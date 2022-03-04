Лучшие беспроводные клавиатуры 2022 года

Беспроводные клавиатуры — отличный способ избавиться от ненужных проводов. В то время как вашему компьютеру или ноутбуку может потребоваться прямое подключение к источнику питания, другие элементы рабочего стола, такие как клавиатуры, мыши и зарядные устройства для смартфонов или планшетов, могут работать по беспроводной сети и помочь очистить ваше рабочее пространство от неприглядного беспорядка. И, возможно, вам даже больше повезет, если вы сосредоточитесь на работе или на текущей задаче, когда ваш домашний офис излучает дзен.

Подобно беспроводной мыши, беспроводные клавиатуры содержат небольшие радиопередатчики и обычно работают от батареи. По сути, вы просто подключаете приемник к одному из портов USB на вашем компьютере, который затем отправляет сигнал на вашу клавиатуру. Хотя некоторые беспроводные клавиатуры работают даже через Bluetooth, для подключения устройств достаточно просто выбрать клавиатуру в раскрывающемся меню Bluetooth на компьютере.

Беспроводные клавиатуры могут стоить от 30 до 200 долларов, в зависимости от качества и производительности. Поэтому важно знать, что вы хотите купить. Чтобы вы начали, мы составили следующий список с лучшими беспроводными клавиатурами, идеально подходящими для всего: от игр до удаленной работы в течение долгих часов и многого другого.

Лучшее в целом: беспроводная клавиатура Logitech G915 TKL

Лучшее беспроводное соединение: механическая игровая клавиатура Redragon K552

Лучшее механическое устройство: беспроводная механическая клавиатура Keychron K2

Лучшее для Mac: Apple Magic Keyboard

Лучшее с точки зрения эргономики: Microsoft Sculpt Ergonomic Keyboard

Как мы выбирали лучшие беспроводные клавиатуры

Методология

При принятии окончательного решения мы оценили лучшие бренды беспроводных клавиатур. Затем мы выбрали отдельные модели на основе набора функций и средних отзывов клиентов. В целом мы оценили от 15 до 20 беспроводных клавиатур, прежде чем сузить список до пяти, получивших положительные отзывы клиентов.

В частности, мы уделили особое внимание эргономике и удобству использования, времени автономной работы и совместимости. Последнее является особенно важной деталью, так как многие из лучших беспроводных клавиатур на рынке, к сожалению, ориентированы только на пользователей ПК. Таким образом, мы позаботились о том, чтобы включить два варианта для пользователей Mac — как специальную клавиатуру Apple, так и другую с перекрестной совместимостью для ПК и Mac, а также для смартфонов и планшетов.

Возможность подключения — еще одна особенность, заслуживающая внимания. Хотя технология USB отлично подходит для подключения беспроводных клавиатур и мышей, безусловно, есть что сказать об удобстве Bluetooth. Это может быть особенно важно для некоторых людей, так как многие модели и бренды ноутбуков в наши дни имеют очень мало USB-портов для подключения принтеров, сканеров, MP3-плееров, зарядных устройств и других устройств. Таким образом, не у всех может быть свободный USB-накопитель для подключения беспроводной клавиатуры или мыши, если уж на то пошло.

Лучшие беспроводные клавиатуры 2022: обзоры и рекомендации

Лучшая беспроводная клавиатура в целом: Logitech G915 TKL Wireless Keyboard

Погрузитесь в сфокусированные компьютерные или игровые сеансы с премиальными функциями, которые позволят вам чувствовать полный контроль в любой ситуации.

Технические характеристики:

Размеры изделия: 15,2 дюйма (Д) x 5,9 дюйма (Ш) x 0,9 дюйма (В)

Технология подключения: Bluetooth, USB

Совместимые устройства: ПК

Плюсы и минусы Сверхбыстрая производительность профессионального уровня Конструкция из авиационного алюминиевого сплава Усовершенствованные низкопрофильные механические переключатели Маленькие буквы и цифры на клавишах ПО Logitech G Hub не интуитивно понятно

Наслаждайтесь производительностью профессионального уровня, гибкостью и отсутствием проводов с беспроводной клавиатурой Logitech G915 TKL . В этой великолепной клавиатуре используется авиационный алюминиевый сплав, что обеспечивает невероятно тонкую, но жесткую и прочную конструкцию, а также помогает создать общий чистый эстетический вид. Кроме того, беспроводная технология Lightspeed обеспечивает сверхбыструю производительность в 1 мс, что указывает на скорость отклика, которую пиксель может отображать на экране вашего монитора.

