AirPods Pro по-прежнему звучат довольно хорошо, с насыщенными басами, которые гремят, не подавляя средние и высокие частоты, и достаточным количеством высоких частот, чтобы резкие звуки, такие как тарелки, торчали, не повреждая уши. Мы также не можем обнаружить никакого шипения (резкий звук, когда певцы используют слова с буквой S в них), что было проблемой для более ранних версий AirPods и старых беспроводных наушников в целом.

Мир звука движется быстрыми темпами, поэтому впечатляет, что AirPods Pro по-прежнему конкурентоспособны. Это особенно верно, потому что наушники, которые звучат лучше, стоят намного дороже. При распродаже примерно 200 долларов AirPods Pro на самом деле являются относительно выгодной сделкой, хотя нам любопытно посмотреть, что произойдет, когда Apple неизбежно их обновит. Компании предстоит многое наверстать, и мы сомневаемся, что все это время она почивала на лаврах.

AirPods Pro поставляются с вкладышами трех размеров, и мы обнаружили, что они довольно хорошо сидят в наших ушах даже во время активного движения. Apple разработала цифровой тест, доступный в приложении «Настройки» на iOS, чтобы помочь вам выбрать правильный размер ушных вкладышей. Наушники воспроизведут звуковой сигнал, а программное обеспечение будет использовать микрофоны наушников для измерения количества просочившегося звука. Вы сможете почувствовать, правильный ли размер у наушников AirPods Pro, которые вы используете, но неплохо использовать этот тест как способ перепроверить.

Активное шумоподавление стало обычным явлением в настоящих беспроводных наушниках, но AirPods Pro были первой парой, которая сделала это правильно. Беспроводные наушники блокируют внушительное количество шумов — в наших тестах пропала офисная болтовня, значительно уменьшился звук двигателя самолета. Шумоподавление AirPods Pro не идеально, но стоит отметить тот факт, что спустя два года оно держится. Apple также продолжает поддерживать AirPods Pro с помощью обновлений прошивки, которые улучшают качество звука и улучшают активное шумоподавление.

Вы можете подключить AirPods Pro к любому устройству, но в беспроводных наушниках есть специально разработанный чип под названием H1, который позволяет им лучше всего работать с другим оборудованием Apple. В сочетании с другими продуктами Apple AirPods используют этот процессор и специальное программное обеспечение для более эффективной работы, что приводит к увеличению времени автономной работы. Различия не велики, но об этом стоит помнить. Пользователи Apple имеют дополнительное преимущество: они могут искать местоположение AirPods Pro с помощью приложения «Найти меня» на iOS и MacOS. Если вы часто случайно теряете свои беспроводные наушники, эта функция может очень помочь.

Рынок беспроводных наушников переполнен, постоянно выпускаются новые модели, но Apple AirPods Pro по-прежнему остается первой парой, которую стоит рассмотреть.

Плюсы и минусы Отличное качество звука Надежное активное шумоподавление Удобная посадка Лучше всего работает с другими продуктами Apple

Лучшие бюджетные наушники: Edifier NeoBuds Pro

https://edifier.com/product-neobuds-pro.html

Стоимость — от 10 000 рублей.

NeoBuds Pro поддерживают гибридное шумоподавление. Это позволяет наушникам фильтровать **все** внешние шумы, а не нацеливаться на определенные частоты. Эта форма активного шумоподавления не так хорошо изолировала определенные звуки по сравнению с беспроводными наушниками премиум-класса, но результаты были впечатляющими для пары стоимостью менее 10 000 рублей. Суть в том, что вы все еще можете слышать шум двигателя самолета при использовании NeoBuds Pro в полете, но не должны слышать, как коллеги движутся вокруг вас в офисе.

Плюсы и минусы Настраиваемый звук Надежное подключение Поставляется с шестью размерами ушных вкладышей Шумоподавление не идеально

Лучшие наушники для спортсменов: Powerbeats Pro

https://www.beatsbydre.com/ru/earphones/powerbeats-pro

Стоимость — от 17 000 рублей.

