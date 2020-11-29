Микрокредитный сервис «ЗОНК» открыл офис в городе Краснодар

Онлайн сервис ЗОНК теперь имеет физический адрес (офис) в городе Краснодаре. Кому и чем будет полезна данная информация?

МКС ЗОНК (www.ZaimyOnlineNaKartu.ru) теперь работает не только в режиме онлайн, но и имеет собственный офис с физическим адресом в г. Краснодар. Если у Вас есть трудности при подборе кредитной организации или оформлении заявки, то наши специалисты помогут Вам абсолютно бесплатно (без какой-либо комиссии со стороны Заёмщика).

Вам лишь нужно обратить в офис организации, расположенный по адресу: 350042, город Краснодар, улица Крайняя, дом 39. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и второй документ на выбор (желательно, не не обязательно):

СНИЛС (пенсионное удостоверение),

ИНН,

заграничный паспорт,

военный билет или

трудовую книжку.

Наши сотрудники задают потенциальному Заёмщику основные вопросы и на основании полученных ответов формируют список кредитных организаций (банков и МФО), при обращении в которые вероятность получить одобрение по заявке наиболее велика. Также клиент получает ряд советов и рекомендаций, которые также помогут повысить шансы на получение положительного решения от Кредитора.

Мы давно работаем в сфере микрофинансирования и способны подобрать максимально выгодное кредитное предложение для всех групп населения: студентов, безработных (трудоустроенных неофициально), людей с плохой (испорченной) кредитной историей, пенсионеров. Чем хуже «финансовый профиль» человека, тем на меньшую сумму он может рассчитывать. Тем не менее, более половины клиентов, обратившихся в МКС «Зонк», получают возможность взять в долг необходимую сумму денег.

Минимальные требования к Заёмщику: возраст от 18 до 90 лет, наличие стабильного дохода (можно неофициального. Например, работа в такси, услуги парикмахера на дому и т.д.) и мобильный телефон (с активным номером). Займы от 1000 до 100.000 рублей доступны людям даже с небольшим доходом (от 10 тысяч в месяц).

Приходите в новый офис и получите консультацию совершенно бесплатно.

Контакты:

г. Краснодар, ул. Крайняя, 39

тел: +7 (918) 112-438

info@zaimyonlinenakartu.ru

https://zaimyonlinenakartu.ru/krasnodar/