Специальные элементы управления мультимедиа оснащены точно спроектированным колесиком громкости без кромок, которым легко управлять, чтобы плавно воспроизводить, приостанавливать, пропускать или отключать звук мультимедиа. Точно так же усовершенствованные низкопрофильные механические переключатели обеспечивают скорость, точность и производительность традиционных механических переключателей при вдвое меньшей высоте. У вас также будет достаточно места для мыши благодаря продуманному дизайну без ключа.

Кроме того, вы можете настроить свой опыт с помощью программного обеспечения Logitech G Hub, которое позволяет вам персонализировать каждую клавишу, создавать собственные анимации и синхронизировать освещение с уникальной технологией Lightsync. Однако, к сожалению, многие пользователи считают, что программное обеспечение G Hub сложно освоить и оно не интуитивно понятно. Еще одна небольшая проблема, с которой сталкиваются некоторые люди, заключается в том, что буквы и цифры на клавишах маленькие и их трудно прочитать, а клавиши Shift не подсвечиваются, как другие символы.

Лучшая беспроводная игровая клавиатура: Redragon K552 Mechanical Gaming Keyboard

Серьезным геймерам понравятся высокопроизводительные функции, такие как механические светодиодные клавиши с подсветкой, которые также не конфликтуют и защищены от фантомных изображений для максимальной эффективности.

Технические характеристики:

Размеры изделия: 1,46 дюйма (Д) x 13,94 дюйма (Ш) x 4,86 ​​дюйма (В)

Технология подключения: USB

Совместимые устройства: ПК

Плюсы и минусы Бесконфликтные клавиши с защитой от ложных срабатываний Доступная цена Прочная конструкция из АБС-стали Клавиши расположены очень высоко Клавиши нельзя перекрасить на все одного цвета

Поднимите свои игры на новый уровень с Redragon K552, небольшой и компактной механической игровой клавиатурой с линейными переключателями Cherry MX, обеспечивающими тихий щелчок и быстрое действие с минимальным сопротивлением. Клавиши с радужной светодиодной подсветкой имеют 19 различных световых эффектов с двумя определяемыми пользователем режимами и шестью цветами с несколькими уровнями яркости, поэтому вы можете полностью настроить свой опыт. Стальная конструкция из металлического АБС-пластика эргономична и долговечна, а клавиши на пластине выдерживают нагрузку даже во время самых сложных игровых марафонских сессий.

Для бесконфликтного набора текста с защитой от ложных срабатываний все 87 клавиш имеют функцию одновременного нажатия нескольких клавиш, что означает, что каждая нажатая клавиша или кнопка отмечается, даже если вы нажимаете несколько клавиш одновременно. Клавиатура также защищена от брызг благодаря позолоченному высокоскоростному разъему USB, не подверженному коррозии, который обеспечивает надежное соединение для дополнительной безопасности.

Единственное, о чем вы должны знать, это то, что сами клавиши довольно высокие, поэтому вы можете добавить в свой заказ подставку для запястий перед оформлением заказа. Кроме того, в других отзывах покупателей отмечается, что вы не можете изменить всю клавиатуру на один цвет — только стиль и яркость. Но за доступную цену, которая составляет менее половины стоимости некоторых сопоставимых моделей конкурентов, в целом это действительно очень незначительное нарекание.

Лучшая беспроводная механическая клавиатура: беспроводная механическая клавиатура Keychron K2

Эта клавиатура, разработанная с учетом особенностей пользователей Mac, имеет все необходимые функциональные клавиши Mac и при этом совместима с Windows.

Технические характеристики:

Размеры изделия: 25,2 дюйма (Д) x 25,2 дюйма (Ш) x 7,6 дюйма (В)

Технология подключения: Bluetooth, USB

Совместимые устройства: Mac, ПК, планшет, смартфон

Плюсы и минусы Совместимость со всеми устройствами Дополнительные колпачки в комплекте Эргономичная наклонная нижняя рамка Нет простого способа проверить уровень заряда батареи Иногда может залипать пробел

В то время как большинство беспроводных клавиатур предназначены исключительно для пользователей Mac или ПК, беспроводная механическая клавиатура Keychron K2 работает с любой операционной системой и даже совместима со смартфонами и планшетами. Прочная алюминиевая рама отличается безошибочно узнаваемой раскладкой в ​​​​стиле Mac со всеми необходимыми функциональными клавишами и дополнительными колпачками для клавиш Windows. Несмотря на компактность, клавиатура без клавиш с 75-процентной раскладкой по-прежнему сохраняет сочетания клавиш и клавиши со стрелками, а для дополнительного удобства поставляется со специальной клавишей для захвата экрана.

