Микрокредитный сервис «ЗОНК» открыл офис в городе Краснодар

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.86 EUR/RUB: 90.46 BTC/USD: 8756.9

29 декабря : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Микрокредитный сервис «ЗОНК» открыл офис в городе Краснодар

29.11.2020 13:10

Онлайн сервис ЗОНК теперь имеет физический адрес (офис) в городе Краснодаре. Кому и чем будет полезна данная информация?

МКС ЗОНК (www.ZaimyOnlineNaKartu.ru) теперь работает не только в режиме онлайн, но и имеет собственный офис с физическим адресом в г. Краснодар. Если у Вас есть трудности при подборе кредитной организации или оформлении заявки, то наши специалисты помогут Вам абсолютно бесплатно (без какой-либо комиссии со стороны Заёмщика).

Вам лишь нужно обратить в офис организации, расположенный по адресу: 350042, город Краснодар, улица Крайняя, дом 39. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и второй документ на выбор (желательно, не не обязательно):

  • СНИЛС (пенсионное удостоверение),
  • ИНН,
  • заграничный паспорт,
  • военный билет или
  • трудовую книжку.

Наши сотрудники задают потенциальному Заёмщику основные вопросы и на основании полученных ответов формируют список кредитных организаций (банков и МФО), при обращении в которые вероятность получить одобрение по заявке наиболее велика. Также клиент получает ряд советов и рекомендаций, которые также помогут повысить шансы на получение положительного решения от Кредитора.

Мы давно работаем в сфере микрофинансирования и способны подобрать максимально выгодное кредитное предложение для всех групп населения: студентов, безработных (трудоустроенных неофициально), людей с плохой (испорченной) кредитной историей, пенсионеров. Чем хуже «финансовый профиль» человека, тем на меньшую сумму он может рассчитывать. Тем не менее, более половины клиентов, обратившихся в МКС «Зонк», получают возможность взять в долг необходимую сумму денег.

Минимальные требования к Заёмщику: возраст от 18 до 90 лет, наличие стабильного дохода (можно неофициального. Например, работа в такси, услуги парикмахера на дому и т.д.) и мобильный телефон (с активным номером). Займы от 1000 до 100.000 рублей доступны людям даже с небольшим доходом (от 10 тысяч в месяц).

Приходите в новый офис и получите консультацию совершенно бесплатно.

Контакты:

г. Краснодар, ул. Крайняя, 39

тел: +7 (918) 112-438

info@zaimyonlinenakartu.ru

https://zaimyonlinenakartu.ru/krasnodar/

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги