В Казани планируют использовать искусственный интеллект для выявления закладчиков наркотиков с помощью уличных камер видеонаблюдения

В Казани разрабатывается новая система, использующая искусственный интеллект (ИИ) для выявления закладчиков наркотиков с помощью видеокамер уличного видеонаблюдения. Эта инициатива находится на стадии тестирования и разработки, сообщил замминистра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

Как отметил Яковлев, ИИ будет анализировать поведение людей в общественных местах и выявлять признаки необычного или подозрительного поведения, которое может свидетельствовать о незаконной деятельности, в том числе о распространении наркотиков. «Мы планируем выявлять нестандартное поведение, связанное с распространением запрещенных веществ, и в том числе с помощью ИИ на видеокамерах», — заявил он.

В Татарстане уже развернута широкая сеть видеонаблюдения, и внедрение системы ИИ для анализа видеоизображений предполагает новый уровень применения видеоаналитики. На данный момент специалисты тестируют математические модели, которые будут позволять системе распознавать такие действия, как закладки наркотиков, и другие возможные нарушения.

Также стоит отметить, что Казань и другие города Татарстана уже внедрили подобные технологии для решения других задач. Например, в июле этого года в Казани и Набережных Челнах были запущены функции для выявления курильщиков в общественных местах с помощью ИИ. Эти технологии нацелены на повышение безопасности и улучшение качества жизни горожан, а также на эффективную работу правоохранительных органов.

Яковлев подчеркнул, что разработка и внедрение таких решений уже привлекли внимание других регионов России, и Татарстан готов делиться своим опытом в области использования искусственного интеллекта и видеонаблюдения.