В дополнение к широкой совместимости вы также можете подключить до трех устройств одновременно с помощью Bluetooth 5.1 и довольно легко переключаться между устройствами. А в случае, если Wi-Fi когда-либо будет нестабильным, устройство поставляется с включенным соединением USB Type-C, поэтому вы можете использовать его в проводном режиме в крайнем случае. Еще одна замечательная особенность — эргономичный дизайн с наклонной нижней рамкой, что делает клавиатуру удобной для набора текста даже без упора для рук.

Имея большую батарею емкостью 4000 мАч, одну из самых больших и мощных для использования в механических клавиатурах, Keychron K2 может работать до 72 часов непрерывного набора текста или до семи дней регулярного использования примерно по восемь часов в день. Однако, к сожалению, нет простого способа определить, когда заряд батареи низкий, поэтому, чтобы не застрять с разряженной батареей, вам, возможно, придется заряжать его чаще.

Лучшая беспроводная клавиатура для Mac: Apple Magic Keyboard

Благодаря таким функциям, как расширенная раскладка и встроенный перезаряжаемый аккумулятор, эта элегантная клавиатура от Apple оправдывает свою немалую цену.

Технические характеристики:

Размеры изделия: 17,5 x 5,0 x 0,79 дюйма

Технология подключения: Bluetooth, USB

Совместимые устройства: Mac

Плюсы и минусы Тонкий низкопрофильный дизайн Расширенный макет с элементами управления документами Встроенный перезаряжаемый аккумулятор Клавиши без подсветки Нет выдвижных ножек для регулировки угла

Клавиатура Apple Magic Keyboard — идеальный аксессуар для всех ваших существующих устройств Mac, от планшетов до ноутбуков и настольных компьютеров. Расширенный макет с элементами управления документами для быстрой прокрутки и полноразмерными клавишами со стрелками для игр идеально подходит для решения практически любой задачи. Кроме того, цифровая клавиатура идеально подходит для работы с электронными таблицами и финансовыми приложениями.

Секрет этого тонкого, низкопрофильного дизайна заключается в ножничном механизме под каждой клавишей, который обеспечивает повышенную стабильность и оптимизированный ход клавиш, но при этом достаточно удобен, чтобы обеспечить в целом удобный и точный набор текста. Еще одна замечательная особенность — долговечная встроенная перезаряжаемая батарея, которая может обеспечивать питание клавиатуры в течение месяца или более без подзарядки. Это также экологически безопасно, так как вы не будете использовать аккумулятор за аккумулятором.

Несмотря на высокую цену, покупателям, похоже, очень нравится клавиатура Apple Magic Keyboard, которая может похвастаться почти идеальной оценкой в ​​4,8 звезды. На самом деле, одним из недостатков вокала среди пользователей является то, что клавиши не подсвечиваются, что затрудняет использование клавиатуры при тусклом освещении. Несколько других пользователей жалуются на отсутствие откидных ножек, чтобы увеличить угол наклона клавиатуры, однако по своей природе тонкий профиль, скорее всего, не вмещает откидные ножки.

Лучшая эргономичная клавиатура: Microsoft Sculpt Ergonomic Keyboard

Разработанная с учетом передовых принципов эргономики, эта разделенная раскладка клавиатуры помогает расположить запястья и предплечья в естественном, расслабленном положении для комфорта в течение всего дня.

Технические характеристики:

Размеры изделия: 8,96 дюйма (Д) x 15,43 дюйма (Ш) x 3,87 дюйма (В)

Технология подключения: USB

Совместимые устройства: ПК

Плюсы и минусы Раздельная конструкция клавиатуры Мягкая опора для рук для дополнительной поддержки Беспроводная мышь в комплекте Привередливый отклик цифровой клавиатуры Большой USB-приемник

Эргономичная клавиатура Microsoft Sculpt Ergonomic Keyboard отличается элегантным современным дизайном в сочетании с удивительно удобным ощущением и создана на основе передовых принципов эргономики, чтобы ваши руки и запястья не болели во время длительных сеансов работы за компьютером. Раздельная раскладка клавиатуры позволяет расположить запястья и предплечья в естественной расслабленной позе за счет разделения цифровой клавиатуры. Кроме того, мягкая подставка для рук обеспечивает дополнительную поддержку. Он способствует нейтральному положению, а куполообразная форма клавиатуры помогает уменьшить пронацию запястья, удерживая запястья под естественным, расслабленным углом.