Powerbeats Pro — прекрасный пример поиска идеального инструмента для конкретной работы. Эти беспроводные наушники были разработаны для использования в тренажерном зале — будь то в вашей гостиной или в другом квартале.

Когда вы тренируетесь, последнее, о чем вы хотите думать, это то, что ваш беспроводной наушник вот-вот выпадет. У Powerbeats Pro есть крючки, которые надеваются на заднюю часть ушей, чтобы удерживать вкладыши на месте, пока вы двигаетесь. Эта функция крайне важна, когда вы тренируетесь, но может вызвать раздражение кожи за ухом при ношении Powerbeats Pro в течение длительного периода времени. Это реальность любых беспроводных наушников с заушным дизайном.

Beats заявляет, что Powerbeats Pro работают до девяти часов без подзарядки, что невероятно впечатляет, но такое увеличение времени автономной работы возможно, потому что в этих беспроводных наушниках отсутствует активное шумоподавление. Это не является нарушением условий сделки, если вы планируете использовать их только в спортзале, но делает их худшим выбором для путешественников.

Apple приобрела Beats несколько лет назад, поэтому в Powerbeats Pro используется тот же чип H1, что и в AirPods Pro. Это означает, что они особенно хорошо работают в паре с продуктами Apple, хотя они подключаются к любому устройству через Bluetooth. Powerbeats Pro также совместимы с приложением Apple Find My, которое может помочь вам найти беспроводные наушники, если они были потеряны.

Если вы не хотите сомневаться в том, что ваши беспроводные наушники останутся в ушах во время занятий спортом, и не возражаете против отсутствия в них активного шумоподавления, Powerbeats Pro — наш лучший выбор.

Плюсы и минусы Надежная посадка Защита от пота Увеличенный срок службы батареи Беспроводные наушники такого типа могут раздражать кожу Нет активного шумоподавления Дорогие

Лучшее шумоподавление: Sony WF-1000XM4

https://www.sony.ru/electronics/truly-wireless/wf-1000xm4

Стоимость — от 19 000 рублей.

В последнее время Sony была в тренде, создавая одни из лучших наушников-вкладышей и беспроводных наушников, которые мы когда-либо слышали, и WF-1000XM4 не являются исключением.

Качество звука должно быть отличительной чертой этих беспроводных наушников, но их активное шумоподавление затмевает конкурентов. Sony постепенно совершенствовала аппаратное и программное обеспечение для шумоподавления, и WF-1000XM работали даже лучше, чем мы ожидали. Эти наушники устраняли почти все внешние шумы, когда они были включены, и музыка играла на громкости примерно 50 процентов.

Эта комбинация звукового совершенства и активного шумоподавления должна была помочь WF-1000XM4 занять лучшее место в нашем руководстве, но мы были немного разочарованы их соответствием. Не то чтобы WF-1000XM4 регулярно выпадали из наших ушей, но мы чувствовали, как они медленно смещаются. Эта проблема возникла независимо от того, с какими из прилагаемых наушников мы работаем, и лишила нас удовольствия от прослушивания музыки на паре объективно великолепно звучащих наушников.

Если WF-1000XM4 хорошо сидят в ваших ушах, в чем вы можете убедиться, только проверив их на себе, вы, вероятно, не захотите их вынимать, пока батарея не разрядится.

Плюсы и минусы Исключительное активное шумоподавление Специальный процессор, обеспечивающий невероятный звук Водонепроницаемость Дорогие

Раньше прослушивание музыки в беспроводных наушниках означало ряд неудачных компромиссов. Мало того, что вам пришлось пожертвовать качеством звука, вы в конечном итоге получили наушники, которые не прослужат так долго или не будут такими же роскошными, как наушники-вкладыши. Последнее поколение беспроводных наушников доказывает, что это не так. Вы можете без сожаления использовать любую пару беспроводных наушников из нашего руководства в качестве основного средства прослушивания музыки и подкастов.