Другие продуманные штрихи включают в себя выемку для большого пальца, помогающую сохранить правильное эргономическое положение руки и запястья, кнопку Windows для быстрого доступа к начальному экрану, кнопку «Назад» для более быстрой навигации и даже беззвучный режим для сна младенцев и детей.

Хотя отдельная цифровая панель также обеспечивает большую гибкость при настройке рабочего пространства, некоторые пользователи заметили, что если панель находится слишком далеко от компьютера, она может стать привередливой и медленной. Еще одна потенциальная проблема для некоторых пользователей заключается в том, что USB-ресивер огромен — почти в два раза длиннее, чем у моделей конкурентов. Хотя вы можете не заметить этого при подключении к задней панели настольного компьютера, многие пользователи ноутбуков определенно сочтут его навязчивым.

Что нужно учитывать перед покупкой беспроводной клавиатуры?

При рассмотрении вопроса о переходе на беспроводную клавиатуру важно оценить, какие функции будут наиболее полезными для ваших уникальных потребностей. Например, некоторым нравится гладкий минималистичный дизайн низкопрофильной клавиатуры. Тем не менее, эти типы клавиатур не всегда самые удобные, поэтому, если поддержка запястья не подлежит обсуждению, вы можете выбрать эргономичный вариант, предназначенный для обеспечения вашим рукам и запястьям полной поддержки, в которой они нуждаются.

Еще одно соображение заключается в том, хотите ли вы механическую клавиатуру. Когда большинство людей думают о клавиатуре старой школы типа «щелчок-щелканье», они имеют в виду именно это. Механические клавиатуры работают с переключателями под клавишами, состоящими из нескольких подвижных частей, включая жесткий пластиковый «стержень», содержащий два металлических контакта и пружину под ним. Когда клавиша нажата, шток толкает пружину вниз, так что два металлических контакта соединяются, что затем регистрирует нажатие клавиши в схеме клавиатуры. Механические клавиатуры, как правило, более высокого качества, чем современные клавиатуры, но они также могут стоить дороже, служить дольше и ощущаться тяжелее.

Совместимость — еще одна проблема для тех, кто покупает беспроводную клавиатуру. Для пользователей Mac выбор беспроводной клавиатуры может быть более сложной задачей, поскольку многие стили и модели, особенно механические клавиатуры или игровые, совместимы только с ПК. Поэтому, если вы являетесь пользователем Mac, внимательно следите за этими характеристиками, чтобы убедиться, что клавиатура работает с настройками вашего компьютера.

Часто задаваемые вопросы Есть ли задержки у беспроводных клавиатур? Беспроводные клавиатуры иногда могут иметь небольшие задержки и проблемы с задержкой, что может привести к более медленному или пропущенному нажатию клавиш. Однако наиболее распространенной причиной задержки беспроводной клавиатуры Bluetooth, как правило, является низкий заряд батареи клавиатуры или устройства, к которому вы пытаетесь подключиться. Если оба устройства не полностью заряжены, они могут реагировать не так плавно. Могу ли я утилизировать свою старую клавиатуру? Вы можете утилизировать свою старую клавиатуру; однако вы, возможно, не сможете переработать его на обычной станции переработки. Вместо этого клавиатуры обычно перерабатываются в рамках программ утилизации электроники, которые доступны по всей стране. Когда вы найдете программу, просто отдайте клавиатуру вместе с любыми другими специальными предметами, которые вам могут понадобиться для утилизации. Стоит ли приобретать беспроводную клавиатуру? Большинство людей, которые используют беспроводные клавиатуры, действительно скажут вам, что они того стоят. Беспроводные клавиатуры не только являются идеальным выбором, если вы хотите очистить рабочую станцию ​​от проводов, но и могут использоваться на большом расстоянии. Однако, если вы не хотите иметь дело с задержкой ввода, помехами или низким временем автономной работы, то традиционная проводная клавиатура все еще может быть вашим лучшим вариантом.

Вывод

Благодаря гладкому дизайну из алюминиевого сплава и низкопрофильным механическим переключателям, обеспечивающим скорость и производительность, неудивительно, что наш лучший выбор для лучшей беспроводной клавиатуры также является нашим лучшим в целом: беспроводная клавиатура Logitech G915 TKL . Однако, поскольку Logitech G915 TKL совместим только с пользователями ПК, для пользователей Mac мы рекомендуем либо беспроводную механическую клавиатуру Keychron K2, либо клавиатуру Apple Magic Keyboard. Оба являются отличными вариантами, совместимыми с системами Mac OS, но, учитывая более высокую стоимость Apple Magic, все сводится к тому, сколько денег вы хотите потратить.